SPOUSTA MLÁĎAT

Mimořádně úspěšnou hnízd᠆ní sezonu měli letos čápi i na Českokrumlovsku. Například v Malontech mohli zájemci prostřednictvím on-line kamery sledovat, že tamní pár odchoval čtyři mláďata. Nyní už přenos ukazuje většinou hnízdo prázdné. Mladí čápi již vyletěli. „Ještě před víken᠆dem tam byli, mávali křídly a nadskakovali nad hnízdem,“ řekl starosta Vladimír Malý.

V Horním Třeboníně bylo letos v čapím příbytku obzvláště těsno. Místní čápi vy᠆vedli dokonce pět mláďat. „Bohužel jedno, zřejmě při zkušebním letu, zahynulo,“ konstatoval předseda velešínské organizace Českého svazu ochránců přírody Jiří Růžička. I velešínští čápi odchovali tři nebo čtyři mladé.

Na komíně u jindřichohra᠆deckého zámku vyvedli čápi tři mláďata. Donedávna trénovala let máváním křídel a nadskakováním na hnízdě. Nyní už mladí čápi létají sami. Hnízdo je možné pozorovat na www. birdlife.cz/ capi-detail-hnizda/?id=74.

ČERNÝ ŠAT

V Záchranné stanici živočichů Makov se poprvé podaři᠆lo odchovat tři mláďata vzác᠆ných černých čápů. Zhruba za měsíc je pracovníci stanice vypustí do přírody. Jejich ná᠆slednou cestu do Afriky bude zaznamenávat nový typ GPS vysílačky na jejich nohách.

NOVÍ NÁJEMNÍCI

Živo už je zase v Dubném. Po tom, co vloni zahynul původní nájemník, čapí sameček Max, sice nový čapí pár hnízdo obsadil, mladé ale nevyvedl. Letos je tomu úplně jinak. Čapí dvojice, jíž podle Boženy Kudláčkové, starostky Dubného, neřek-nou lidé jinak než Vlastík a Vlastička, přiletěla 28. dubna, 11. května samička snesla vejce, za dva dny druhé. Nakonec přežilo jen jedno mládě. „My jsme rádi, je to veselejší než se dívat na prázdné hnízdo,“ míní starostka.

Pár čápů bílých zahnízdil letos i na novém umělém hnízdě na bývalém pivovaru v Chýnově. Daří se jim i přes pracovní ruch při výstavbě tělocvičny. Pár zde vyvedl dvě mláďata. Jeden z dospělých ptáků má na noze identifikační kroužek, který se ornitologovi Františkovi Vališovi pomocí silného dalekohledu podařilo přečíst. Zjistil, že pták byl okroužkován 22. června 2011 v Oldřichově. Vrátil se tedy do své domoviny. Osmiletý pták za᠆hnízdil necelých 16 kilometrů od původního domova.

SMUTNÝ POHLED

Ne všude se ale opeřencům daří. Kájovské hnízdo s bytelným podstavcem již třetím rokem zeje prázdnotou. „Čápi na jaře přiletěli, sedli na hnízdo a zase odletěli,“ konstatoval starosta Kájova Bohumil Šíp. „Od té doby, co mladé utloukly kroupy, je hnízdo prázdné. A co jsme dali peněz do zábran pod hnízdem,“ krčí rameny.

Také v Budislavi letos zůstal čáp sám. Oproti loňsku, kdy na louce u obecní značky každého přijíždějícího vítala šestičlenná rodina, je letošní rok pochmurný. Podle starosty Romana Čížka za současný stav může neštěstí. „Letos čápi přilétli nezvykle brzy, ale bohužel jeden z nich se zabil na transformátoru,“ sdělil. Podobné neštěstí se stalo už vloni, kdy elektrický proud ze stejného vedení zabil jedno z mláďat. První muž obce se domnívá, že zařízení ptáky přitahuje. Situaci se podařilo vyřešit operativně. Po domluvě s firmou E.ON bylo nainstalováno zabezpečovací zařízení.

MLADÁ NADĚJE

Miláček Vodňanských a pravidelný posel jara čáp Vod᠆ňan, který letos z neznámých důvodů nezvládl zpáteční cestu z Afriky a zahynul v Tu᠆recku, má svého nástupce. Koncem května byl vypuštěn jeho potomek, čáp Vodňánek. Vodňánkův otec přežil v roce 2014 pád z hnízda. Dva roky se dával dohromadyv záchranné stanici Makov. Do přírody se pak vrátil s vysílačkou na zádech a díky ní lidé z celého světa několik

let sledovali jeho životní pouť.