České Budějovice – Nedávný průzkum jihočeské stomatologické komory ukázal, že zhruba 160 lékařům v regionu chybí dentální hygienistky. Aby se zmírnil jejich nedostatek, otevírá Vyšší odborná škola zdravotnická v Českých Budějovicích nový obor.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Podle ředitele školy Karla Štixe bude přijato na denní studium, které potrvá tři roky, 16 uchazeček nebo uchazečů. Přihlášky mohou podávat do 31. května. ,,Obor bude možné v jižních Čechách studovat pouze u nás,“ zdůrazňuje Karel Štix a dodává, že nejblíže se pak vyučuje v Plzni nebo Praze. Hlásit se může každý, kdo má maturitu.



Zájemci mohou být mimo zdravotnictví, ale třeba i sestřičky, které by chtěly změnit obor. ,,První přihlášky už máme,“ říká Karel Štix. Nové studenty čeká ve škole i nová odborná učebna – ordinace s pěti zubařskými křesly. Výuku bude zajišťovat zdravotnická škola ve spolupráci s týmem lékařů z Českých Budějovic a dentálními hygienistkami.



,,Byl to nápad jihočeské stomatologické komory,“ říká k novince Karel Štix. Dentální hygienistky zajišťují činnosti, které by jinak vykonával zubař, ale není pro ně třeba tak specializované vzdělání. Například učí pacienty, jak mají pečovat o chrup, aby se zabránilo vzniku zubního kazu nebo mohou odstraňovat zubní kámen a provádět jiná čištění chrupu.



Uchazeče o studium nového oboru na vyšší odborné škole čeká při přijímacím řízení odborný test z anatomie a motivační pohovor.

Na budějovické škole, která poskytuje střední i vyšší zdravotnické vzdělání, třeba loni otevřeli nově atraktivní obor dětská sestra.