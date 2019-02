Linec – Největší tykev přivezl k sobotnímu mistrovství Rakouska do Tullnu Franz Mathias z Oberkreuzstettenu (okr. Mistelbach). Jeho plod vážil 654,8 kilogramu. Druhý byl obhájce titulu Friedrich Melka z Riederbergu (okr. Tulln, loni v rakouském rekordu 693,0 kg) se 559,9 kg, třetí skončil Hubert Klein z Pruggernu ve Štýrsku „výkonem“ 519,2 kg. 46 soutěžících předvedlo celkem 14 200 kilogramů tykví.

Největší tykev Rakouska. | Foto: Deník/repro

Další zprávu z oboru přinesl v neděli web PNP. Nejtěžší tykev SRN přivezli k soutěži do Ludwigsburgu (BW) pěstitelé Robert Jaser (vlevo) a Norbert Mitschke ze Schönebachu u Augsburgu (foto). Vážila 795 kilogramů!

Dvojice zopakovala vítězství z loňska, kdy jejich výpěstek měl přes 792 kilogramů. „Německý rekord 901 kilogram tedy opět odolal,“ poznamenala PNP. Druhý v mistrovství byl Matthias Würsching z Einhausenu v Hessensku (727 kg), třetí Reinhold Löffler z Weingartenu v Porýní-Falcku se 621 kg. První tři budou reprezentovat Německo za týden na mistrovství Evropy opět v Ludwigsburgu.

V Rakousku sesadili Miss

Poprvé v 90leté historii soutěže o Miss Austria byl zvolené krásce titul odebrán, zaznamenaly 7. října OÖN.

Pořádající Miss-Austria-Corporation (MAC) oznámila, že 21letá Daniela Zivková z Lince porušovala smlouvu, za což prý byla opakovaně napomenuta, řekl ředitel MAC Jörg Rigger. Vysvětlil, že jejich firma má exkluzivní práva na tržní „zobchodování“ pěti prvních ze soutěže. Zivková například bez vědomí společnosti vystupovala pro jiná média – pro MAC sdělila, že je na akci privátně, ale pak stanula na pódiu. Při nasmlouvaných termínech neužívala produktů, které jí MA zadal. Přes smlouvu s automobilovým výrobcem se v časopise objevil její snímek s jinou značkou. Práva a závazky po dobu „regentství“ jasně vymezuje licenční smlouva. Zivková prý okamžitě musí odevzdat korunku nejkrásnější ženy země, kterou převezme druhá z volby Izabela Ionová (24) z Vorarlberska. Sesazená nesmí užívat ani titulu „bývalá Miss“.

MAC uvedla, že o odebrání titulu informovali Zivkovou právník společnosti Bernhard Gumpoldsberger a ředitel Jörg Rigger. „Toto rozhodnutí nepřijala společnost snadno, ale četné, zjevně záměrné přestupky proti licenční smlouvě nebylo možné dál tolerovat,“ cituje z rozhodnutí Kleine Zeitung.

Na svém facebooku Zivková prohlásila, že až do 6. října nedostala žádnou písemnou výtku a neví ani, jaký bod smlouvy měla porušit. Jeví se jí to bohužel tak, že se ocitla „v privátním polním tažení“ ředitele Riggera proti jeho bývalé manželce Nicole Kernové, která manažuje dva roky na základě licence Horní Rakousy. „Snažila jsem se jejich sporu vyhýbat, nepodepsala jsem list, kterým mi měl být zakázán kontakt se zemskou manažerkou Kernovou,“ uvedla. Všechno prý osobně pociťuje jako velmi politováníhodné a je z toho zhrozená. V souvislosti s Miss měla prý bohužel jen výdaje. „Když vidím, jaké možnosti Missky v minulých letech dostaly, je to pro mne velmi smutné. Když jsem si někam privátně vyšla, přišla mi uprostřed noci po what´s app neprofesionální zpráva, kde mi ředitel MAC sděluje, že to bude mít následky. Text rozhodnutí jsem si přečetla ráno a stále nenacházím slov. Byla jsem jako Miss ignorována a teď mne ještě líčí jako špatnou Miss… Ceny za vítězství, například auto, jsem bohužel nedostala a pořád stojí u sponzora. Dnes ráno jsem viděla, že ředitelství MAC vydalo jednomu rakouskému médiu svou verzi příběhu. Vlastně je hrůzné, že onen list otiskl zjevně neověřený článek, aniž by se dotázal druhé strany…“

Rekordně lidí, míň rvaček

Oktoberfest v Mnichově letos při optimálním počasí přilákal víc hostů než v minulých letech. Podle odhadu vedení jich přišlo kolem 6,3 milionu, asi o 100 000 víc než loni, ačkoliv slavnosti byly o dva dny kratší. „Přes zvýšený počet návštěvníků poklesl počet spáchaných přestupků o devět procent,“ zaznamenala PNP. Lidé vypili stejně jako loni 7,5 milionu litrů piva, ale měli jasně větší apetýt – snědli o deset procent víc jídla a zhruba také o tolik stoupla spotřeba nealkoholických nápojů. Policie registrovala méně sexuálních deliktů, méně kapesních krádeží a také méně bitek s tupláky, ale na druhé straně bylo zraněno víc policistů.