Zemřelo 58 lidí, 800 bylo hospitalizováno, z toho 128 na intenzivkách. Uzdravilo se 224 osob. V republice zatím provedli na 36 000 testů. V Horních Rakousích měli 1181 případů, za den jich tedy 154 přibylo. V okresech přiléhajících k ČR to bylo do včerejška v Rohrbachu 83 lidí, ve Freistadtu 60, v Urfahru-venkov 152.

Rakouská vláda podpoří živnostníky, lidi svobodných povolání, umělce a malé podniky do devíti zaměstnanců částkou až 6000 eur za tři měsíce. Prvních 1000 eur každému žadateli dotčenému protinákazovým opatřením (také propadem obratu, dluženým nájemným) má být vyplaceno příští týden.

Koronakrize zvedla počet nezaměstnaných v Rakousku od 15. do 25. března o zhruba 163 200 osob, píše Volksblatt. V oboru ubytování a gastronomie jich přibylo 54 000, ve stavebnictví 20 300, v ostatních službách asi 16 000. Koncem února bylo bez práce asi 400 000 sousedů, experti letos očekávají zvýšení nezaměstnanosti zhruba o jedno procento na 8,4 %.

Harley Davidson Austria rychle reagoval na kritiku jeho reklamního sloganu pro nový elektrobike – jak i náš web zaznamenal, v kampani užil pojmu „Nechte se nakazit“. Volksblatt nyní zaznamenal změnu – firma heslo změnila na „Nechte se inspirovat“. „To zní nejen v čase koronakrize mnohem lépe, shledáváme. Díky, Harley Davidsone,“ napsal linecký list a všem motorkářům popřál inspirativní a bezpečnou jízdu v roce 2020.

Hornobavorský Traunstein začal svým „autobusem na zavolání“ vozit zdarma občany, kteří si potřebují nakoupit potraviny a další základní věci a nechtějí nebo nemohou je tahat přes město pěšky, píše PNP. Zadarmo vozí ve městě na svých linkách místní cestující i regionální dopravní podnik.

V Německu bylo do čtvrtka přes 43 000 nakažených (Severní Porýní-Vestfálsko 10 800, Bavorsko 8800, Bádensko-Württembersko 8400) a přes 260 mrtvých. V okresech při české hranici: Pasov-okres 73 (město 24), Freyung 35, Regen 39.

Vir zavřel i Nepál

Claudius Raith (46) z Raitenhaslachu v okrese Altötting se deníku PNP ozval z Annapurna Circuitu v Nepálu z výšky 5416 m, vrcholného bodu jeho cyklistické cesty. Jak náš web informoval, od října projel Turecko, Irán, Dubaj, a je v Nepálu. „Nemohly ho zadržet horské průsmyky ani jiné nástrahy, ale teď mu velkou překážku postavil do cesty koronavir,“ píše pasovský list. Zavřel totiž hranice do Indie… Na svém internetovém blogu Raith popisuje, že v Káthmandú je nyní málo turistů. Se dvěma dalšími kolaři, se kterými se poznal v Iránu, chtěli před všudepřítomným „koronavirovým terorem“ uhnout do hor, pak se rozhodl raději vrátit domů, ale všechny mezinárodní lety byly zrušeny…

Velikonoce ve čtyřech

Rakouská biskupská konference rozhodla pro všechny diecéze v zemi, že letošní oslavy Velikonoc se budou konat za podmínek pandemie, informuje Volksblatt. Každý zdravý kněz má poprosit čtyři věřící, kteří jsou prokázaně zdraví a nepatří k rizikové skupině, aby s ním liturgicky prošli velikonočním týdnem. V ideálním případě by se skupina neměla měnit po celé oslavy počínaje Květnou nedělí, radí v lineckém listě biskupové. Většina katolíků má ústřední křesťanský svátek slavnostně prožít doma s využitím médií a internetu. Zmíněné čtyři osoby pro obřady s knězi nejsou ani vyvolenými, ani nějakými posvěcenými zbývajícími, ale reprezentanty většiny, která do kostelů nemůže přijít, vysvětlovali biskupové. Tak to má být prezentováno i ve farnostech.

„Naředěné“ parlamenty

Rakouské zákonodárné sbory budou zasedat v pozměněné krizové podobě, napsal Volksblatt. Podle nových pravidel už jednala vídeňská městská rada. Každý poslanecký klub rezignoval na přítomnost třetiny svých členů, doba diskusních příspěvků byla přísně limitována, řečníci museli po vystoupeních dezinfikovat připraveným sprejem a papírovými utěrkami mikrofony potažené plastovou fólií, což mnozí zapomínali, jak list uvedl, část zastupitelů musela na návštěvnickou galerii. Tak to má chodit i v zemských sněmech. V Dolních Rakousích a v Burgenlandsku byly první naplánované schůze odloženy. Jednat má 1. dubna salcburský parlament, ale jen s účastí 18 místo 36 poslanců. V Horních Rakousích má sněm zasednout 23. dubna, organizátoři hledají vhodný prostor, který by vyhověl bezpečnostním opatřením.

Nezvládl hospodářství

Muž ze Spitalu na Pyhrnu v okrese Kirchdorf, pro kterého bylo zemědělství vedlejším podnikáním, se o zvířata nestačil řádně starat. „Na jeho dvoře policisté a úřední veterinářka našli 23 mrtvých ovcí, některé už v silném rozkladu, které tu možná ležely už měsíce,“ píše Volksblatt. Na statku byla i uhynulá jehňata. Ve stáji plné špíny stálo také šest živých zvířat ve velmi špatném stavu; zemědělci je úřad odebral, končí list.