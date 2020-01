V asijské restauraci “Engel Wang Fu” netěsnila láhev vína o obsahu 1590 litrů, umístěná u vchodu ve vitríně chlazené na 16 stupňů. Tři metry vysoká „butylka“ byla v roce 2017 po tříleté přípravě a výrobě vystavena jako „největší plná“ na světě. Teď z ní „burgenlandský zweigelt“ exkluzivního ročníku 2015 tekl a zbytek z láhve přečerpávali hasiči otvorem špuntu z přírodního korku o tlouštce 30 centimetrů do náhradních sudů, kolem moku rozlitého po podlaze rozložili pytlíky s pískem a dřevěné hrázky… Prý se jim podařilo zachránit asi 1360 litrů. Prázdná láhev vážila 770 kilogramů. Aby se do šenku dostala, museli hospodu přestavět. Naplněna byla na místě 2120 láhvemi vína z vinařství Keringer v Mönchhofu. Už tehdy byly pochybnosti, jestli tlak vydrží, ale „kapitulovala“ až ve čtvrtek odpoledne.

Volili nejhezčí hospodu

Hornorakušané volili online v anketě Hospodářské komory a deníku OÖN nejhezčí hospodu země. „Miláčkem publika“ se stal Maurerwirt v Kirchschlagu, vedený od roku 1992 Günterem Maurerem (v branži 31 let).

Co do architektury uspěli Martin a Julia Rittbergerovi s hostincem Post v Hellmonsödtu, který má tři oddělení – moderní restauraci, přítulnou selskou jizbu a kout s krbem. Za integraci do života obce si vysloužili primát Andreas a Helga Hammerleovi s dcerou Andreou: Tyrolák, který manželku poznal ve Vorarlbersku a přes 30 let s ní vede "Zenz’n Stub’n" v Schörflingu na Attersee, vyzdobenou tyrolskými řezbami. Tradici ztělesňuje hostinec rodiny Silmbrothových v Scharnsteinu, existující už prý od roku 1478. Oceněn byl i hostinec Göttfried v lineckém Starém městě, v 17. století zmiňovaný pod názvem „U krvavé ruky“, od roku 2015 vedený Christianem Göttfriedem.

Na snímku OÖN (Alexander Schwarzl) je Maurerwirt.

Učí Arabky řídit

Tyrolská autoškola Easy Driver získala zakázku učit řídit ženy ze Saúdské Arábie, píší OÖN. Nyní proškoluje ve středisku v dolnorakouském Teesdorfu Rakušanky, které budou učit ještě letos 2500 až 3000 zájemkyň o řidičáky v Saúdské Arábii. „Zájem tam je obrovský, čekací doby jsou půl roku až rok,“ říká v listě šéf Easy Driver Werner Fichtinger. Už loni na poloostrově trénovali na 120 žen, ale většina z nich už řidičský průkaz měla z pobytu v jiných zemích. Kurzy u „saudů“ trvají asi tři týdny, minimální věk adeptek je 18 let. Pak mohou jezdit i bez doprovodu. Zákaz žen za volantem byl v zemi zrušen v polovině roku 2018. Nyní mohou řídit i motocykly a nákladní auta.

Taxi pro mladé

Hans Flohe (71) ze Schöllnachu v okrese Deggendorf, kterému všichni říkají Taxi-Hans, víkend co víkend nakládá do svého velkoobjemového auta mladé po nočních párty a bezpečně je rozváží domů, píše PNP. Na některé jednotlivce prý čeká i půl noci…

„Stará se pečlivě, skoro jako kdyby byli jeho vlastní, je superspolehlivý," říká Michael Klampfl, starosta Außernzellu. Mnoho let jezdí s Taxi-Hansem i jeho tři dcery, mají na něho privátní číslo. „Určitě je má tak 200 lidí, a já jejich, všechny mám uloženy v mobilu,“ dodává k tomu Flohe. Klientelu nashromáždil za jedenáct let práce u firmy Zitzelsberger. Licence mu bude platit ještě čtyři roky, a po tu dobu chce určitě ještě jezdit. „Nemohu nechat mladé ve štychu,“ říká v PNP.

Döner za metr

Pár týdnů provozuje Hüseyin Bicici (53) svůj döner-grill v Essenbachu u Landshutu. „Aby kšeft rozhýbal, přišel na kuriózní nápad, akci ,Vyměním metr za döner´,“ píše PNP. Je tu nový, tak prý musí dělat něco zvláštního… Kdo přinese do jeho bufetu v Řezenské ulici jakýkoliv podepsaný metr (jako měřidlo, samozřejmě), starý nebo nový, dostane na místě zdarma jeden „Bicici döner“. Od středy už nashromáždil do boxu dobře 30 metrů. Akce potrvá do 28. ledna. Do budoucna prý chystá další bláznivé reklamy, uvedl list.

V Budapešti bez maďarštiny

Německý fotbalový mistr světa 1990 Lothar Matthäus (58) žije v Budapešti už šestnáct let a vlastně by se měl stydět, že neumí snad ani dvacet slov maďarsky, píše PNP. Jeho pětiletý syn, který tady chodí do školky, prý mluví lépe než on… V Maďarsku může žít stejně jako 99,9 procenta lidí v Německu: tady se nikdo nekouká na to, jestli pije druhé nebo třetí pivo, vysvětluje. V Německu se naopak cítí být stále sledován. V Maďarsku ho nechávají lidé na pokoji, i když ho poznají. „Nějaká známost je, protože jsem tady byl trenérem nároďáku v letech 2004-05, ale lidé se tolik nezajímají o můj privátní život, v restauraci mě berou jako každého jiného hosta,“ dodává.

Učitel denně na kole

Martin Stöckler (42), učitel tělocviku a náboženství na gymnáziu ve Steyru, dojíždí do práce od roku 2012 denně na svém závodním kole z Haagu, píší OÖN. Když se k tomu rozhodoval, Greta Thunbergová ještě „nestrašila“, ale protože by si tehdy musel kvůli tomu koupit extra auto, chtěl to zkusit bez něj. „Taky to šetří dost peněz, určitě 3000 eur za rok,“ bilancuje. Rodina auto má, ale tím jezdí jeho žena Iris do práce v Biberbachu. On šlape denně na kole, jednou taky při mínus devatenácti, ale letos si ještě nevzal ani rukavice. Patnáct let už nebyl vážněji nemocen. Do školy to má 19 kilometrů po spolkové silnici, to je tedy ročně kolem 7500 km, od roku 2012 pak na 60 000.

Jezdit na kole prý není nebezpečnější než jezdit autem. „Vždycky říkám: Sportovci nežijí déle, jen umírají zdravější…“, míní.

V Haagu je členem rady města, ale servítky si nebere: „Loni tu bylo zřízeno 600 metrů cyklostezky celkem za asi 600 000 eur, ale bohužel tam, kde sotva někdo jezdí na kole. Při tomto plánování jistě žádný cyklista nebyl…“

Foto: Deník/OÖN/Win