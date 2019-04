Palivo Westinghouse se tak do elektrárny vrátí po necelých deseti letech. Jak sdělil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika, zatím se jedná jen o šest palivových souborů a pouze na testování. „Neznamená to přechod na americké palivo. Jde o testování pro ověření vlastností a oboustranné získání know-how před výběrem dodavatele pro další kontrakt,“ uvedl. Se současným výrobcem má ČEZ nasmlouvaný objem paliva do roku 2023 a smlouva umožňuje v případě potřeby uplatnit opci na další překládky. Přestože palivo od Westinghouse bude tvořit pouze tři procenta z celkového počtu palivových souborů v reaktoru, jeho zavezení předcházelo náročné licenční řízení. Jak zdůraznil Jan Kruml, ředitel JE Temelín, naprostou prioritou je bezpečnost. „Také proto licencování trvalo téměř tři roky,“ uvedl Jan Kruml. Vzniklo přes sedm desítek technických zpráv, analýz a posudků, které mají dohromady přes sedm tisíc stran.



Šest palivových souborů od společnosti Westinghouse Sweden Electric bude v reaktoru pracovat spolu s palivem od stávajícího temelínského dodavatele, společnosti TVEL. Ta Temelínu palivo dodává od roku 2010.