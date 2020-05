I „staří zajíci“ branže museli nastudovat nové koronavirové předpisy, také Günter Maurer, vlastník hostince "Maurerwirt" v Kirchschlagu, uvedl list. K těm patří nošení roušek a důkladná očista zařízení. „Všechno jsme uklidili už včera, podlahy omyli piniovým olejem, dezinfikovali jsme i kukačky,“ říká jeho zaměstnankyně. Mezi stoly musí být metrový odstup, čímž restauraci ubylo sto míst. Jeden stůl u vchodu vyhradili hygieně – dezinfekčnímu roztoku, kterého Maurer opatřil hektolitr, a jednorázovým ubrouskům. „Myslím, že nám to dva měsíce vystačí,“ myslí si majitel.

I když vařili „pro okénko“ pořád, velkokuchyni musejí znovu rozjet. Všech osm kuchařů už je ze zkráceného úvazku zpátky; ve čtvrtek zpracovávali palety knedlíků plněných uzeným, předvářeli ragout na pivě a chystali řezy malakov, rozepisuje se list.

V lineckých Promenaden Galerien „zbrojil“ na návrat hostů "Glorious Bastards". Vedoucí provozu Mario Chowanietz prý doufá, že až se rozjedou, bude moci zaměstnat znovu všechny pracovníky. Do práce přišli i s ochrannými štíty – chtějí prý, aby se hosté cítili zcela bezpečně. Šéf kuchyně Michael Petermann už začal „na zkoušku“ vařit nově nabízená jídla. Jídelní lístky si nově mohou zájemci vyvolat přes QR-kód na mobily… V "My Indigo" na protější straně zredukovala Sandra Grünbergerová někdejších 40 stolů na 25. A to měla štěstí, že má předzahrádku a může s ní odstupy dodržet, uvádí list. Od osmi připravovala v lokále zeleninu, probírala se šesti zaměstnanci nové postupy a přezkušovali přístroje…

Málo pečovatelek…

Rakousko se potýká s problémem zajištění nepřetržité péče o seniory v době koronakrize. Některé spolkové země to řeší dovážením pečovatelek z Rumunska a z Chorvatska, Horní Rakousy alespoň plánují preventivně rozšíření těchto zařízení celkem o 515 míst, píší OÖN. Aktuálně se o 24hodinovou péči hlásí 2300 lidí, z nich 120 ji potřebuje nutně hned. O některé přeberou starost navíc dosavadní ošetřovatelky, o 38 mobilní služby, 52 dostalo místo ve stacionárních zařízeních. Země nabídla bonus 500 eur sestrám této služby, které si dosavadní úvazek prodlouží, a dostala 1300 žádostí. Správa doufá, že totéž udělají i ty pracovnice, které přicházejí do země teď. V domovech je 12 500 dlouhodobě umístěných pacientů, z toho 5000 vyžaduje nonstop péči.

Hasiči rozvážejí roušky

V Horních Rakousích začali hasiči rozvážet roušky na všechny základní školy, v nichž v pondělí začne výuku 104 700 žáků a v nižších ročnících navazujících stupňů dalších 16 500. Pro učitele má země připraveno 30 000 omyvatelných masek, jako rezervu pro školáky dalších 180 000 jednorázových modelů.

„Vzorně rodinný“ Pasov

Studie časopisu "Kommunal" vyhlásila Pasov německým městem nejpřívětivějším k rodinám, píše PNP. Je v tomto směru nejlepším ze 585 posuzovaných měst střední velikosti od 20 000 do 75 000 obyvatel v SRN.

Atrakce po městě?

Jarmark na Urfahru, který už přes 200 let těší malé i velké, byl pro jaro zrušen a „nahnutý“ je i jeho podzimní termín, uvádějí OÖN. Místostarosta Lince pro trhy Bernhard Baier chce pro jeho konání udělat všechno, ale kvůli nutnosti dodržovat odstupy lidí na tak malém prostoru řešení nevidí. Hledá proto jinou formu tradiční akce a bere si vzor z Mnichova, který chce atrakce zrušeného Oktoberfestu „roztrousit“ po městě. Uvažuje využít plochy Hlavního a Farního náměstí, kolem Landstrasse až k Divadlu hudby a nábřeží Dunaje. Na Hlavním náměstí by prý mohly být například autodrom a obří kolo. Na rozpracování plánu a uchování původního termínu od 26. září do 4. října se mají podílet i vystavovatelé, gastronomové, trhovci a Hospodářská komora. „V úvahu přichází samozřejmě i zkrácení nebo uspořádání jen o víkendech, ale to závisí na hospodářských kalkulacích podniků,“ říká Baier.

Do vody 29. května

Rakouské ministerstvo zdravotnictví je pro postupné otevírání plováren od 29. května, píše Volksblatt. V prvním kroku se mají uvolnit bazény, koupaliště s povrchovými vodami, malé koupací rybníky, halové lázně, whirpooly, sauny a parní lázně, vše včetně vedlejších zařízení jako šaten, toalet, sprch, lehátek, odpočíváren, louček. Ochranná opatření by měla být v rozsahu stejném jako v jiném veřejném prostoru. Odstup by měl být dodržován na krajích bazénů a v zařízeních pro neplavce, ne ale ve vodě. Nošení roušek se doporučuje, sedačky mají být vyhrazeny osobám s postižením. Dopracováno má být ještě případné omezení počtu osob (zatím se uvažuje o deseti metrech čtverečních „lehátkového“ prostoru a o šesti metrech vodní plochy na člověka, v teplých bazénech o metru, u malých koupacích rybníků má být odstup tři až čtyři metry, mezi lehátky metr) a rozsah užívání dezinfekcí. U vchodů, ve sprchách apod. je třeba dodržovat metrové odstupy, ve skluzavkách a na skokanských věžích má být mezi užitími půlminutový odstup.