České Budějovice – Muži zralého věku v rouchu dominikánských mnichů nebo sličné dívky v jednoduchých řízách vítali v sobotu příchozí v srdci historického centra Českých Budějovic.

V bývalém klášteře (původně dominikánském) na Piaristickém náměstí se konala akce, která veřejnosti představovala blížící se Velikonoce. Podle spolupořadatelky Hany Kalné mohla veřejnost dokonce sama přiložit ruku k dílu v pěti dílnách, jedna z nich například ukazovala práci tesaře, podle pramenů Kristova řemesla. Návštěvníci se také dozvěděli, proč je kříž symbolem křesťanských Velikonoc nebo co asi skutečně učedníci Páně jedli při Poslední večeři, co to je „chléb vysvobození“ a „chléb soužení“. Konala se i přednáška o prvním převoru kláštera Jindřichu Librariovi, jehož ostatky zde byly při nedávném archeologickém průzkumu možná nalezeny.