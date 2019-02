Linec – Jako ševce-živnostníka, „který sám nejraději běhá bos, a to i v zimě“, představují OÖN 33letého Michaela Schachingera z Riedu, vyučeného ortopedického obuvníka.

Mistr při práci. | Foto: Deník/repro

Ve své dílně v Senftenbachu vyrábí pro zákazníky dle přání normální modely, ale i unikáty. A nejen pro ně, taky pro sebe – vlastní patnáct vlastnoručně dělaných párů. Proslavila ho ovšem právě kreativita, jak se sluší na „bronzového“ v loňské mezinárodní soutěži designérů obuvi „Crazy Shoe Award“ ve Vídni. Porota tam ocenila jeho model červených pánských bot s názvem „Sir Brutus Cephalopoda Teuthida (krakatice – pozn. Deníku, na dolním snímku)“, na jejichž svrchní materiál a výstelky spotřeboval sedm metrů čtverečních kůže. Připravil také na 600 přísavek. Zpracoval prý tak osobní traumatický zážitek – při plavání v jezeře ho měla kousnout ryba do palce. „Ze msty“ si pak dal v restauraci její „sestřičku“, píše list.

Jeho „komerční“ specialitou jsou horolezecké boty. „Ty jsou tak jako tak drahé, ale mnoho lidí vezme do hrsti ještě trochu víc peněz a nechá si ode mne zhotovit na míru perfektní obuv, která jim sedí jako ponožky,“ říká. Na unikátním páru pracuje 40 až 70 hodin. Ale ženské nožky prý nejraději vidí na podpatcích…

A jak je to s tím chozením profesionálního ševce bosky? Vysvětluje, že po množství teorie v učebních letech chtěl vědět, jak nohy reagují. Zul se tedy a proběhl se navzdory špatnému počasí bez nich. Od té doby běhá bos v létě i v zimě, svůj poslední pár treter už dávno někomu dal. Naučil se, že rozhodující pro to, aby nohy nezábly, je tempo běhu. „Momentálně vydržím i při mínus třech stupních a ve sněhu. Ještě minulou zimu jsem to nedokázal,“ tvrdí. „Jde tedy čistě o trénink. Odporný je jen posyp…“ S tím se ovšem při provozování svého dalšího hobby sotva setká – vášnivě rád létá na větroni.

Levní cizinci

Jen u necelého jednoho procenta 9700 kontrolovaných domácích rakouských podniků zjistily loni finanční orgány podezření na vyplácení dumpingových mezd. Ze skoro 1800 zahraničních firem to bylo u 44,5 procenta, píší OÖN. Ředitelka oboru živností a řemesel Rakouské hospodářské komory Renate Scheichelbauer-Schusterová volá po užší spolupráci rakouské finanční policie se zahraničními sociálními pojišťovnami.

Jak to chodí u stolů chudých

„Dneska získal ručně vyráběné nudle, 500 gramů štěstí… ,Na ty se těším obzvlášť,“ říká 61letý muž a drží v rukou ucha tašek naplněných salámy, mlékem, chlebem – vším, co člověk denně potřebuje. ,Super zboží,´ dodává tento na první pohled urostlý chlap. Dojem ale klame – trpí nevyléčitelnou nervovou nemocí, ujít může jen pár metrů. Do práce tento vyučený kuchař už dávno nechodí. K životu mu musí stačit 900 eur invalidního důchodu. To taky stačí, právě tak akorát. Protože žije střídmě a každý čtvrtek už osm let může chodit sem, ke ,stolu´ v pasovském domě charity. ,Jsem za to jen vděčný,´ dodává.“

Tak začíná pasovská PNP článek o takzvaných „stolech chudých“, charitativní pomoci u sousedů. Ute Senffová, vedoucí pasovského střediska, tohoto zákazníka jen chválí – vidí ho tu rádi, je zdvořilý, důstojný a skromný. Sám jim říká, že na týdenním „přídělu“ ušetří kolem 50 eur, které pak může použít jinak, teď třeba na dárek synovi k narozeninám… Chodí každý týden s dalšími asi 220 lidmi, aby si za symbolické jedno euro vyzvedli zásobu potravin na týden. Počet těch, kteří by chtěli přijít, je podle ní daleko vyšší, ale kapacitně zájmu nestačí…

To, že ve čtvrtek 22, února bude celoněmecké 25. výročí založení prvního „stolu“, není pro Senffovou a její spolupracovníky žádnou slavnostní příležitostí, pokračuje list. Mnohem raději by byli, kdyby společnost jejich angažmá nepotřebovala, ale to zůstane jen snem. „Počet těch, kteří podávají žádost o průkaz ke ,stolům´, trvale stoupá. A to přesto, že hospodářství jede na plné obrátky a počet nezaměstnaných je historicky nejnižší, zejména v Bavorsku,“ pokračuje deník.

Vyčísluje, že na „stoly“, kterých je jen v Bavorsku 170, je momentálně odkázáno asi půldruhého milionu Němců, z toho asi 200 000 v Bavorsku. Mnozí jsou důchodci nebo uprchlíci, ale jsou mezi nimi i mladé rodiny. Podle statistiky je třetina závislých na této humanitární pomoci ve věku dětí a mladistvých. „Kolem 60 000 dobrovolníků po celém Německu sbírá, čistí a rozděluje týdně na čtvrt milionu tun potravin za rok. Vyřadili je pekaři, řezníci, supermarkety, z většiny ne už zcela čerstvé, ale plně poživatelné. Co by jinak zbytečně končilo v odpadu, přijde na tyto charitativní stoly. Sociálně a ekologicky úspěšný příběh!“ píše PNP.

Rozvíjí historii této aktivity. V roce 1993 vyslechlo v Berlíně patnáct žen přednášku newyorské iniciativy organizující velmi podobnou akci, a chtěly na ni navázat. Obcházely supermarkety ve čtvrti, přesvědčovaly provozovatele, aby nadbytečné, ale nezávadné zboží už nevyhazovali, ale odložili je stranou pro sociální zařízení. Média o projektu informovala a během několika let byly v celé zemi založeny podobné organizace.

Také v Deggendorfu, kde je „stůl“ od května 2000 a 40 dobrovolníků v něm vydává dvakrát týdně potraviny asi 250 oprávněným, tedy těm, kteří mají měsíčně k dispozici po odpočtu nájemného a vedlejších nákladů nejvýš 416 eur (u rodin o něco víc). V Regenu chodí momentálně víc cizinců než Němců, a mnoho domácích proto přestává služby využívat – z asi 300 registrovaných dochází pravidelně asi padesát, a z toho je 40 azylantů. Kromě výdejů v pondělí a v pátek provozuje regenský „stůl“ ještě každou středu rozvážkový servis. Potřeboval by víc dobrovolníků, ale je extrémně těžké je sehnat. Tak je tomu ostatně i v Pasově, kde 80 spolupracovníků je v důchodu, stejně jako jejich šéfová, která je u „stolu“ od založení rotariány v roce 2001. Nyní jej provozují Caritas. V celém Bavorsku je průměrný věk dobrovolníků „stolů“ přes 60 let.

Velký boj o nekouření

Petiční akce Lékařské komory a Protirakovinné pomoci proti snahám nové koalice lidovců a FPÖ „změkčit“ zákon o zákazu kouření v gastronomii v Rakousku, který má vstoupit v platnost 1. května, má nebývalý ohlas. Jak náš web informoval, během tří dnů se pod ni podepsalo přes 100 000 občanů. O víkendu a v pondělí znovu pod množstvím podporovatelů zkolabovaly internetové sítě i nový centrální registr voličů, přičemž podle organizátorů teprve v tomto týdnu se akce naplno rozjíždí. Podle expertů byla síť takto přetížena poprvé v historii.

Referendum kritizují Svobodní (FPÖ), kteří se dál snaží o návrat k předchozí úpravě, tedy s možností provozovatelů restaurací vyčlenit separované prostory pro obě skupiny hostů. Referendum je podle nich stranicko-politicky motivováno (opoziční SPÖ, jejímž členem je i prezident Lékařské komory) a není prý seriózní, protože neobsahuje text znění zákona, o který usiluje. Svobodní v pondělí vydali prohlášení, že koalice pracuje na přesném znění novely o parciálním rozdělení prostor v hospodách „zejména s cílem ochrany zdraví dětí a mladistvých“. Chystají se „předběhnout“ referendum tzv. iniciativním návrhem alespoń pěti poslanců v Národní radě a zákon spustit k 1. květnu. Předseda SPÖ Christian Kern vytkl FPÖ, že požaduje víc přímé demokracie, ale přitom chce „přejet“ výsledek všelidového hlasování. NEOS míní, že FPÖ by měla přinejmenším čestně říci, že jí jsou zdraví lidí i přímá demokracie „šumafuk“.

Předlužení Mnichované

Stoupající životní náklady v Mnichově ženou stále víc občanů města do dluhové pasti, píše PNP. Předlužení v jedné z nejzámožnějších komun Německa podle nové analýzy organizace výzkumu hospodářství Creditreform stoupá mnohem rychleji než ve spolkovém průměru a překročilo dokonce negativní rekord finanční krize 2007 a 2008. Loni k 1. říjnu nemohlo své účty platit devět procent dospělých Mnichovanů, téměř 105 000 lidí. Meziročně je to o 4,6 procenta víc, v celé SRN pak jen 0,9 procenta. V bavorském průměru je předluženo 7,5 procenta občanů.

Podle Eriky Schilzové, vedoucí městské poradny pro dlužníky, patří téměř dvě třetiny neplatičů ke skupině „tvrdě dlužících“, tedy těch, u nichž soudní vykonavatel marně zkoušel už jednou předtím něco zabavit…