Jak informovaly OÖN, na vzdálenost 2200 kilometrů se 35 000 metry převýšení potřeboval tři dny, 11 hodin a 26 minut. Jel tedy průměrem 26,25 km/h. Zlepšil tím svůj vlastní rekordní výkon z roku 2014 o téměř čtyři hodiny. Spal jen 1:05 hodiny. Posledního půldruhého dne jel prakticky stále v dešti. V cíli byl v sobotu v 7.41 hodiny. Do Freistadtu (267,80 km) měl průměr 34,73 km/h, pod třicet klesl jeho průměr až po 1150 kilometrech… Jako druhý zakončil závod Robert Müller za tři dny 16:22 hodiny v sobotu ve 12.52 hod. Loňský vítěz Rainer Steinberger vzdal v Innsbrucku po třech dnech a 13:31 hodiny jídy. Přesný protokol je na https://race.perfect-tracking.com.

Blesk trefil horolezce

Dva německé amatérské horolezce ve věku 35 a 36 let zasáhl v pátek odpoledne na lezecké cestě blesk, píší OÖN. „Utrpěli šok, ale zraněni nebyli,“ uvedl list. Vyrazili v 9 hodin z Ramsau na Dachstein a chtěli první den túry dosáhnout Simonyho chaty (2203 m, na snímku) pod Hallstattským ledovcem. Vystoupili na sedýlko Simonyscharte (2720 m), aby se přes Amonovu lezeckou cestu obtížnosti C/D dostali na Hohe Kreuz, odkud hodlali sestoupit k chatě.

Do „Amona“ nastoupili kolem patnácté hodiny. Bylo zataženo, ale blížící se bouřka nebyla v tu dobu rozpoznatelná. Krátce po šestnácté hodině, kdy už měli za sebou velkou část cesty, udeřilo. „Vedoucího 35letého lezce zasáhl blesk přímo do helmy a on cítil, jak mu výboj ,cuká´ horní polovinou těla. Přes pevné ocelové lano cesty jej pocítil na pravé ruce i jeho kolega, který stoupal asi patnáct metrů za ním,“ popisuje list.

Po nehodě byli v šoku, ale zůstali nezraněni. Kvůli nadále akutnímu nebezpečí uvolnili své sady z pevného lana a sestoupili o asi deset metrů do ochrany skály. Následně poslali tísňové volání. Alarmována byla horská služba Gosau, záchranný a policejní vrtulník, do pohotovosti byly postaveny týmy z Ramsau. Po vylepšení počasí a viditelnosti přepravil dvojici do údolí vrtulník zdravotní služby. Po mezipřistání byli muži dopraveni do nemocnice ve Schladmingu.