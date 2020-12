Vůz najatý z Bad Ausee nemá žádná místa k stání, cestující musejí mít roušky, vstup je jen zadními dveřmi a po každé jízdě jsou dezinfikována držadla. Jezdit bude i nadcházejících adventních víkendech.

Má Pivovar roku 2021

Zdroj: Deník/OÖN/privat

Před pěti roky se Johann Kieslinger-Furtner (61) z Wernsteinu na Innu rozhodl založit vlastní malý pivovar. Loni s ním získal Falstaffovu pivní cenu s jeho „Hospodským světlým“ a letos ho Gault&Millau Österreich vyhlásil Pivem roku 2021. Svému řemeslu se naučil „od píky“, píší OÖN.

Skoro čtyřicet let pracoval v schärdingském pivovaru Kapsreiter. Tři roky po jeho uzavření odstartoval vlastní projekt – malý „fajnový“ pivovar ve svém rodišti. „Odhodlal jsem se k tomuto kroku, protože jsem jednoduše vášnivým pivovarníkem. Peníze k tomu potřebné jsem neměl, ale podařilo se,“ říká. Chtěl pokračovat v tradici malých pivovarů Innviertlu. Do názvu toho svého přidal jméno obytného domu, kde žije – Wenzl. Vaří v něm ve 300litrovém zařízení v garáži, maximálně 150 hektolitrů ročně. 80 % z toho prodává gastronomii. Vedle oceněného "Wirtshaus Hellen" vyrábí ještě "Stammtisch Hopfen" a sezónní "Winter Wenzl" a "Brücken Wenzl". Všechny jsou plněny do původních uzavíracích láhví o 0,75 litru. Nejsou prodávány v supermarketech, jen v malých vybraných prodejnách a v sobotu dopoledne u něho na statku ve Wernsteinu. Do budoucna plánuje rozšíření výroby, ve které dnes nemá žádné zaměstnance.

„Jak přišel k ocenění Piva roku, prý přesně neví. Byl sice vždycky zván k odborným veletrhům do Vídně, ale ještě tam nikdy nebyl. O cenu neusiloval, nikam se nepřihlašoval, ale v létě u něho byli ochutnávat nějací hosté, také z Vídně. Možná že mezi nimi byl někdo z Gault&Millau," uzavírají OÖN. Info: www.wenzl-bier.at. Foto: Deník/OÖN/privat