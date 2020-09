Návštěvníkům chce přiblížit způsob života silně ohroženého druhu, oprostit jej od mýtů. Obora bude poblíž Wisentwiese a dokončena bude v příštím roce. Hadi v ní mají žít v přirozeném prostředí, s kameny, hustým porostem i otevřenými místy ke slunění, a mají tu i přezimovat. Osazenstvo založí mláďata odchycených březích matek. Ty následně budou vypuštěny do volné přírody. Foto: Deník/PNP/Annette Nigl

Stromky novorozeňatům

Město Wels bude od příštího roku přidělovat poukázky na stromek všem novorozeňatům, píší OÖN. V projektu „Stromové město Wels“ má být v příštím roce vysazeno pro zlepšení klimatu asi 2500 stromků. Tisíc bude 25. dubna při Dnu stromu věnováno občanům k pěstování v privátních prostorách. Odhadem 550 jich dostanou rodiče nových občánků k vysazení ve vlastních zahradách nebo v ještě nedefinovaném dětském lesíku. Tyto „stromky života“ si rodiče mohou vyzvednout na jaře nebo na podzim. „Pěstujeme už jen druhy klimaticky odolné jako lípu stříbrnou, habrovec habrolistý a javor,“ říká vrchní městský zahradník Christoph Haslmayr. Pracují tak na obnově větší části městské zeleně, která dnes čítá na 9000 stromů. Město tyto projekty stojí asi 100 000 eur.

Obecní byty jen „domorodcům“?

Vídeňští lidovci chtějí přidělovat obecní byty jen zájemcům s dobrou znalostí němčiny. Svobodným (FPÖ) je to málo a žádají, aby je dostávali jen Rakušané, napsaly OÖN. Obě předvolební iniciativy ostře odsoudily ostatní strany. Volební průzkumy zatím ukazují na 41 % SPÖ, zdvojnásobení hlasů pro ÖVP na 20 % a posílení Zelených na 15 %. Svobodní zaznamenávají 30procentní propad na 9 %.

Honí Čechy

Se psy a vrtulníkem pátrala v sobotu večer policie ve Freistadtu, kde někdo odpoledne poškodil autosalon a odcizil tři nová auta VW, píší OÖN s tím, že „pravděpodobně už byli pachatelé večer dlouho v cizině“. Jedna z hlídek totiž v 16.45 pozorovala VW s namontovaným číslem jen vzadu, jak velkou rychlostí přejel přes přechod Weigetschlag-Studánky do Čech. Prověrka přes centrálu ukázala, že vůz patří freistadtskému autosalonu.

Při příjezdu k němu policisté zjistili zdvižené závory, ačkoliv provoz nemá v sobotu otevřeno. Při prohlídce našli rozbité dveře a okna. V prodejní hale byla spoušť – zloději se pravděpodobně pokoušeli odtud odjet s jedním vystaveným vozem. Aby mohli nerušeně krást, vyřadili poplašné zařízení.

Pátrání převzala zemská kriminálka, informováni byli i čeští kolegové.

Rakousko cizinců

Podíl obyvatelstva s migračním původem v Rakousku v uplynulém desetiletí výrazně stoupl, napsal Volksblatt. Dnes se samo přistěhovala, nebo má rodiče z ciziny, skoro čtvrtina obyvatel – celkem 2 070 100 osob. To je proti roku 2010 o asi 35 procent víc. Souvisí to i s pohybem uprchlíků 2015, kdy Rakousko poskytlo ochranu 118 000 lidí. To je víc, než tolik obyvatel má Klagenfurt, dodává list.

Podíl žáků s mateřskou řečí jinou než němčinou za deset let stoupl ze 17,6 na 26,4 %. Nezaměstnanost cizinců prohloubila koronakrize – letos v červnu jich nemělo práci o 74,2 % víc než v červnu 2019. Nezaměstnanost domácích se meziročně zvýšila „jen“ o 48,8 %.

Dvě a půl hodiny v ledu

Sportovní extrémista Josef Köberl (42) vytvořil v sobotu v Melku nový světový rekord v pobytu ve skleněné kabině plné ledu v plavkách, napsal Volksblatt. Vydržel v ní 2:30:57 hodiny, o více než 20 minut déle než při posledním rekordu loni ve Vídni.

Mění kolejnice

Doprava na trati Lesní dráhy mezi Zwieselem a Bavorskou Železnou Rudou bude kvůli výměně svršku od čtvrtka 10. září do 1. října zastavena. Spoje budou nahrazeny autobusy, v nichž přeprava jízdních kol bude odvislá od volných míst. Kočárky a zdravotně postižené osoby busy vezmou v každém případě, píše PNP. Foto: Deník/PNP/archiv