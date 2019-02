Soutěž Culinarix o nejlepší piva Horních Rakous obeslalo padesáti vzorky 13 z existujících 30 pivovarů. „Radovat se mohl hlavně pivovar Baumgartner ze Schärdingu, který získal šest zlatých medailí, což se ještě nikomu nikdy nepodařilo," píší OÖN. Zlato získalo celkem 22 piv, z Mühlviertlu například Junghopfenpils z Freistadtu v kategorii Pilsner, Kristall ze Schläglu ve speciálech, ve třídě „Märzen" (Březňáků), tedy poměrně silných ležáků, pak Freistädter März'n a Schlägl Urquell. Ve zvláštní kategorii Kreativita byly oceněny například BIO Mühlviertler Bier a klášterní pivovar Schlägl.

Sládek Baumgartnerů Moritz (uprostřed) s řediteli společnosti. | Foto: Deník/repro

Bohatí zbohatli

Jmění 75 000 Rakušanů, kteří disponují více než milionem eur, loni stouplo na 130 miliard eur a tedy na stav roku 2007, před rokem finanční krize, píše deník OÖN. Ta srazila jejich majetek na 119 miliard. Letos a v příštím roce si superbohatí polepší vždy o dalších šest procent, odhadují experti - letos tedy na 138 miliard.

Ze 168 000 ultrabohatých, tedy kteří vlastní více než 30 milionů dolarů (asi 22 milionů eur), žije 384 ve Vídni. Nejvíc jich je v Londýně (4940), pak v New Yorku, Singapuru a Hongkongu. Do roku 2023 má být ultrabohatých na světě asi 215 000, tedy plus 30 procent. Nejsilněji poroste jejich počet v Africe, Asii a v Latinské Americe. V Nigérii se prý například zdvojnásobí.

Pomáhají v nouzi

41. ročník rakouské televizní dárcovské akce Světlo v tmách vynesl 9,1 milionu eur, napsal deník Volksblatt. Kromě toho 7,4 milionu vynesl projekt Sousedé v tísni (pomoc uprchlíkům ze Sýrie a obětem tajfunu na Filipínách) a postiženým povodní v Rakousku poskytli spoluobčané prostřednictvím televize ORF 10,3 milionu eur. „Rok 2013 byl s celkem 26,8 milionu nejštědřejším v historii ORF," řekl generální ředitel Alexander Wrabetz.

V projektu Světlo v tmách bylo loni z peněz vybraných rakouskou televizí podpořeno 5193 rodin s 12 839 dětmi.

Pomník povodně nebude

Město Deggendorf nebude zatím zřizovat žádný „pomník záplav" ve Fischerdorfu, katastroficky postižené části, řekl starosta Christian Moser na shromáždění občanů a sklidil od nich velký potlesk, zaznamenává deník PNP. Jak náš list informoval, měl být ve Fischerdorfu 4. června, ve výroční den provalení hráze, které způsobilo katastrofu, odhalen památník v podobě bronzové matrace položené přes betonovou lavici. Město k podobě pomníku vypsalo soutěž dotovanou 20 000 eur, kterou vyhrál Gregor Passens z Mnichova. Mnoho občanů Fischerdorfu ale na myšlenku „matrace", ale i na zřízení jakéhokoliv památníku v souvislosti s povodním, reagovalo negativně. „Nepotřebujeme to, tu zkázu jsme měli před očima dost dlouho," řekl lapidárně velitel hasičů Dieter Treske.

Když navíc vyšlo najevo, že už podobná bronzová matrace položená přes zeď stojí v Mnichově, starosta Moser oznámil na městské radě, že projekt dávají „k ledu". Ve Fischerdorfu nyní dodal, že jej už ani nebudou „rozmrazovat".

Volební podvod?

V baště bavorského chřestu Geiselhöringu žije 7000 obyvatel a hlášeno je tady k pobytu i 482 zahraničních sklizňových pomocníků, kteří se takřka jednotně zapojili do voleb příbuzných a spolupracovníků svého zaměstnavatele, producenta chřestu, aby jim pomohli ze spodních míst kandidátky CSU. Tak se stalo a Herbert Lichtinger s 2132 hlasy těsně „sesadil" úřadujícího starostu Bernharda Krempla (1829), kandidujícího za Svobodné voliče. Ten začal mít podezření a podal stížnost. Při jejím prošetřování volební komise překontrolovala lístky sklizňových pomocníků, kteří volili korespondenčně, a jak její předsedkyně Birgit Fischer-Rentelová řekla deníku PNP, na hlasováních pro CSU se opakovalo čtyři nebo pět typů písma vždy asi na 40 až 50 lístcích.

Věc nyní šetří i kriminálka a státní zastupitelství pro podezření z padělání úřední listiny, resp. falšování voleb, a křivopřísežnictví – to proto, že kdo volí korespondenčně, musí na volební listině podepsat, že mu s podáním hlasu nikdo nepomohl, nebo tuto osobu uvést. „Stejné písmo na lístcích takové ,pomoci´ nasvědčuje, ale ,pomocníky´ tito voliči neuváděli," píše list.

Rekordně studentů

Od 7. dubna začne přednášky na pasovské univerzitě navštěvovat 11 291 studentů, tedy o 15 procent víc než loni (9810). Svůj první semestr začne 736 zájemců (loni 544). 768 posluchačů má zahraniční pas, o 119 víc než v roce 2013.

Nežádoucí noviny

Po urážlivých komentářích a článcích na adresu Bastiana Schweinsteigera po utkání čtvrtfinále Ligy mistrů Manchester Utd. – Bayern (1:1) nechce FC Bayern dát akreditaci pro odvetu 9. dubna novinářům pracujícím pro Daily Mirror a The Sun. Obě média měla o Schweinsteigerovi psát „v neuctivé, diskriminující a osobně urážlivé formě", cituje deník PNP z prohlášení klubu.

Uvádí, že "Sun" po zápase na svých internetových stránkách ve vztahu k tomuto hráči použil oslovení „You Schwein!" (Schwein je česky prase – pozn. red.), "Daily Mirror" zase uvedl: "You dirty Schwein", ty špinavé (sprosté) prase…

„Německý svaz novinářů rozhodnutí FC Bayern neakreditovat zástupce dvou britských médií k odvetě rozumí," pokračuje list. „Normálně to nejde, ale když vidím, co ty listy napsaly, musím pro to mít porozumění. Štvaní nepatří k žurnalistice," cituje mluvčího svazu. Také prezident svazu Erich Laaser oba listy napomenul za urážlivý tón.

Vlaštovky nemají kam?

V těchto dnech se z Afriky vracejí (i) do Bavorska první vlaštovky – a podle ochránců přírody tu stále hůř nacházejí životní prostor, píše PNP. Míst k hnízdění a zdrojů potravy pro ně ubývá a ptáci vnímaní jako nositelé štěstí už jsou v řadě míst vzácní, sdělil zemský svaz ochrany ptactva. Jeho expertka Sylvia Weberová připomíná jejich užitečnost – denně odchytají mouchy a další hmyz v hmotnosti větší, než sami váží. Celoročně zákonem chráněná vlaštovčí hnízda jsou ale často ilegálně odstraňována. Svaz doporučuje připravovat vlaštovkám umělá hnízdiště i proto, že už často nemohou najít přírodní materiál k jejich stavbě jako hlínu apod. Kromě toho by majitelé zahrad neměli užívat pesticidů, protože ty ničí hmyz, hlavní zdroj potravy vlaštovek.

Aby svaz ochrany ptactva získal přesnější přehled o stavu tohoto druhu v Bavorsku, vypsal „hodinu zahradního ptactva Plus". Mezi 9. a 12. květnem mají přátelé přírody ohlásit zjištěná vlaštovčí hnízda. (www.lbv.de/schwalben)

Lákání dětí je zákonné

Známý Media Markt s elektronikou v Pasově vedl v červenci 2011 reklamní kampaň, v níž sliboval školákům za každou jedničku na vysvědčení, s níž přijdou do obchodu, rabat dvě eura. „Neučíme se jen kvůli škole, ale také kvůli slevám," inzeroval akci v jednom týdeníku. Na konci připojil reklamní slogan firmy: „Přece nejsem blbej…"

Spolkový svaz centrál ochrany spotřebitelů v akci viděl nekalou soutěž, která děti svádí k nakupování, a firmu zažaloval. Právní zástupce Media Marktu upozornil, že projekt nepropagoval žádný konkrétní produkt, takže o zneužití nezkušenosti dětí nelze mluvit. Okresní soud v Pasově ani odvolací instance žalobě nevyhověly a nyní svaz neuspěl ani u Nejvyššího soudu (BGH). Ten uzavřel, že akce byla přípustná, nezneužila nezkušenosti dětí (rozsudek I ZR 96/13). Senát se ztotožnil s názorem, že nejde o nepřípustné obchodní jednání, protože akce neapeluje k nákupu určitého produktu, ale všeobecně podporuje celý sortiment zboží. Podle soudu nelze dovodit ani nepřiměřený nepodložený vliv akce na svobodu rozhodování školáků.

Posype nás Sahara?

Přeháňky, které na víkend ohlásili meteorologové, by mohly do Bavorska znovu přinést pouštní písek jako naposledy v polovině února. „Tehdy se nažloutlá vrstvička usadila na silnice a auta," připomíná PNP.

Zaspal premiérku

Bavorský ministerský předseda Horst Seehofer (CSU) se zařadil mezi odpůrce letního času, žertuje deník PNP. V pondělí totiž kvůli přenastavení hodin „zaspal" telefonickou konferenci se spolkovou kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU), jak se přiznal listu Donaukurier. Prý ještě ležel v posteli, když mu zazvonil mobil. Protože hodiny ukazovaly teprve krátce před sedmou, Seehofer hovor ignoroval. Zvonění ale nepřestávalo, a pak si uvědomil svůj omyl… „Na osmou naplánovaná konference začala až v 8.07," píše PNP. Připomíná, že zemská ministryně hospodářství Ilse Aignerová chce odstartovat iniciativu za zrušení letního času. „Řekl jsem jí, že se může spolehnout na naši podporu," dodává Seehofer.

Nezabíjet kuřata!

Německý ministr hospodářství Christian Schmidt (CSU) podporuje požadavek Dolního Saska a Severního Porýní – Vestfálska na celospolkový zákaz sporného masového zabíjení kuřat. „Usmrcování jednodenních kohoutků není natrvalo přijatelnou praxí," řekl pasovskému deníku PNP. Ministr prý inicioval zintenzivnění výzkumu jiných řešení v této oblasti. Téma probírali také ministři zemědělství SRN a spolkových zemí v Chotěbuzi. Severní Porýní – Vestfálsko loni jako první země toto usmrcování odmítlo.

PNP vysvětluje, že v Německu je ve velkochovech drůbeže usmrcováno každoročně kolem 50 milionů kuřat kohoutků ihned po vyklubání – jsou pokládána za nežádoucí „vedlejší produkt" chovu nosnic, na který jsou stanice zařízeny. Pro výkrm se kohoutci nehodí, protože majíí málo masa.