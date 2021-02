Naposledy si v této spolkové zemi pandémie nevyžádala životy naposledy v létě, kdy nezemřel osm týdnů nikdo. Od 28. července pak stoupl počet obětí viru ze 63 na skoro 1500. Nakažených bylo k tomuto víkendu 1596, v nemocnicích leželo 116 lidí, z nich 30 na intenzivkách.

V celém Rakousku přibylo do neděle 18 obětí, celkově je jich už 8012. Od soboty se nakazilo dalších 1317 lidí, nejvíc ve Vídni 372 a v Dolních Rakousích 308. V Horních jich bylo 110.

V Bavorské Železné Rudě probíhaly v sobotu rychlotesty na covid. U 152 pendlerů byl zjištěn u jediného. Z dosud prověřovaných 2128 dojíždějících osob byl pozitivních devět, tedy 0,52 procenta.

Shodil 85 kilogramů

Alexander Scharringer (28) z Wildenranny, vášnivý motorkář, vážil už v páté třídě 90 kilogramů a tehdy podstoupil první shazovací kúru – rád jedl a cokoliv, nejraději omáčky. V dospělosti kromě jiného často zacházel do restaurace Sandbacher Hof ve Vilshofenu, kde jedlíci, kteří zvládli XXXL-řízek (údajně 2,2 kg), nemuseli platit, dokonce dostávali 100 eur prémie. Dotáhl to až 185 kg. Zkoušel všechno možné, počítal kalorie, chodil do fitnesstudií, měl osobní výživové poradce, nic nepomáhalo. Bylo mnoho lákadel…

Alexander Scharringer.Zdroj: Deník/PNP/privat

Teď má mechanik pracující na směny u společnosti Edscha v Jahrdorfu metrák, píše PNP. Dva roky přemýšlel o operaci žaludku, absolvoval řadu prohlídek u různých specialistů včetně psychologa, jestli nadváha zákrok neznemožňuje. Před operací žil „o vodě a kávě“, bez alkoholu, aby něco shodil „přirozenou cestou“, a když to dotáhl na 165, udělali mu „žaludeční bypass“. Ten mění konfiguraci zažívacího traktu tak, že posune napojení tenkého střeva na žaludek, a tím sníží vstřebávání živin, vysvětluje česká medicína. Pak začal shazovat: čisté vývary, pár lžic krémové polévky, kaše, dětská výživa… Když se naučil jíst hodně pomalu a sousta dlouho žvýkat, přestával mít pocit hladu, popisuje pasovský list. Říká, že tělo už si na jídlo samo nevzpomínalo, musel si pamatovat, kdy má jíst… Na začátku po pár lžících zvracel, později jedl sýry, šunku, zeleninu a knäckebrot, teď už se stravuje normálně, jen pomaleji, menšími porcemi a s minimem příloh.

„Vychutnává nový život. Sklízí poklony ze všech stran, práce mu jde snáze od ruky, víc si věří, není tak rychle vyčerpán, do schodů chodí bez pomoci madel, k obouvání ponožek si nemusí sedat, na procházce ujde víc než kilometr,“ popisuje list. Dál chodí za kamarády ke štamtyši klubu "MF Jack’s" v Glotzingu, ale samozřejmě „kontrolovaně“. Chce váhu ustálit na 95 kilogramech a pak si nechat operativně „narovnat“ břicho…

„Shodil, protože to chtěl a musel,“ uzavírá PNP. „Teď ví, že s menší vahou se opravdu žije snáze. Přesto nechce čas, kdy byl ,tlustým Scharringerem´, odepsat. Ta doba zformovala jeho charakter. ,Tlustý příběh´ je součástí jeho života a zůstane jím…“

Vrah na odsun počká

Afghánec (33), kterého v polovině ledna odsoudil Vrchní zemský soud v Linci na doživotí za dvojnásobnou vraždu ve Wullowitzu v roce 2019 (náš web exkluzívně informoval), může být odsunut do vlasti teprve po vykonání nejméně 15 let trestu. Jeho žádost o povolení pobytu v Rakousku byla pravomocně zamítnuta. Listu Volksblatt to řekl právní zástupce pozůstalých. „V Rakousku bude jisté, že si trest odpyká,“ řekl.