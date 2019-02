Linec - Aby pětičlennou afghánskou rodinu Karimových, která od ledna žije v azylovém bytě v St. Georgenu, uchránil od odsunutí do Maďarska, kde na cestě z vlasti strávila jen den, poskytl jí místní farář Franz Wöckinger „církevní azyl" na faře, píší OÖN.

Aktéři církevního azylu u sousedů. | Foto: Deník/repro

Opatření označil za nouzové v situaci, kdy veškeré pokusy rodinu uprchlou před Talibanem v místě udržet, selhala. Nechce prý porušit právo nebo „převézt" právní stát, ale je přesvědčen, že návrat rodiny do Maďarska by byl neprávem, které si rakouský zákonodárce nepřál. „Církevní azyl" má iniciovat změnu právního systému, která by nikým nechtěnou situaci zlepšila.

Karimovi v St. Georgenu navštěvují pravidelně kurzy němčiny, tři jejich chlapci chodí do školky nebo do školy a s kamarády trénují ve fotbalovém klubu. Otec dělá na zadání obce drobné práce v domově seniorů nebo ve stavebním dvoře. „Nevidím žádný smysl toho, že Rakousko jeden den nechá projet vlakem skrze zemi tisíce uprchlíků a druhý den odsuneme zpátky ty, kteří se u nás už dobře integrovali," říká v listě pastorální asistentka Monika Weilguniová.

OÖN poznamenávají, že právně nemá „církevní azyl" žádnou váhu a cizinecká policie může rodinu kdykoliv sebrat. Přesto prý Wöckinger doufá, že tuto „překážku" bude akceptovat. Do 30. září chce fara rodinu „chránit", pak by lhůta pro azylové řízení v Maďarsku uběhla a Karimovi by mohli požádat o azyl v Rakousku. Podporu tohoto záměru vyjádřil i starosta St. Georgenu Erich Wahl (SP, na snímku s ostatními aktéry před farním domovem): „Rodina si u nás během pobytu získala mnoho přátel. Nechceme ji vystavovat dalšímu neprávu," řekl.

Proti „popisování" běženců

Linecký deník Volksblatt informoval o odporu, který se zdvihl v zahraničí po zprávě o označování uprchlíků českou cizineckou policií čísly psaným fixem na ruce. „Jako nacisté v koncentráku," uvedl jeden z komentářů zpravodajské služby Twitter.

„Také židovská obec v Římě označila za zcela neakceptovatelné, že migranti jsou takto označováni čísly," píše list a připomíná, že česká média zveřejnila fotografii, na níž policistka píše modrým fixem na ruce dětí. Snímek měl být pořízen v noci na čtvrtek na nádraží v Břeclavi, na hranici s Rakouskem. Policie tam dopadla více než 200 převážně syrských uprchlíků, kteří ve vlaku z Budapešti mířili do Německa. „Mluvčí cizinecké policie odůvodnila číslování velkým počtem dětí mezi běženci, snahou udržet rodiče a děti při přidělování ubytování pohromadě," pokračuje Volksblatt.

Mnozí uživatelé internetu postup úřadů obhajují. Není jiná možnost, jak udržet přehled, napsal jeden z nich. Další mínil, že také v zemích jako Řecko nebo Švýcarsko jsou běženci opatřováni registračními čísly. Židovská obec v Římě ale reagovala méně zdrženlivě: „To je obrázek, který nemůžeme snést, protože vyvolává vzpomínky na postup u vchodů do nacistických vyhlazovacích táborů, kdy miliony mužů, žen a dětí byly označovány čísly jako zvěř a pak posílány na smrt," parafrázuje deník vyjádření prezidentky obce Ruth Dureghellové.

Protestovali i politici. „Značkovat jedince je ostuda, která uráží všechny, kdo se snaží dělat všechno, aby zachránili lidské životy," napsal na Twitteru šéf frakce vládnoucí Demokratické strany Ettore Rosato a apeloval: „EU, zastav Českou republiku!"

Volksblatt k problému doplňuje, že Česko už nebrání syrským uprchlíkům v cestě do Německa. „Česká policie už Syřany, kteří požádali o azyl v Budapešti, neumisťuje do táborů k odsunu," píše list a uvádí slova mluvčí, že těmto běžencům dává volnost pohybu s tím, že do sedmi dnů musí zemi opustit. Policie je pak dopraví na nádraží. Alternativně je uprchlíkům nabídnuto požádat o azyl v ČR.

O Beckenbauerovi

Televize ARD bude v neděli od 21.45 hodiny vysílat portrét Franze Beckenbauera k jeho 70. narozeninám připadajícím na 11. září. Jak píše PNP, producent filmu Nico Hofmann a dokumentarista Thomas Schadt už spolu vytvořili mj. portrét Helmuta Kohla („Muž z Falce", 2009) a Christiana Wulffa („Odstoupení", 2014).

Velký fotbalista byl týmu k dispozici pro natáčení zhruba 30 dnů. Pořízeno bylo 50-60 hodin materiálu. Na závěr Franz poskytl rozhovor ve svém domě v Salcburku a zakopal si před kamerami s dětmi Joelem (14) a Francescou (11) v zahradě. „To byl jeho nápad," řekl Thomas Schadt. Je to prý velmi pěkná scéna. Nico Hofmann míní, že k osobnosti Beckenbauer se dostali neobvykle blízko. Přitom bylo ve hře mnoho oboustranné důvěry.

Produkce stála milion eur, především za cestovné k natáčení a nájmy sportovišť. Beckenbauer se s filmaři vrací na stadiony svého života, na své první hřiště v Giesingu, do Wembley, na Olympijský stadion v Mnichově, kde se jako elegantní libero stal v roce 1974 mistrem světa, do Říma, kde byl v roce 1990 šéfem týmu mistrů světa či na stadion v Berlíně, kde vyhrál mistrovství světa 2006. Na Empire State Buildingu se setkává s přítelem Pelém, se kterým „Císař" hrál kdysi za Cosmos New York a kde ho v roce 1977 portrétoval Andy Warhol Ke slovu přichází také jeho třetí žena Heidi, dříve sekretářka FC Bayern a v médiích vždy zdrženlivá (na snímku s Franzem při golfovém turnaji v Bad Griesbachu na Pasovsku). Mluví i Uli Hoeneß, což je vzácné od doby, kdy je ve výkonu trestu ve volném režimu, uvádí PNP. Říká: „On rozhodoval o tom, co míč udělá, ne obráceně." Jako protějšek vidí tvůrci filmu Beckenbauerova reprezentačního kolegu Güntera Netzera, který o jubilantovi s úsměvem říká, že vždycky šel ze hřiště se zářivě čistým dresem…

„Skutečně kritický pohled ale ve filmu chybí, stíny Beckenbauerova života osvětlovány nejsou," píše list. „Není zmiňována jeho pověst daňového uprchlíka s bydlištěm v Rakousku, jeho role ,sportovního velvyslance´ Putinova plynového obra Gazprom a jeho neuvážené vyjádření ke katarským ,otrokům práce´– prý žádné v Kataru neviděl, všichni běhali po zemi volně, nespoutáni okovy a bez pokrývek hlavy vyvrženců…" Spíše „nonšalantně" se vyjadřuje ke svému vyloučení z exekutivy FIFA, později odvolanému, před mistrovstvím světa 2014, když prý otázkám etické komise FIFA k přidělení pořadatelství šampionátů v Rusku a Kataru v angličtině položenému komplexu otázek plně neporozuměl. Kritika se otírá o „živoucí pomník" jen lehce, když třeba jeho manažer Marcus Höfl říká, že Franz rád intuitivně a neuváženě „kecá", a prozrazuje, že fotbalové hřiště v jeho zahradě sponzoruje samozřejmě Adidas… „Film se k Beckenbauerovi přibližuje, ale nechce k němu přijít příliš blízko – což ale portrét k narozeninám také nutně nemusí," uzavírá list.

Na kance bez nočního vidění

Spolkový kriminální úřad odmítl návrh četných loveckých sdružení na povolení užívání přístrojů pro noční vidění při lovu divočáků. Zemědělský výbor bavorského sněmu instalaci těchto pomůcek na zbraně povolil v obzvlášť problémových regionech a pro obzvlášť proškolené skupiny myslivců (Deník informoval). Také ministr vnitra Joachim Herrmann řekl, že s tím „nemá problém". Rozhodnutí ale bylo na kriminálním úřadě, protože podle zákona o zbraních je užívání těchto přístrojů privátním osobám zakázáno.

Okrádané prodejny

Loni oznámili bavorští obchodníci 37 000 případů krádeží v prodejnách. Zloději odcizili zboží v hodnotě 335 milionů eur. „Tato čísla jsou ale podle policie jen vrcholem ledovce," píše PNP. „Podle ní je zjištěna a oznámena jen každá desátá taková krádež. Obzvlášť žádané jsou drobné drahé věci jako žiletky, parfémy či ošacení."

Velké starosti dělá obchodníkům narůstající agresivita zlodějů. Stále častěji jsou detektivové nebo personál prodejen přistiženými pachateli fyzicky napadáni. Svaz obchodníků proto požaduje tvrdší zásahy justice k odrazení potenciálních zlodějů.