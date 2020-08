Asi čtvrtina musí být ručně posbírána, z velké části plastové láhve. Ilegálně ale kolem parkovišť a motorestů lidé odkládají i domovní odpad, staré pneumatiky, suť i celá vybavení domácností. V Horních Rakousích loni likvidovalo 120 zaměstnanců cestářství na 1300 tun vyhozených věcí. Odklízení stálo třináct milionů eur.

Za humny asfaltují

Na silnici B 12 silně frekventované i Čechy mezi Philippsreutem a Herzogsreutem (3,6 km) dostává vozovka od 27. července nový asfalt (náš web informoval). Aktuálně jej tu válcuje šest válců. Práce mají skončit 29. srpna. Do té doby je úsek pro dopravu uzavřen. 31. srpna má začít stavba druhého úseku k rozdvojení na Bischofsreut, která potrvá do 19. září opět s vyloučením dopravy. Trasa směrem k hranici je přeložena od Freyungu-Speltenbachu na St 2127 a vede přes Kreuzberg do Mauthu, odkud se vrací na B 12, z Pasova od Außernbrünstu přes Jandelsbrunn, Altreichenau a Haidmühle. Sanace celkem 6,4 kilometru si vyžádá asi 15 000 tun asfaltové směsi.

Jak často smí psi výt?!

Městská rada Grafenau vyhlásila jednomyslně nová opatření v ochraně proti hluku. Bylo vyvoláno stížnostmi občanů a vyšlo ze vzoru doporučeného Bavorským sněm obcí, takže prý je právně „neprůstřelné“. „Dopadá i na psy a určuje jim, jak dlouho smějí večer hlasitě výt,“ píše PNP. Ti, kteří by mohli rušit sousedy, musejí být od 22 do 6 hodin a od 12 do 14 drženi v uzavřených prostorách nebo pod dozorem.

U sousedů nejde o nic nového. Pasovský list připomíná třeba příklad tříletého terriera Tommyho majitelky Evi Pinzlové z Teisnachu (okres Regen) z roku 2017. Její sousedé se cítili být jejími dvěma psy tak rušeni, že zažalovali. Jako důkaz předložili protokol o době, kdy psi vyli – včetně halloweenu, bouřek a silvestra, kdy se nad takovými projevy neklidu domácích zvířat nikdo nepozastavuje. Protože její pudl sousedům rok předtím obdobně vadil, musela ho s těžkým srdcem dát do domova zvířat. Strany nově uzavřely soudní smír, podle kterého může Tommy výt maximálně deset minut v kuse a celkem ne více než dvě hodiny denně. Smí na zahradu jen mezi 7. a 8. a 17. až 19. hodinou. Jinak jí bude odebrán, nebo panička dostane pokutu, případně půjde do vazby.

Paní Pinzlová prý tři dny plakala. Nikdo rozhodnutí nechápal, protože pes skoro nikdy nevyje - „jen ten, kdo trvale kouká skrze plot, což sousedé dělali včetně zvukových nahrávek více hodin denně, by vůbec mohl zaznamenat, že je Tommy venku“, řekla. K rannímu venčení tvrdila, že si musí nastavit budíka a Tommyho vynést, protože v tu dobu ještě spí… Přes den si ho bral strýc, aby nemusel být zavřený v bytě, když ona je v práci.

Jak to dopadne s vyhláškou v Grafenau, to se teprve uvidí…

Ukecaní řidiči

Rakouská policie loni přistihla 123 888 řidičů při telefonování za volantem, tedy v průměru kolem 340 denně neboli každé čtyři minuty jednoho. Bylo jich čtyřikrát víc než dopadených pod vlivem alkoholu (30 930), přičemž Dopravní klub varuje, že kdo řídí s mobilem u ucha, reaguje tak špatně jako šlověk se 0,8 promile.

Telefonujících s mobily bylo ve Vídni 26 613, v Dolních Rakousích 23 927, v Horních 16 247 atd. Podle Kuratoria dopravní bezpečnosti jsou černá čísla daleko vyšší, rakouští řidiči vedou za jízdy statisíce telefonátů. Přistižený musí zaplatit pokutu 50 eur, začátečníci absolvovat doškolení. Zkušební doba jejich řidičáku je pak prodloužena o rok. V Itálii platí provinilci minimálně 165 eur, ve Španělsku a v Dánsku 200, v Británii 235 a v Nizozemsku 240 eur. Rakouský Dopravní klub požaduje zvýšit počet kontrol provozu ve městech.

Země pytláků

Sedmihlavá banda pytláků z Horních Rakous ulovila více než sto divoce žijících zvířat, lovných i chráněných, napsaly OÖN. Skupinu pomohlo rozkrýt upozornění občanů z dubna. Začátkem června byl odhalen a zatčen jeden z mužů s loveckou zbraní a výzbrojí v autě. Při domovních prohlídkách se našlo množství zmrazeného masa a trofejí, také 78 střelných zbraní, několik tisíc kusů munice, 31 tlumičů a nástroje k samovýrobě munice. Napáchaná finanční škoda jde do statisíců eur. Muži pytlačili v různých sestavách v okresech Gmunden, Linec-venkov, Grieskirchen, Salcburk-venkov a Zwettl. O doby hájení se nestarali. Částečně byli vybaveni přístroji pro noční vidění a termokamerami, často stříleli z jedoucích aut.

„Podle dosavadního vyšetřování padlo bandě za oběť minimálně 26 kusů srnčí, volavky, bobři, lišky, sokoli, husy, zajíci, bažanti a spousta dalších druhů. Zvěřinu si rozdělovali k vlastní spotřebě,“ píše list.

Amatéři ještě nekopou

Bavorský fotbalový svaz odložil zahájení amatérských soutěží z plánovaného 5. září předběžně o čtrnáct dnů. Rozhodnutí opatřil podivuhodným dodatkem, že „jednotlivé zápasy dříve by byly možné, jen pokud by si to oba zúčastněné kluby přály“. Důvodem je, že zemská vláda dosud neuvolnila protikoronavirová opatření, píše PNP. Svaz to svým 4500 klubů s 1,6 milionu organizovaných členů oznámil v pátek v poledne otevřeným dopisem.

„Méďa“ se našel v Čechách

V noci na středu byl v Altöttingu odcizen mercedes v ceně kolem 70 000 eur, napsala PNP. Byl zaparkován ve vjezdu do domu. Když jeho ztrátu majitel ráno zjistil, informoval policii a ta spustila mezinárodní pátrání. Krátce poté vozidlo objevila policie v Čechách. Pachatelé jsou na útěku, na zajištěném autě policisté hledají případné stopy. Teprve pak bude mercedes předán majiteli, uzavírá list.