Politické strany už začínají chystat podzimní parlamentní volby. Je známo i několik jmen, která najdou voliči v čele kandidátek.

Zatím poslední schválilo své kandidáty na čelná místa společné kandidátky s Piráty hnutí Starostové a nezávislí (STAN). V primárkách STAN vybral na druhé místo kandidátky náměstka českobudějovického primátora Viktora Vojtka. „Ve sněmovně se chci soustředit na dvě témata - rozvoj cestovního ruchu, který je těžce postižen současnou pandemickou krizí, a digitalizaci veřejných služeb pro občany. Ze své pozice náměstka primátora v Budějovicích s odpovědností za školství, sociální věci a cestovní ruch mám s oběma tématy praktické zkušenosti," uvedl Viktor Vojtko.

První místo na společné kandidátce připadne podle celostátních dohod Pirátům. Ti už v prosinci vybrali na pozici společného lídra současného poslance Lukáše Koláříka. Aktuální podoba dalších jmen pro čelo kandidátky je následující: na třetí pozici bude Josef Soumar (Piráti), následují Zuzana Kudláčková (Piráti), Pavla Pivoňka Vaňková (STAN), Júsuf Traore (Piráti), Václav Vostradovský (STAN), Jana Koláříková (Piráti), Josef Knot (STAN) a první desítku uzavírá Veronika Kovářová (Piráti).

Hnutí ANO je podle budějovického primátora Jiřího Svobody (ANO) s přípravou kandidátní listiny úplně na počátku. V neděli mělo zahájit přípravy na krajské úrovni, ovšem zasedání představitelů strany muselo respektovat současná povinná hygienická opatření. "Předpokládám, že na kandidátce budu, ale určitě ne na předních místech," konstatoval s úsměvem ohledně svého angažmá v parlamentních volbách Jiří Svoboda. O přesné podobě kandidátky by podle Jiřího Svobody mohlo být jasno v květnu.

Jako možný lídr kandidátky ANO v jižních Čechách byl už několikrát v médiích zmíněn současný ministr Karel Havlíček. Opětovně se zřejmě budou ucházet o posty i současní poslanci, například Roman Kubíček.

Do voleb se chystá i spojenectví ODS, KDU-ČSL a TOP 09 (SPOLU). V čele koalice SPOLU bude podle celostátních dohod někdo navržený ODS. "Během čtrnácti dnů to budeme dávat dohromady," uvedl pro Českobudějovický deník současný hejtman Martin Kuba (ODS) a dodal, že on sám určitě na čele kandidátky v jižních Čechách nebude.

Svého lídra pro společnou kandidátku ODS, KDU-ČSL a TOP 09 už oznámili lidovci. Krajská nominační konference zvolila 28. ledna 2021 pětici, kterou vede stávající poslanec Jan Bartošek z Dačic, doplňují ho Šimon Heller, budějovický zastupitel a gymnaziální učitel v Třeboni, starosta Radomyšle Luboš Peterka, radní ve Veselí nad Lužnicí a projektant Jaroslav Hejl a kandidátku uzavírá František Talíř, 1. náměstek jihočeského hejtmana ze Zubčic na Českokrumlovsku. Na čele kandidátky se budou střídat zástupci koalice.

Například Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) podle budějovického zastupitele Petra Braného (KSČM) bude mít jednání krajského výboru k přípravě kandidátky v pondělí. Rozhodovat o lídrovi by se mělo mezi několika kandidáty, jedním z nich je i současný předseda strany Vojtěch Filip.

Parlamentní volby by se měly konat letos na podzim.