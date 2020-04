ON-LINE ZDE

Na jihu Čech zaznamenali za uplynulých 24 hodin hygienici tři nové potvrzené případy nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkový kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak ke čtvrteční 18. hodině zvýšil na 166. Přibylo dalších 5 nově uzdravených, kterých je v současné době v kraji evidováno už 85. Momentálně tak v kraji zůstává 76 COVID-19 pozitivních osob. V dosavadním průběhu epidemie v regionu dnes nastal zlom: Počet vyléčených osob v kraji je poprvé vyšší než počet aktuálně nemocných a zemřelých.

Počet nových případů již přibývá pomaleji než počet osob, které se zbavili své infekčnosti. „To je skvělá zpráva, dlouho jsme na tento okamžik, kdy se s vyléčenými přehoupneme přes padesát procent všech kumulativních případů, čekali. Je to zásluha drtivé většiny Jihočechů, kteří jsou ohleduplní k druhým a férově dodržují pravidla. Je to výsledek práce všech složek Integrovaného záchranného systému v kraji: Hasičů, policistů, zdravotníků, záchranářů, krizového štábu kraje, toho, jak nemocnice a ústavy sociální péče chrání své pacienty, klienty a zaměstnance a samozřejmě i výsledek naší poctivé epidemiologické práce v terénu. Chtěla bych poděkovat i jihočeským novinářům, protože informovanost našich spoluobčanů je základem toho, jak o svém zdraví přemýšlejí a jak se na základě získaných názorů v praxi chovají,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD.

„Od středečního do čtvrtečního večera vyšetřily laboratoře v regionu masu 421 nových suspektních vzorků osob s podezřením na možné onemocnění COVID-19. Tři z nich byly pozitivní. Všechny byly zachyceny na Prachaticku, ale příčina nákazy je u každého jiná. V jednom případě se jednalo o osobu pracující v zahraničí, ve druhém o přenos po kontaktu s již dříve pozitivně testovanou osobou, která je umístěna v karanténě, a ve třetím případě je zdroj nákazy zatím neznámý a hledáme ho,“ doplnila ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy udržují s 26,37 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (ke čtvrteční 18. hodině) nadále stabilní pozici regionu s výrazně nejnižším výskytem COVID-19 v ČR.

„Opakovaně musím upozornit občany našeho kraje na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v okrese Domažlice, kde je zaznamenáno 317 případů a relativní výskyt je tu 512 na sto tisíc obyvatel okresu. Zaznamenali jsme import onemocnění z tohoto regionu do našeho kraje, riziko infekce je tu vysoké a proto zřídila KHS Jihočeského kraje telefonní linku pro obyvatele Jihočeského kraje, kteří dojíždějí například za prací do Plzeňského kraje a pohybují se v oblasti se zvýšeným výskytem. Na telefonní lince KHS 737 206 073 mohou požádat o informace a především o přednostní otestování na některém z jihočeských odběrových míst,“ upozornila na novou službu pro občany regionu ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 10 164 osob. V povinné karanténě se ke čtvrteční 18. hodině nacházelo aktuálně 565 Jihočechů,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS MUDr. Jitka Luňáčková.

Ve čtvrtek večer bylo podle verifikovaných dat krajské hygienické stanice na jihu Čech mezi nemocnými 96 žen a 70 mužů. Z celkových 166 potvrzených případů COVID-19 je 40 z Českobudějovicka, 36 ze Strakonicka, 27 z Prachaticka, 22 z Českokrumlovska, 17 z Táborska, 16 z Jindřichohradecka a osm z Písecka. „Mezi pozitivně testovanými je devět dětí ve věku do 14 let. Čtrnáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, sedmadvacet v kategorii od 25 až 34 let, sedmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, šestadvacet v kategorii od 45 do 54 let a sedmadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 36 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+,“ doplnila MUDr. Luňáčková.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz . Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to až po jejich verifikaci.