Pro obyvatele Dolnotřebonínska se s nástupem jara stala stavba dálnice skutečností. Za Prostředními Svinci se náhle shromáždilo plno techniky a zemní práce postupují plnou parou vpřed. Pokud se to někomu nelíbí, má smůlu. Teď už s tím nic nenadělá.

„Z toho, že tudy má vést dálnice, nadšení nejsme, ale chápeme, že dálnice je třeba,“ říká starosta Dolního Třebonína Pavel Ševčík. „Během dlouholetých příprav byli místní obyvatelé celkem vstřícní, takže se to tu odehrávalo poměrně v poklidu. Nyní již není cesta zpět,“ konstatoval.

Letos vypukla stavba dálničního úseku 310/II Hodějovice – Třebonín. Do českokrumlovského regionu vstupuje trasa dálnice za Krasejovkou. U Dolních Svinců přechází po budoucím mostu železniční trať a pokračuje mezi Dolními a Prostředními Svinci k silnici II/155, kterou kříží u stavení rodiny Friedlových. Právě tam je nyní soutředěno hodně techniky a zemní práce tam nabývají velkého rozsahu.

V tom místě totiž vznikne mimoúrovňová křižovatka, kterou defacto trasa D3 končí a naváže zde na ni trasa rychlostní komunikace R3, jež míří dál směrem ke Kaplici Nádraží a Dolnímu Dvořišti. „Tato mimoúrovňová křižovatka bude vybudována v kilometru 150,7,“ sdělila Naděžda Platilová, investiční referentka Ředitelství silnic a dálnic České Budějovice. „Křižovatka napojí D3 na současnou silniční síť. Stávající silnice II/155 bude po zprovoznění dálničního přivaděče převedena do kategorie I. tříd jako I/39 ve směru D3 – Český Krumlov.“ Mimoúrovňová křižovatka bude osmičková.

Stavba dálnice připravila o část pozemků například soukromé zemědělce Žáčkovi z Dolního Svince. „To je pokrok, s tím se nedá nic dělat,“ říká na to Josef Žáček. „Zase budeme snáz jezdit do Budějovic. Takhle tam budeme za deset minut.“ Co na to říkají Freidlovi, kterým vede stavba těsně kolem domu, čtěte od středy 10. 4. v Českokrumlovském týdnu.