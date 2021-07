Třiapadesátiletý muž z Kašperskohorska prováděl ve čtvrtek dopoledne jako strážce parku kontrolu území okolo Černého jezera, kam je vstup zakázán. „V jedenáct hodin zjistil pohyb osob, kdy se v prostoru nacházeli dva muži a jedna žena. Vyzval je k prokázání totožnosti s poučením, že se nacházejí v zakázaném místě. Cizinci řekli, že nemají doklady. Byli instruováni, že na místo přivolá policejní hlídku a vytočil telefonní číslo na obvodní oddělení v Železné Rudě,“ popsala Dana Ladmanová z klatovské policie s tím, že jeden z mužů poté do strážce strčil a následně ho odhodil až do jezera.

Němci pak pokračovali směrem na Bílou Strž. Strážce po vylezení z vody přivolal druhým mobilem policisty a za skupinkou se opět vydal. Když ji znovu vyzval k vydání dokladů, stejný muž jako v prvním případě uchopil do ruky klacek, přistoupil k němu a pak ho udeřil hlavou do čela. Skupina poté znovu odešla, a to směrem ke státní hranici se SRN. Značně otřesený strážce vzdal pronásledování a vyčkal na pomoc. Poté byl převezen do Klatovské nemocnice.

Po útočnících pátrají nejen čeští policisté, ale i jejich němečtí kolegové, které požádali o spolupráci. Pomoci může i veřejnost. „Policisté žádají občany, kteří se v uvedenou dobu nacházeli u Černého jezera a pořizovali si videa a fotografie místa, zda nemají k dispozici záznam z uvedeného napadení strážce. Fotografie nebo videozáznam můžete zaslat na e-mail: kt.ook.podatelna@pcr.cz nebo kt.oop.zruda@pcr.cz,“ uvedla Ladmanová a dodala, že policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě.

Popis podezřelého muže: věk 45-50 let, výška postavy cca 180 cm, robustní postavy, krátké vlasy, na sobě měl kostkovanou košili, krátké kalhoty světlé barvy a na hlavě měl kšiltovku. Skupinka osob měla s sebou psa rasy Husky.

Útoků je více

Výpady turistů na strážce šumavského národního parku nejsou podle jeho mluvčího Jana Dvořáka poslední dobou nijak výjimečné. „S tím, jak roste počet návštěvníků a také nervozita mezi lidmi, jsou častější. Třeba při lockdownech bylo znatelné, že si lidé myslí, že v přírodě mohou úplně všechno, a pak ke konfliktům s našimi strážci pochopitelně dochází,“ uvedl Dvořák s tím, že v naprosté většině případů jde ale o slovní výpady, nadávky. „S něčím podobným, jako byl tento razantní útok německých turistů, jsme se setkali naposledy před několika lety, kdy chtěl náš strážce zastavit sněžný skútr v oblasti Zhůří u Rejštejna a skútraři na něj najížděli,“ řekl mluvčí parku, který upozornil, že strážce je při výkonu práce úřední osobou, takže je-li napaden, zvyšuje to výši potenciálního trestu.

NP a CHKO Šumava má aktuálně 25 strážců, potřeba by podle Dvořáka byl dvojnásobek. Provádějí totiž zvýšený dohled na nejnavštěvovanějších místech, mimo jiné právě na Černém či Čertově jezeře. Strážce může na místě uložit pokutu až 10 tisíc korun, ve správním řízení se pak může vyšplhat až na 40 tisíc korun.