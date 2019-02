Linec - Rakouský ministr obrany Gerald Klug vyvolal velký rozruch, když na podzim oznámil zrušení poloviny vojenských hudeb z úsporných důvodů. Po dlouhém vyjednávání malinko ustoupil a přiznal spolkovým zemím po jednom hudebním „detašovaném" pracovišti.

Takhle jako ve Welsu už vojenští muzikanti nezahrají. | Foto: Deník/repro

To ale bude od 1. července obsazeno maximálně 20 muzikanty – jedním důstojníkem, šesti poddůstojníky a třinácti rekruty, píší OÖN. Odvedenci s nástroji se přitom už nemusejí zavazovat ke čtrnáctiměsíční službě, budou vykonávat jen šestiměsíční základní službu, z toho pět měsíců u hudby. Protože odvody mají tři termíny, předpokládá se, že se směny branců u kapel průběžně vystřídají. Jedinou výjimkou bude gardová kapela ve Vídni, v níž služba potrvá nadále 14 měsíců.

Rakouský svaz dechové hudby nešetří kritikou – vojenské kapely tak budou degradovány na vyhrávání zábavné a taneční hudby ve stanech, ale sotva budou schopny „obsloužit" slavnostní vojenské akty, vítání, pochody a hymny.

Bavorsko pozhasíná

32 bavorských měst a obcí se bude podílet na celosvětové akci k ochraně klimatu "Earth Hour". Organizace ochrany životního prostředí WWF vyzvala lidi, aby nacházející sobotu 28. března ve 20.30 hodiny na 60 minut vypnuli světla. Města v tu dobu mají zhasnout osvětlení svých památek. V Bavorsku se k akci připojily mj. Mnichov, Norimberk, Bamberg, Řezno, Bayreuth, Aschaffenburg, Würzburg, Kempten, Landshut a Pasov. V Pasově potemní Štěpánský dóm, Veste Oberhaus, budovy radnice a klášter Mariahilf.

Loni se na Earth Hour podílelo 7000 měst ve 162 zemích. „Zhasla" mj. Velká čínská zeď, eiffelovka atd.

Protest hospodských

Pod heslem „Nejsme nepřáteli nekuřáků ani daňovými podvodníky, máme jen po krk neustálého poručníkování" si gastronomové v Rohrbachu zadali na pondělní večer náměstí pro protesní akci k chystanému všeobecnému zákazu kouření v restauracích. Dostavilo se jich i s přáteli kolem 200, ale přišlo je podpořit rozhodně méně hostů, než očekávali, píší OÖN. „Nechceme štvát kuřáky proti nekuřákům, chceme společně s našimi hosty samostatně rozhodnout, jak povedeme naše lokály," řekla předsedkyně fóra restauratérů Julia Falknerová. Předseda Hospodářské komory Herbert Mairhofer ji podpořil. „Dříve se říkalo, že každý hospodský nahradí jednoho psychiatra. Brzy ale skoro každý z nás bude psychiatra potřebovat sám," řekl.

Povinné značení původu masa

Linecké OÖN připomínají, že od 1. dubna musí být všechno vepřové, drůbeží, ovčí a kozí maso balené v Evropské unii označeno místem původu. EU tak rozšiřuje model, který vstoupil v platnost už v roce 2002 u hovězího, tehdy v souvislosti s nemocí BSE, a prý se velmi osvědčil.

Šéf rakouské burzy vepřového Johann Schlederer vidí slabinu nařízení v tom, že na rozdíl od hovězího nemusí uvádět místo narození zvířete, což si prosadili producenti selat v Nizozemsku, Dánsku a Německu. Od příchodu do výkrmny už ale všechno včetně porážky a distribuce musí být deklarováno v jednom řetězci. Opatření vítají rakouští producenti drůbeže, které „drtí" velké dovozy – krůt je dovezeno z ciziny například asi 60 procent. S povinným označením země původu chovatelé doufají, že zákazník ocení domácí kvalitu.

Velké změny se prý očekávají ve velkoobchodu, kde je maso dovezené ze zahraničí bouráno a porcováno, a na obalech pak je označena rakouská firma. Toto „zdomácnění", získání „občanství", by nadále nemělo být možné.

Přeplněné věznice

V Rakousku bylo loni 8692 vězňů, z toho 507 žen. V roce 2013 jich bylo 8989. Přes pokles jsou zařízení ale stále přeplněna, jak vyplynulo z interpelace ministra spravedlnosti Wolfganga Brandstettera Zelenými. Týká se to i věznice Garsten vytížené na 103,81 procenta. V průměru se čtyři vězni dělí o 17 čtverečních metrů. Částečně musejí být umisťováni i na lůžka vězeňské nemocnice.

Proti letnímu času

Bavorská ministryně průmyslu Ilse Aignerová a vedoucí poslaneckého klubu CSU v Evropském parlamentu Angelika Nieblerová odstartovaly nový pokus o zrušení posouvání zimního a letního času. Podporuje je prý velká většina občanů, mezi nimiž je jen spor o to, zda má trvale platit letní, nebo zimní čas, píše PNP. V tomto týdnu se tématem má zabývat více výborů Evropského parlamentu.

Šetří vodou

Denní průměrná spotřeba vody na obyvatele Bavorska poklesla od roku 2001 do roku 2013 o 4,5 litru na 129,5 litru. Přes přírůstek obyvatelstva celková spotřeba vody v domácnostech a v malých firmách poklesla o 1,5 procenta. Cena složky vody odvislé od spotřeby zároveň od roku 2005 stoupla o 19 procent na 1.45 eura za kubík. Tím je Bavorsko pod celostátním průměrem 1,69 eura. Roční základní poplatek se za deset let zvýšil o 40 procent na 46,56 eura.

Obsluhují potřebné

Dělnický samaritánský spolek a Červený kříž loni v Linci rozvezly kolem 150 000 porcí jídel do domácností 985 potřebných seniorů. Zhruba třetina objednává službu denně, polovina od pondělí do pátku. Téměř polovina klientů je starších 85 let. Akci „Jídlo na kolech" organizuje město od roku 1973. Od letošního jara zpružnil objednávky internet.

Čilá pořádková služba

Pořádkové službě města Lince přibyl od 7. ledna také dohled nad zónami krátkého parkování zdarma, což podstatně zvýšilo její vytíženost. Zatím co v prvních dvou měsících roku 2013 vykázali „pořádkovci" 1413 úředních jednání, letos jich bylo 4161. Z nich 2673 – tedy 64,2 procenta – připadlo právě na kontroly parkování. Za leden vystavili 1101 pokut, za únor 1572. Jen za dva měsíce tak přibylo do městské kasy 83 000 eur. 825krát se na ně občané obrátili s dotazy a stížnostmi. 425krát služba zasahovala proti přestupkům v povinnost vodění psů na vodítku a odstraňování exkrementů.

Výprodej nálezů

V Nové radnici v Linci je od úterý do pátku opět veřejný výprodej ošacení a bot z městských oddělení nálezů. Denně je od 7 do 13.30 hodiny, ve čtvrtek do 18 h. Ceny za jeden kus začínají u 20 centů.