SEBEVRAŽDA KOMÍNEM. Po velké pátrací akci ve Zwieselu byl zmizelý muž nalezen mrtvý v areálu zdejší sklárny, napsal deník PNP. Podle policie spáchal sebevraždu skokem vnitřkem nepoužívaného komína vysokého 60 metrů. Nalezen byl po upozornění občana, který viděl nějakou osobu na komíně.

Zabil se skokem do komína. | Foto: Deník/repro PNP

Na "opuštěné scéně"

Pasov - Leopoldsreut v Bavorském lese byl opuštěn v roce 1962. Jeho osud připomíná hra uváděná na původním místě, ve výšce 1108 m n. m., kde jen kostel sv. Nepomuka a stará škola připomínají obec, která kdysi měla významný úkol střežit soumarskou Zlatou stezku, uvádí deník PNP.

Historickou hru na originálních místech uvádí podpůrný spolek muzea kulturní krajiny Grenzerfahrung v Haidmühle už ve třetím ročníku. Autor a režisér Michael Sellner (51) základní příběh pozměnil – první dvě hry připomínaly vývoj Leopoldsreutu od roku 1718 do roku 1962, třetí se zaměřuje na posledních 20 let, na konec druhé světové války a zánik obce. Účinkujících z osmi hereckých souborů regionu je zhruba stovka, ze 40 mluvených rolí je dvanáct v češtině. Ty budou simultánně doprovázeny titulky v němčině. Kromě toho bude děj pro lepší pochopení komentovat moderátor. Letos se odehraje pět dvouhodinových představení: tuto sobotu, 3., 5. a 6. června od 20 h, v neděli 31. května od 16 h. Vstupné je 25 eur včetně přepravy autobusem od kostela v Bischofsreutu.

„Zazdili" nedělní prodej

Záměr hornorakouského hejtmana Josefa Pühringera povolit nedělní prodej v dalších šesti „turistických" městech Solné komory (Deník informoval) zablokoval odpor odborů privátních zaměstnanců, napsal deník OÖN. Ty shromáždily 35 000 protestních podpisů. Podle hospodářského zemského rady Michaela Strugla mají sociální partneři – Hospodářská komora a odbory - nyní hledat „konsenzuální řešení" otázky. Jde například i o způsoby náhrad prodávajícím. Proti povolení bylo podle odborů 96 procent dotčených zaměstnanců a navíc šel záměr daleko nad dosavadní výjimku pro Hallstatt a St. Wolfgang, existující už 30 let pro malé rodinné provozovny. Podle odborů měl být rozšířen sortiment prodávaného zboží a povolení platit i pro supermarkety. Nejednotné byly v této otázce i zmíněné obce – proti byly Windischgarsten a Gosau, pro například Bad Ischl.

Zakázali páternostery

V Mnichově se zvedá odpor proti celoněmeckému zákazu přepravy páternostery, která má vstoupit v platnost 1. června, píše deník PNP. Nařízení povoluje vstup do těchto starých osobních výtahů s nostalgickým faktorem jen „kvalifikovanému" personálu. Provozovatel se musí postarat o to, že budou používány jen poučenými zaměstnanci. „To znamená, že z užívání těchto starobylých zařízení, nazývaných ,osobní oběžné výtahy´, budou v budoucnu vyloučeni návštěvníci," popisuje list.

V Mnichově se to týká například páternosteru v policejním prezídiu. Proti zákazu protestuje nejen spolek přátel těchto zařízení, ale i klub městských radních za sociální demokracii. „Toto bezpečnostní opatření jednoznačně přestřeluje cíl," míní radní Ulrike Boesserová. Také ve Stuttgartu a dalších městech proti nařízení protestují.

Proti krmení holubů

Kdo ve Steyru bude nadále krmit holuby, zaplatí od pátku pokutu až 218 eur, píší OÖN. Značky a nápisy, které to zakazovaly dosud, mnozí občané ignorovali. Podle starosty Geralda Hackla zaměstnanci magistrátu pozorovali i případy, kdy lidé zaparkovali auto, otevřeli kufr a rozsypali celý balík jader z prodejen krmiv. Okamžitě se prý na místo začala slétat hejna – holubi si prý zvykli na zvuk šustících zrn.

Holubi jsou ve Steyru kalamitou, uvádí deník. Město k jejich likvidaci dříve povolávalo i deratizátory, aby je trávili. Zátěží pro obec není jen holubí trus, ale i to, že krmiči těchto ptáků nechtěně vyživují i krysy, které přenášejí nemoci, píše deník.

Nad dodržováním zákazu bude dohlížet dozor magistrátu. „Pochopitelně bude zasahovat přiměřeně – když holubům hodí malá holčička kousek kůrky od chleba, nebudeme pokutovat rodiče, ale vysvětlovat," říká místostarosta Gunter Mayrhofer.

Mléčný národ

Ke Světovému dnu mléka 1. června uvádí linecký deník Volksblatt ze statistiky, že rakouská domácnost vydá za mléko a mléčné produkty měsíčně průměrně 39 eur. Největší část z toho je zkonzumována ve firmě sýrů. Loni sousedé vydali za bílé zlato asi 303 miliony eur. Prodáno jej bylo 293 476 tun.