Nápad připravit v ateliéru Seidel focení v dobových plavkách vznikl při psaní knihy Krumlov město pod věží. „Když jsme zjistili, jaké máme krásné vzpomínky pamětníků na krumlovskou plovárnu, rozhodli jsme se připravit nové kostýmy i dobové pozadí,“ řekla v sobotu Zdeňka Mrázková z Musea Fotoateliér Seidel. V minulosti se ve fotoateliéru pořizují například na novoroční přání, fotí se tematicky na Valentýna nebo na Den matek. „Našli jsme i spoustu dobových fotek krumlovských plavců. A protože jsme zatím na Den otců téma neměli a pro tatínky je typické, že rádi sportují, byla to jasná volba,“ dodala Zdeňka Mrázková.

Tatínci se prý v sobotu do plavek svlékat neváhali. Pro ty, kterým by to úplně pohodlné nebylo, měla fotografka připravené ještě slušivé oblečení na tenis. Ti, kteří sobotní sportovní focení v krumlovském fotoateliéru nestihli, budou mít příležitost pořídit fotky v plavkách během celého léta. „Některé plavky nám ušila Hana Hudičáková, další jsme nakoupili. A spousta plavek ještě dorazí. Plavky i rekvizity i pozadí, které vyrobil grafik Tomáš Halama, jsme připravili podle dobových fotek plavecké školy,“ vysvětlila Dana Hintermüllerová, která se se svojí dcerou a fotografkou Olgou v sobotu starala o to, aby to nejen tatínkům na fotkách slušelo.

Ústřední postavou, která byla dámám inspirací, byl plavčík a známá krumlovská osobnost pan Franz Kickinger. Urostlý muž s výrazným knírem byl zároveň sochař, štukatér a pozlacovač. „Podle postav z krumlovské plovárny, které tam nakoukal, pak i tvořil výtvarná díla,“ dodala Zdeňka Mrázková. Na počest pana Kickingera prý v plavkách pány s kníry v ateliéru rádi vyfotí.