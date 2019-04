České Budějovice – Účastníci Talent Akademie sbírali vědomosti a zkušenosti v Českobudějovickém deníku.

Nejlepší studenti humanitních oborů ze čtrnácti jihočeských gymnázií se v úterý v rámci Talent Akademie přišli podívat do redakce Českobudějovického deníku. Během dopoledne si vyzkoušeli práci s redakčním systémem, zkusili si vytvořit zajímavý titulek článku nebo si poslechli, jak den v redakci probíhá. Kreativní práce na notebooku s pomocí šéfredaktora všechny zaujala. „O této možnosti Talent Akademie mi řekl pan ředitel Gymnázia Česká. Těšila jsem se právě na redakci Deníku a také se těším na exkurzi do televize,“ popsala dojmy Markéta Radka Kubalová, studentka sexty. Další studentka byla z táborského Gymnázia Pierra de Coubertina. „Byla jsem vybrána, protože píšu pravidelně na školní stránku do novin. Užívám si to tady, protože mám možnost podívat se do prostředí, kam se člověk běžně nedostane. Chtěla bych se do budoucna věnovat žurnalistice,“ řekla nadšeně Barbora Soukupová.