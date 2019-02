LINEC, hlavní město kultury Evropy 2009, se chce ucházet o titul City of Media Arts v síti kreativních měst UNESCO. V sedmi kategoriích celosvětové sítě je dosud 41 měst, jako jediné rakouské Štýrský Hradec v oboru design. „Kandidatura je dalším krokem internacionalizace města," říká starosta Klaus Luger v deníku OÖN. Ten dodává, že cesta k přijetí do sítě je ale trnitá, v každé ze sedmi kategorií je přijímáno jen jedno město za rok a s Lincem se o ně uchází asi 15 konkurentů. Media Arts se pyšní zatím jen Lyon, Enghien-les-Bains a Sapporo. Rozhodnutí padne v koncem listopadu.

Za starým Egyptem k Dunaji. | Foto: Deník/repro

Do faraonovy hrobky

V linecké bývalé tabačce finišují přípravy výstavy „Tutanchamon – jeho hrob a poklady", která začne 6. března a potrvá do 29. června. Organizátoři vybalují čtrnáct kamionů beden s tisícovkou exponátů od trůnu mladého faraona (vládl asi 1332 – 1323 př. n. l. a podle CT zemřel v 18-20 letech) přes jeho válečný vůz po spousty soch božstev. Jde o věrné repliky originálů káhirského muzea. Expozice zabere plochu 2500 metrů čtverečních. Návštěvníci uvidí Tutanchamonovu hrobku tak, jak ji spatřil v roce 1922 její objevitel Howard Carter. Na výstavě budou instalovány tři hrobové komory s poklady mladého vládce Egypta – nábytkem, zbraněmi, amforami, nebude chybět rakev a pohřební maska faraona. Ve vstupném je i audioprůvodce, připravovány jsou noční prohlídky a přednášky předních egyptologů. Do konce června pořadatelé očekávají na 120 000 návštěvníků. Výstava bude otevřena od úterka do neděle od 10 do 18 hodin. (www.tut-ausstellung.com)

Méně nehod na horách

K 22. únoru došlo na rakouských sjezdovkách k 1844 nehodám, na nichž se podílelo 3262 osob. Loni to ke stejnému datu bylo 2169 nehod se 3882 účastníky. Počet mrtvých klesl z 28 na 21. Podle vedoucího alpského referátu ministerstva vnitra Hanse Ebnera to není důsledkem větší kázně lyžařů, ale neobvyklým počasím, kvůli kterému nebyly hory tak vytíženy jako v minulosti. Stoupl ale i pocit sebeodpovědnosti, mimo jiné po Schumacherově pádu – výrazně víc než 90 procent lyžařů letos nosí helmy.

Dělej něco!

V oblasti svazku Mühlviertel Alm sdružujícím deset obcí kolem Unterweissenbachu „jede" od loňska sociální festival „Dělej něco", jehož těžištěm jsou mimo jiné zásobování v místě a mobilita. „Od té doby organizátoři dostali více než sto návrhů pro lepší soužití v regionu," píše deník OÖN. 76 projektů festivalový fond podpořil částkou celkově 200 000 eur.

Tak bylo oceněno vytvoření nákupního společenství, které chce zásobovat regionálními produkty starší a v mobilitě omezené občany Königswiesenu. V Bad Zell vzniklo výrobní družstvo na biostatku a lidé si založili družstevní zahradu. V Kaltenbergu chtějí dobrovolníci provozovat dopravní a donáškovou službu zejména pro starší a mladistvé spoluobčany prostřednictvím autobusu, který si obec za tímto účelem opatřila. „Iniciátoři mají nyní rok k uskutečnění svých nápadů. K jejich realizaci se budou konat měsíční společná posezení," uvádí list. (www.tu-was.at)

Neúnavný propagátor chovu ovcí Walter Punkenhofer (na snímku) z Windgföllu uspořádá v rámci sociálního festivalu se svými kolegy kurs, v němž se především mladí lidé mohou naučit tradiční řemeslné techniky tkaní a apod. Punkenhoferovi vyrábějí ručně matrace a dřevěné rošty, ale také provozují „vlněné lázně", tepelnou terapii se zábaly a masážemi, poznamenává linecký list.

Houbičky zase zdržují

Když se má v Deggendorfu něco stavět, plány často zkříží nějaké vzácné houby, píše deník PNP. Jazourek Walterův, nějaký ten Camarophyllopsis, šťavnatka kuželovitá a spol. se tu zcela neplánovitě zjevují a dělají z města eldorádo mykologů.

Loni v září odsouhlasil správní senát města územní plán další chystané zástavby, rozjelo se povolovací řízení – a odbor životního prostředí upozornil, že na louce v místě rostou chráněné houby. Město neprodleně zadalo průzkum, aby skončil do zámrazu, a pasovský mykolog také našel přímo v klíčovém místě území dvanáct druhů voskovek a další dvě houby bez určení druhu… „Už se mohlo dávno začít stavět, ale teď to ještě nějakou dobu potrvá," konstatuje list a dodává, že kromě toho musí město ještě zadat posudky k zimovištím netopýrů a odborné vyjádření ornitologa…

U klobásového rovníku

Ve Zwieselu v Bavorském lese si v těchto dnech podávají dveře televizní týmy. U dvojice Rosl & Bertl alias Roswitha Nötzel Seemannové a Alberta Fritze se poptávají na mýty a legendy kolem proslulého bavorského bílého vuřtu – a samozřejmě na zdejší památník „rovníku" tohoto produktu, píše PNP. Před dvěma týdny tu byla donauTV, po ní tu točil Bayerische Rundfunk. V řeznictví Einsle v Bodenmaisu sbíral materiál o tom, jak se bílý vuřt vyrábí, čemuž asistovala „1. bavorská královna bílého vuřtu" Nadja I. Wittmannová.

Reportáž samozřejmě pojímá i historii zmíněného uzeninového „rovníku", který prý probíhá přímo Zwieselem. Jemu zasvěcený památník u infocentra Národního parku Bavorský les odhalil na podzim starosta města Franz Xaver Steininger v přítomnosti četných hostů. Obhájil i to, proč „rovník" neběží kousek odsud, Bodenmaisem, kde byla vyhlášena první zvolená bavorská vuřtová královna Nadja I.: pomník prý nemá jen zvěčnit slávu tohoto produktu, ale konečně geograficky upřesnit a zakotvit „kulinářskou hranici", která prý odděluje vařený bavorský bílý vuřt od francké klobásy k opékání… Rosl & Bertl prý vlastním zjišťováním dospěli k závěru, že touto hranicí by mohla být 49. rovnoběžka, která probíhá právě Zwieselem…

„Český" Bad Füssing

V lázeňském městečku Bad Füssing u Pasova strávilo v roce 2006 celkem 170 českých hostů 669 nocí. Loni už tu 1842 českých návštěvníků přespalo 5713krát, píše PNP. Ředitel lázní Rudolf Weinberger má vysvětlení, proč Bad Füssing české sousedy tak láká: leží blízko, je dobře dosažitelný a v Česku není žádné srovnatelné zařízení. Podle něho lákají zdejší termální koupaliště a sauny zvláště mladé lidi. Ti sem zajíždějí jednorázově k denní návštěvě se zájezdy, zalíbí se jim tady a zajistí si individuální pobyt, míní prý ze zkušenosti. O některých sobotách sem přijíždí i dvacet autobusů z Čech. Je to i výsledek masivní propagace. „Po pádu železné opony se objevil přímo před našimi dveřmi nový trh a nebylo možné si dovolit nechat stranou osm milionů potenciálních návštěvníků," uvádí Weinberger. S intenzivní kampaní ale začali doopravdy až před deseti lety – také proto, aby narušili dosavadní „jednosměrku" z Německa do Čech. Lázeňský řád a jídelní lístky jsou také v češtině.

Podle Ernsta Stapfera, vedoucího Europa Therme, už ale autobusový proud hostů z ČR trochu zeslábl, vrcholil kolem roku 2007.

Čilá trhovkyně

Už více než 27 let nyní již 80letá Katharina Kriechbaumerová z Wendlingu každý týden na trhu v Riedu, na který má 16 kilometrů. „Sama se divím, že jsem tak dlouho fit a při silách, ale doufám, že to tak půjde ještě dlouho," říká v deníku OÖN. Kvůli penězům to prý rozhodně nedělá. „Jsem tři roky vdovou, a co bych dělala doma?!" říká. Výdělek také přenechává svým třinácti vnoučatům.

Přípravy na pravidelný úterní trh začíná už v pondělí v půl páté ráno, aby měla pro Ried čerstvý chléb, pro který si chodí stálé zákaznice pravidelně. Peče jej v peci staré už šedesát let a v tom je prý tajemství jeho chuti… Se složením těsta, které si sama vymyslela, se netají, kdo chce, řekne mu je. Úterý co úterý začíná v sedm hodin rozbalovat svůj pultík a vykládá na něj zboží – špek, jablka z vlastní zahrady, vajíčka vlastních slepic, fritáty, švestkovo-malinovou marmeládu, připravenou z pondělka, v oleji naložené kostky kozího sýra, selské máslo… Další specialitou je její domácí huspenina, kterou dělá bez umělé želatiny. Každou druhou sobotu jezdí také na další trh, do Grieskirchenu.