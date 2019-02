Pasov - Jochen Kalz, majitel firmy na výrobu protipožární techniky v Eggenfeldenu, bojuje s nedostatkem odborných pracovníků.

Dlouhý čas je sháněl konvenčními inzeráty, ale ty měly nulovou rezonanci. Hledal tedy po internetu neobvyklé nabídky zaměstnání jiných firem a v jiné branži našel ironicky drzou formulaci poptávky. Zkusil také něco takového a v sobotní PNP zadal inzerát, podle deníku snad nejneobvyklejší v celé jeho historii.

Nese titulek „Hledám špatně naložené, zlobné a neochotné (volně přeložené německé ,grantige´) či darmošlapy a budižkničemy“, přičemž i sebe samotného označil za nekompetentního a bezcílného šéfa, jehož podnik plní jen nenáročné malé projekty. Potřebuje prý zaměstnance bez motivace, kteří se v ničem nevyznají a kteří jsou ochotni se hodně angažovat při totálně nudné rádoby protipožární výrobě za minimální mzdu.

„Že pikantní inzerát byl tím pravým, o tom se Kalz přesvědčil už v sobotu ráno. Sotva PNP přistály v poštovních schránkách, ozvali se už v půl deváté firmě první zájemci. V pondělí ráno už šéf vedl první rozhovory, prý se skutečně kvalifikovanými lidmi,“ píše list. „Kdo prý inzerátu porozuměl, ten jej také pochopil, dodal podnikatel – a pospíchal k rozmluvě s dalším uchazečem…“

Na snímku je Jochen Kalz s pracovnicí personálního managementu Barbarou Baumerovou, kteří úspěšný inzerát koncipovali.

Vyznamenali exhejtmana

Velkou zlatou medaili Horních Rakous, nejvyšší možné zemské vyznamenání, předal v pondělí večer hejtman Thomas Stelzer (vlevo) svému předchůdci Josefu Pühringerovi, který zemi vedl od roku 1995 do loňského 5. dubna. Byl dobře znám i Jihočechům.

Tuto čestnou medaili získalo dosud jen 34 Hornorakušanů, například bývalí hejtmani Heinrich Gleißner, Erwin Wenzl a Josef Ratzenböck, bývalý spolkový prezident Rudolf Kirchschläger, vicekancléři Alois Mock, Wilhelm Molterer a Reinhold Mitterlehner.

Mráz vyhnal spotřebu

V Rakousku v těchto dnech prudce stoupla spotřeba tepla v ranní špičce – až nad 2000 MW. Rekordní hodnotu v republice přinesl 3. únor 2012, kdy při mínus patnácti stupních šlo do 380 000 vídeňských domácností 2400 MW. V pondělí 26. února 2018 to bylo 2222 MW, úterý mezi sedmou a devátou hodinou více než 2300 MW. V průměrný zimní den je to ve Vídni kolem 1600 MW. Přesto je letos únor v hlavním městě neobvykle mírný. Průběžná bilance topné sezóny od října do poloviny února podává, že spotřeba tepla ve Vídni byla o asi osm procent menší než průměr 30 let.

V Horních Rakousích počítají pro únor se spotřebou plynu o deset procent vyšší než loni, když v lednu byla naopak o 17 procent nižší. Průměrná domácnost s roční spotřebou plynu 20 000 Kwh by tak letos mohla ušetřit za zimu kolem 100 eur.

Na Zugspitze -30,4 stupně

Rekordní mráz této zimy v Německu naměřili v noci na úterý na Zugspitze (2062 m): -30,4 až -30,5 stupně. V únoru tady dosud nebylo od začátku měření v roce 1881 nikdy chladněji. Absolutní rekord je z ledna 1940 – 35,6 stupně pod nulou. Šéf meteorologické stanice na nejvyšší německé hoře Ludwig Ries ale předpokládá, že jaro už na sebe nenechá dlouho čekat – prý tak dva, tři týdny, píše PNP.

Loni utonulo 86 lidí

V roce 2017 utonulo v Bavorsku 86 lidí, tedy více než každý pátý z celoněmecké bilance 404 osob, uvedl pasovský deník. Předloni se utopilo ve Spolkové republice 537 lidí, v Bavorsku 91 Za touto spolkovou zemí následovaly loni Dolní Sasko a Severní Porýní-Vestfálsko se shodnými 55 oběťmi.

Velmi osamělá novicka

„Žije zcela sama, nyní v třeskuté zimě, ve staletí starém klášteře v Altomünsteru u Dachau a odmítá se stěhovat,“ píše PNP o neobvyklém případu, kterým se zabývá okresní soud v Mnichově.

39letá právnička Claudia Schwarzová, čekatelka na přijetí do řádu Nejsvětějšího Spasitele založeného sv. Brigitou Švédskou v první polovině 14. století, se žalobou brání proti vykonání příkazu mnichovské arcidiecéze k vyklizení objektu kláštera, jediného tohoto řádu v celém Německu. Tvrdí, že se v něm chce stát řádovou sestrou. Je to prý její poslání, „Bůh to tak chce“. Usiluje o setrvání v budově přes dílčí nedostatky v protipožární ochraně - přestěhovala se kvůli tomu do jiné kobky. U úředního soudu v Dachau si vybojovala, že její pobyt nesmí být rušen…

Soudce navrhl stranám narovnání – nechce prý spor protahovat až do svatého Dyndy, ale k dohodě nedošlo. Arcidiecéze chtěla prostor uvolnit do konce června, Schwarzová hodlá čekat na definitivní výrok Apoštolské signatury, nejvyššího soudu římské kurie. S tím je nakonec svolná i arcidiecéze.

Vatikán rozhodl o rozpuštění kláštera, protože v něm žila už jediná jeptiška, Apollonia Buchingerová, a nejmenší obsazení předpokládá alespoň tři sestry. Apollonia se loni v únoru odstěhovala, ale Schwarzová bojuje dál. Podala proti rozhodnutí rozpustit klášter odvolání do Vatikánu a zůstala v objektu jako „squatterka“. Říká, že je v kontaktu s dalšími pěti ženami, které se rovněž chtějí v Altomünsteru stát jeptiškami. I o samotě vstává v pět hodin, modlí se, striktně dodržuje denní řád, „bokem“ opsala klášterní knihu mrtvých a digitalizovala ji, pečuje o klášterní zahradu, jak jen může – seče trávu, sklízí ovoce a sbírá oříšky…

„O ty také žalobkyně a odpůrce svedli před soudem dílčí šarvátku,“ pokračuje list. „Schwarzová je předloni odnesla do klášterní stodoly, která je teď zavřená. Zástupce arcibiskupství tvrdí, že ořechy patří jim, ale budou prý zkoumat, zda stodola může být znovu otevřena…“

Na otázku, co když Řím její stížnost odmítne, Schwarzová říká, že pak snad přijde do úvahy noviciát v jiném klášteře, ve Švédsku nebo v Norsku. „Bůh mi ukáže, co dělat,“ uzavírá.