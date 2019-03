Majitelka ekofarmy Čapí letka Lucie Čápová tu návštěvníky seznámila s permakulturním stylem zahradničení, semenaření a jeho významem. Přítomná byla také Iveta Janská z eko centra Budař.

Semínkovna je určená pro všechny, kdo mají rádi zahradničení a sbírají semínka. Tady je mohou vyměnit za jiná. Přístupná bude zdarma v kovářovské knihovně v době otvíracích hodin knihovny, a to v pondělí a středu od 13 do 17 hodin a v pátek od 9 do 11 hodin.