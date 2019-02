Jižní Čechy - Rada pro všeobecné záležitosti se minulý týden zabývala tím, jak bude v budoucnu vypadat strategie Evropa 2020. Jakým způsobem ovlivňuje Evropa 2020 vývoj v České a republice a jak můžete nastavení strategie ovlivnit Vy?

V regionu Jihozápad se daří udržovat relativně vysokou míru zaměstnanosti a v ukazatelích snížení chudoby dosahuje jedněch z nejlepších výsledků v ČR. | Foto: Ilustrační foto: Deník

Evropa 2020 představuje vizi, kterou se EU jako celek a jednotlivé členské státy řídí. Jednotlivé evropské politiky by měly sledovat cíle, k nimž strategie směřuje. To samozřejmě platí i pro regionální politiku, která je v tomto směru pro EU nejen významným nástrojem realizace, ale zároveň i určitou pákou na členské státy. Ty totiž měly možnost si v národních programech stanovit v jednotlivých oblastech vlastní hodnoty cílů a indikátorů, které by lépe odrážely jejich situaci. Evropská komise proto očekává, že členské státy budou dílčí cíle plnit. Evropa 2020 a její cíle jsou sice stanoveny pro celou EU, ale jednotlivé státy se mohly samy rozhodnout, zda budou v různých oblastech méně či více ambiciózní. Pokud členské státy dlouhodobě neplní navrhovaná opatření, může dojít až k pozastavení prostředků, které do země plynou z evropských fondů.

Jak si vede náš region?

Statistikou relevantních ukazatelů za regiony NUTS 2 (kam spadá i náš region Jihozápad) se zabývá Generální ředitelství pro regionální politiku. Následující tabulka ukazuje, jak se našemu regionu daří naplňovat stanovené národní cíle.

Jak můžeme z tabulky vyčíst, nevede si Jihozápad vůbec špatně. Daří se nám udržovat relativně vysokou míru zaměstnanosti a v ukazatelích snížení chudoby dosahujeme jedněch z nejlepších výsledků v ČR. Velmi pozitivní také je, že v celorepublikovém srovnání regionů, které je součástí dokumentu, dosahujeme hned třetího nejlepšího výsledku za Prahou a regionem Jihovýchod.

Jak můžete strategii ovlivnit?

V souvislosti s přezkumem Evropy 2020 Evropská komise vyhlásila pro období od 5. května do 31. října 2010 tzv. veřejnou konzultaci. Skrze jednoduchý dotazník, který naleznete na stránkách Evropské komise, http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_cs.htm, tak může kdokoliv vyjádřit svůj názor a zkušenosti (v češtině), které získal během prvních let uplatňování strategie. Komise se v dotazníku mj. ptá, jaký má strategie pro respondenta význam a zda se pomocí ní podařilo dosáhnout nějaké změny. Taktéž můžete Komisi sdělit, zda by se na nějaký cíl měla zaměřit přednostně.

Strategie 2020, vylepšená verze Lisabonské strategie?

Jedna z otázek, na které můžete v dotazníku odpovědět, směřuje také ke smyslu a potřebnosti dlouhodobé vize, kterou Evropa 2020 představuje. Její předchůdkyně, tzv. Lisabonská strategie, která byla plánována na období 2000 – 2010, skončila neúspěchem. Dle jejích tvůrců se měla EU právě do roku 2010 stát „nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa, založenou na znalostech, schopnou trvale udržitelného pokroku s více a lepšími pracovními příležitostmi a větší sociální soudržností". I přes její revizi v roce 2005 však můžeme v současné chvíli konstatovat, že těchto ambiciózních cílů nebylo dosaženo.

Strategickým dokumentem pro období 2010 – 2020 se stala právě Evropa 2020, v níž byly nastíněny mj. i příčiny neúspěchu v (ne)dosažení jednotlivých cílů, spočívající především v nedůsledných reformách různých oblastí v jednotlivých členských státech a dlouhodobé ekonomické krizi. Priority, iniciativy a cíle strategie znázorňuje následující tabulka.

Z výčtu stanovených priorit a cílů je zřejmé, že Evropa 2020 zasahuje do širokého spektra oblastí. „Strategie obecně není tak důležitá na papíře, ale jako proces, který ke stolu přivede všechny hráče, aby přemýšleli a dobře se pohádali nad nějakým zadáním. Evropa musí společně přemýšlet a hledat způsob jak uspět v 21. století," řekl již před rokem autorovi tohoto článku tehdejší náměstek státního tajemníka pro evropské záležitosti Martin Tlapa. I s tímto názorem můžete v dotazníku polemizovat.

Autor: DAVID KURSA ve spolupráci s Eurocentrem České Budějovice