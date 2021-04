Podle žalobce tím chtěl vyvolat pocity viny v bývalé partnerce, která po rozchodu s ním žije s jiným mužem. Když u něho děti loni v květnu přenocovaly, vymyslel na ně hru, ve které dělal policistu a měl je svázat kabelem. Chlapci spoutal nohy a ruce, děvčeti ruce. “Při svazování netušili, že je chce otec zabít,” líčil státní zástupce. Pak každému přetáhl přes hlavu plastikový sáček a navíc děti rdousil rukama. Obě se udusily.

Po činu zavolal známé, která se z obsahu telefonátu obávala, že by mohl něco provést, a informovala policii. Ta našla v mužově bytě mrtvoly dětí. Jejich otec se za několik hodin dostavil na policejní služebnu. "Poté, kdy jsem dětem vzal život, rozloučil jsem se s nimi, políbil je a řekl, přijdu hned za vámi…” V bytě nechal dopis na rozloučenou. Po skoku z mostu do Dunaje ho ale voda vyplavila na břeh.

V úvodu hlavního líčení se k činu doznal. “Mé děti byly to nejdůležitější v mém životě,” ujišťoval v písemném prohlášení, které ve čtvrtek přečetl jeho obhájce. Ví prý, že si zaslouží dlouhý trest odnětí svobody. Podle žalobce vraždil “z egoistické a vlastnické vůli po moci”, jen aby děti nevyrůstaly u jeho bývalé přítelkyně a jejího nového partnera. "Je mi to líto, byl to zkrat, nemohl jsem jí mé andílky nechat,” uvedl obžalovaný v prohlášení k soudu. “Nevěděl jsem kudy kam, byl jsem v transu.” Při jeho trestní minulosti (drogy, krádeže, ublížení na zdraví) neviděl šanci na získání dětí po rozchodu. Matka má být pro psychické problémy vyslechnuta přes video. Rozsudek má padnout v polovině května.

K hranici oklikou

I sousedé musejí opravovat…Zdroj: Deník/OÖN

Od pondělí 12. dubna pravděpodobně do 25. dubna bude doprava z Lince na Prahu po rychlostní silnici S10 mezi uzlem Freistadt-jih a Freistadt-sever odvedena do města, píší OÖN.

Veškerý provoz ve směru na sever bude na jižním uzlu odkloněn na B125, a tedy do města. Ve středu to oznámila dálniční společnost Asfinag. Důvodem odstávky jsou udržovací práce podél úseku tunelu a zapuštěné trasy, například pokládání nového asfaltu, úprava přechodů a větrání tunelu. Do 23. května se počítá ještě s dalšími opravami, které si vyžádají uzávěry některých jízdních pruhů. Asfinag prý práce urychluje, aby stihl očekávaný návrat plného provozu po skončení koronavirových omezení, píší OÖN. Aktuálně je frekvence zhruba poloviční proti roku 2019. Foto: Deník/OÖN/lebe

Aby město rozkvetlo

Za dva roky bude na Geyersbergu ve Freyungu zemská zahradnická výstava. Aby k ní rozkvetl nejen výstavní kopec, ale celé město, vymyslela radnice se společností Freyung 2023 gGmbH projekt, v němž rozdává zdarma občanům semínka květin pro jejich balkony a privátní zahrady. Od soboty 10. dubna budou 50gramové sáčky vydávány v turistickém informačním centru na náměstí. Středisko otevírá každou sobotu a úterý od 9 do 12 hodin. Připraveno je tisíc sáčků, každý zájemce si může odnést jen jeden, uvádějí OÖN.