Krátce po sedmé hodině ranní již na hraničním přechodu v Dolní Dvořišti zaznamenali první případ. Jednalo se o řidiče českého kamionu jedoucího z Itálie, který měl zvýšenou teplotu a stěžoval si na další zdravotní problémy. Postarali se o něj hasiči a následně ho odvezla sanita.

Zavedení kontrol souvisí s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví kvůli šířícímu se koronaviru. Na kontrolních stanovištích budou společně pracovat příslušníci policie, celní správy a hasičského záchrannho sboru. Osoby s teplotou vyšší než 38 °C jsou v současné době předběžně považovány za infikované virem SARS-CoV-2 a budou buď vráceny na území státu, ze kterého do Česka vstupují, nebo zadrženy do rozhodnutí příslušné krajské hygienické stanice, případně do vyšetření.

Kontroly budou nepřetržité, například hasiči se budou střídat ve dvanáctihodinových směnách. V každé budou sloužit dva příslušníci hasičského záchranného sboru.

Opatření trvá do odvolání.