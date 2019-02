Pasov – Třetí exemplář skleněné „archy", tyrkysově zeleného díla sklářů Ronalda Fischera ze Zwieselu, Huberta Sterna ze Spiegelau a dalších nadšenců, má „odplout" do Saska-Anhaltska.

Archa přistává v Haidmühle. | Foto: Deník/repro PNP

Rainer Helms, místopředseda tamního spolku na ochranu přírody a krajiny, který monument objednal, ale nechal jako velký milovník Bavorského lesa dílo zakotvit ještě na několik týdnů ve zdejším regionu Třístoličníku – v Haidmühle na hranici s Českou republikou. V sobotu 23. dubna v 18 hodin bude umístěna na příjezdu do městečka.



Arche I dnes stojí na cestě k Luznému a Arche II připomíná slávu zdejších sklářů v centru Frauenau.

Nebezpečné zahrady

Při pracích na zahradách se ročně zraní průměrně 4800 Hornorakušanů tak, že musejí být ošetřeni v nemocnici, napsal deník OÖN. Asi tři pětiny z nich jsou muži. „Příčinou téměř poloviny nehod je nepozornost," říká Klaus Robatsch z Kuratoria pro dopravní bezpečnost. Nejčastěji jde o pády ze žebříků. Mnoho zranění způsobuje chybné užívání sekaček, motorových pil či stromových nůžek. Především v teplých dnech chodí zahrádkáři pracovat v plavkách nebo bosi, což zvyšuje nebezpečí úrazů, připomíná.



Z 23 000 úrazů na zahradách v Rakousku připadá 49 procent na lidi starší 60 let.

Chtějí víc dovolené

Hornorakouská Zaměstnanecká komora tvrdí, že téměř čtvrtině pracujících nestačí dovolená k tomu, aby se vzpamatovali ze štrapácí zaměstnání. Mnoho si stěžuje na to, že část svého volna musí věnovat návštěvám lékařů nebo úřadů. Tomu ale v deníku Volksblatt oponuje prezident zemské Hospodářské komory Rudolf Trauner poukazem na to, že v takových případech mají zaměstnanci nárok na placené volno. K tomu připomíná, že Rakousko je se 38 dny pracovního volna ve špičce Evropy. Pokud pak prý některým dovolená nestačí, měli bychom se jich ptát, jaké že volnočasové aktivity provozují.

Roklan ožije?

Na prahu turistické sezony přináší deník PNP dobrou zprávu – Waldschmidthaus, chata pod vrcholem Velkého Roklanu (1453 m), 28. dubna znovu otevře, bude-li počasí. Pronajal si ji Harald Kalbitz (51) z Lembachu. Zařízení má znovu sloužit i k ubytování. Chata na úpatí Roklanu, která je v majetku Národního parku Bavorský les, je ještě v přestavbě, a když to půjde dobře, zahájí znovu provoz v příštím roce.

Tři procenta jela moc rychle

Při letošním 24hodinovém „maratonu blesků", intenzivním plošném měření rychlosti motorových vozidel v Bavorsku, kontolovalo 1800 policistů kolem 320 000 řidičů. Z nich asi tři procenta, 9244, překročila povolené maximum, z toho 603 na téměř 90 stanovištích v Dolním Bavorsku, kde měřilo 156 policistů. Celkově ale podle ministra vnitra Joachima Herrmanna (CSU) byla většina řidičů po dobu kontroly ukázněně pomalejší, sděluje PNP. Při akci policie kromě nedovolené rychlosti zjistila ještě dalších 1100 deliktů. Zahájila 25 trestních stíhání mj. pro řízení pod vlivem alkoholu a pro jízdu bez řidičského oprávnění.



Největším hříšníkem byl jako v obou minulých dvou letech opět motorkář. 39letý muž jel po B22 u Speichersdorfu, kde je povolená stovka, rychlostí 192 km/h. Hrozí mu pokuta 1200 eur, dva body do karty řidiče a tři měsíce zákazu řízení, uvedla PNP. V Dolním Bavorsku jela řidička po B20 rychlostí 166 km/h místem, kde byla povolena stovka. Zaplatila 440 eur, přišla o dva body a dva měsíce nesmí řídit.

V celém Německu byly při akci kontrolovány dva miliony řidičů, z nichž 72 500 jelo nedovolenou rychlostí.

Pulitzera za běžence

Jdou v řadě za policejním autem, s plastikovými taškami v rukou a s batohy na zádech, na pozadí jsou šťavnatě zelená pole a vesnice, popisuje pasovský deník snímek, který byl oceněn Pulitzerovou cenou. Jeho autorem je Michael Dalder (46) žijící v hornobavorském Warngau. Jsou na něm běženci překračující rakousko-bavorskou hranici 20. října směrem na Wegscheid. Dalder provázel skupinu po pět kilometrů z Kollerschlagu. „Mně bylo těch lidí velmi líto," říká v pasovském listě fotograf, který za 20 let u Reuters už něco dramat viděl – byl v nasazení třeba v roce 1999 v Turecku, kde při zemětřesení zahynulo přes 17 000 lidí, dokumentoval intifádu v roce 2000 v pásmu Gazy… Loni pak přišla uprchlická vlna do Evropy. „Že se něco takového stane u nás, mě zasáhlo," říká.



V poslední době už nemíří do krizových oblastí, ale je nasazen hlavně při sportovních událostech. V červnu bude při mistrovství Evropy ve fotbalu ve Francii, pak na olympiádě v Riu, dodává PNP.