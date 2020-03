"Je to tak," potvrdil Jindřich Florián, ředitel nemocnice. "Měl pozitivní výsledek. V karanténě je kvůli tomu i další lékař a šest dalších osob středního zdravotnického personálu." Klienti nemocnice, kteří s ním přišli do styku, byli nebo v nejbližší době budou také otestování na přítomnost viru v těle a budou v karanténě.

Lékař pracuje na gynekologicko-porodnickém oddělení. Působí na jedné z pražských klinik, nicméně nemocnice s ním má pracovní dohodu na služby. Testy se tak týkají i žen, které v té době rodily v krumlovské porodnici.

V odběrném místě vyšetří jen lidi se symptomy

"Otevřeme co nejdříve, jakmile budeme mít vybavenou buňku a všechny předepsané ochranné pomůcky," vysvětluje ředitel. Zároveň upozorňuje, že testy budou udělány jen lidem, kteří budou mít jasné symptomy a na vyšetření je pošle praktický lékař nebo hygienici. "Lidi z ulice bez symptomů vyšetřovat nebudeme."

Pokud by bylo potřeba z Českokrumlovska někoho kvůli nemoci COVID-19 hospitalizovat, odvezli by ho do Českých Budějovic. "Zatím je dohoda, že než se budějovická nemocnice zaplní, budou pozitivní pacienti hospitalizovaní tam, totéž platí pro pozitivní pacienty s jiným onemocněním, například při operaci slepého střeva u nakaženého koronavirem."