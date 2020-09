Peníze raději ukládají stranou – průměrně 272 eur měsíčně. Před deseti lety to bylo 165 eur. Přes nízké úroky volí 72 procenta lidí vkladní knížky, 57 % má na úspory stavební spoření a 42 % životní pojištění.

Krize také omezila hotovostní platby. Kartami platí o 38 % Rakušanů víc než předtím, v Horních Rakousích o 37 %.

Tuny zlata v zemi

Z „jiného soudku“ na obdobné téma. Každý šestý občan Rakouska si už někdy koupil zlaté pruty nebo mince, v zemi je v privátních rukou aktuálně odhadem 561 tun zlata v ceně skoro 30 miliard eur. Šperky nepočítaje!

V průzkumu 2000 lidí uvedlo 44 %, že by chtěli investovat do zlata – jen nemovitosti lákají ještě víc, 49 procent dotazovaných. Na knížku ukládá 24 %, do fondů 22 %, akcie kupuje 19 %. Pro srovnání – 561 tun zlata je dvojnásobek zlatých rezerv Národní banky, dodávají OÖN. Čistě statisticky má každý dospělý Rakušan skoro půl kilogramu zlata. Ve Švýcarsku jej občané drží ještě víc – průměrně 599 gramů. V soukromých rukou je tam 920 tun tohoto kovu, stát má 800 tun. V Německu vlastní občané 4925 tun zlata, stát 3363 tuny.

Dál plýtváme potravinami

Jen v Evropské unii se ročně „ztratí“ nebo je vyhozeno 88 milionů tun potravin, píše Volksblatt. Průměrně na občana je to 173 kilogramů. Finanční škody z tohoto plýtvání včetně nákladů likvidace jsou odhadovány na asi 143 miliardy eur. V Rakousku vyhodí ročně asi milion tun použitelných potravin, z toho polovinu domácnosti.

Do Čech na vlastní odpovědnost

Deník PNP informoval o výletu cyklobusem v sobotu 10. října po trase Röhrnbach-Waldkirchen-Neureichenau-Haidmühle s výslovným doplňkem pořadatelů, že účastníci budou moci poznat i české příhraničí. Někteří čtenáři se vyjádřili k projektu návštěvy přes hranice skepticky poté, kdy byla Česká republika označena za rizikové území. „Turistická centrála k tomu sdělila, že město účastníkům zájezdu neručí. Je na jejich osobní odpovědnosti, jestli hranice přejedou nebo ne. Náklady na koronatest za ně nikdo nepřevezme,“ uvádí její stanovisko. List k tomu dodává, že návrat z rizikových oblastí je podmíněn negativním testem na SARS-CoV-2, nebo přímým nástupem do domácí karantény.