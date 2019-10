Leibl úvodem označuje 50 let trvání „jeho“ parku (jubilejní výročí oslaví příští rok) za úspěch ve dvou ohledech. Jednak pro přírodu, ve které je možné pozorovat výjimečný vývoj k přírodnímu lesu, což je výrazným ziskem i biologickou pestrost, jednak pro člověka. Park je důležitým územím pro lidi, kteří se chtějí rekreovat v přírodním prostředí, kteří hledají přírodní prožitky zvláštního druhu. „K tomu je tu národní park, a také kvůli této kvalitě máme 1,3 milionu návštěvníků za rok,“ říká.

Pavla Hubeného se list ptá, jak se Češi dívají do Bavorska, a ředitel našeho parku říká: „Líbí se nám, co vidíme. Zkoušíme srovnat s Národním parkem Bavorský les krok, přiblížit se mu nejen v managementu, ale také servisem pro náštěvníky. Snažíme se být rovnocennými. U nás teď pracujeme na konceptu příštích patnácti let. Zkoušíme se vyrovnat německému partnerovi co možná nejvíc.“

Oba šéfové odpovídají na otázku, zda by jejich parky mohly být jednou sjednoceným chráněným územím, ve kterém by už nebyly žádné hranice a který by mohl být společnou správou a strategií ochrany přírody politickým projektem sjednocené Evropy.

Pavel Hubený říká: „O tom nebudeme rozhodovat my dva, toto rozhodnutí jednou přinese budoucnost. Mým cílem je, abychom se k sobě tak přiblížili, že s těmito územími a přírodou v nich bude stejně nakládáno.“ A Franz Leibl uvádí: „Z mého pohledu by to byla ideální vize budoucnosti. Rozhodnutí ovšem ale musí udělat politika. My k tomu můžeme jen přispívat, ale oběma parkům by to prospělo. Byl by to smysluplný projekt…“

(Neautorizovávo)

Hospoda zaplatí za LASK

Známá hospoda Josef v lineckém starém městě zvala na public viewing s fotbalovým přenosem plakátem, na kterém bylo logo klubu LASK. Protože k tomu neměla povolení, porušila autorská práva. Klub pohrozil vlastníkovi Josefa žalobou o 62 400 eur, nedojde-li k mimosoudnímu narovnání a podpisu smlouvy o licenci, píší OÖN. Strany se nakonec dohodly na zaplacení 21 000 eur.

Klub vysvětlil, že mu nejde o přenos samotný, ale o protiprávní použití jeho loga. Hospody si jím dělaly reklamu i pro jejich zápasy s Lilleströmem, Besiktasem a nově s Basilejí a Bruggami. „Zastáváme názor, že kdo chce značkou LASK vydělávat peníze, musí být také připraven zaplatit za nutné licence,“ uvedl klub.

Jarmark „šílenců“

Aerial Manx (na snímku), rodilý Australan několikrát zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů, umí v lidech zatajit dech, když vezme do úst nůž a na něm začne balancovat meč, popisují OÖN před veletrhem Wildstyle & Tattoo o nadcházejícím víkendu v lineckém centru Tabačka, na kterém se vedle špičkových tvůrců „kerek“ představí i artisté jiných pozoruhodných specializací. Přehlídce se jinak také říká „jarmark freaků“, podle českých překladačů „bláznů, fanatiků, nadšenců, podivínů“, nebo taky „magorů“ či „zrůd“. „Budou to věci, které jinak v Rakousku není možné vidět,“ říká v listě Jochen Auer, který s pořádáním akce začal před 24 roky. Další takovou jedinečností je vystoupení Luckyho Diamonda Richiho, jednoho z nejpotetovanějších lidí na světě.

Že dělá věci ne vždy bezpečné, ví Manx sám dobře, ale říká, že kdykoliv se nějak zranil, mělo to svou cenu… Hledá prý při tom své hranice. „Stáří je restrikcí jen tehdy, když se připustí,“ míní 33letý showman, který to v dětství zkoušel jako stuntman. Inspiraci pro své kousky hledá často online: „Když si člověk pustí stará cirkusová videa, objevuje najednou mnoho už zapomenutých triků. Ty oživuji a publiku demonstruji…“

„Jarmark freaků“ bude v sobotu od 12 do 24 hodin, v neděli od 12 do 20 hodin. Vstupné je 20 eur. Příští víkend 2. a 3. listopadu se bude stejná přehlídka konat House of Wildstyle v Bad Ischlu, kde se za vstup neplatí.

(Manx na snímku Alexandra Schwarzla v deníku OÖN.)

Rekordně žen v parlamentu

Počet žen v rakouské Národní radě počtvrté za sebou stoupl, tentokrát na rekordních 72, píše Volksblatt. Mají tak 39,3 procenta křesel. Nejméně se jich do zákonodárného sboru dostalo ze strany Svobodných (FPÖ) po její těžké volební prohře. Mají v klubu 16,7 procenta. Nově vypsaného „ženského bonusu“ za více než 40procentní podíl – tříprocentního zvýšení dotace pro poslanecký klub – dosáhli jen sociální demokraté (47,5 %) a Zelení (57,7). U lidovců ženám trochu přidali na 36,6 %, ale na příplatek to nestačilo.

Nejmladšími poslanci jsou Yannick Shetty (NEOS) a Claudia Plakolmová (ÖVP), oba 24letí. Nejstarší je Elisabeth Scheucher-Pichlerová (65) z korutanské ÖVP, která se do Národní rady vrátila po třinácti letech. Průměrný věk poslanců je 46,8 roku. Nováčků je 58.

„Až den před úterním ustavujícím zasedáním rady oznámila přijetí mandátu z vídeňské kandidátní listiny Philippa Stracheová, manželka bývalého šéfa FPÖ Heinze-Christiana Stracheho,“ uvádí Volksblatt. „Klub Svobodných se ale zdráhá ji přijmout, musí usednout v poslední řadě jako ,divoká poslankyně´. K podle ní podivné okolnosti, že přes kandidaturu na volební listině, přes její oprávněné členství v rodině Svobodných a její nezpochybněnou bezúhonnost nesmí patřit k parlamentnímu klubu strany, se nechtěla blíže vyjádřit.“

Na superrychlé jsou jinde přísnější

Jízdu mladého řidiče VW Golf s českou poznávací značkou rychlostí přes 250 km/h po B20 u Aschi v okrese Straubing-Bogen ve středu kolem 23.15 hodiny jsme na webu už zaznamenali. Sankci, která mu hrozí, tedy tříměsíční zákaz řízení v Německu a pokuta 1200 eur, jsme také zveřejnili. Normálně je sankce za překročení povolené rychlosti u sousedů nejvýš 600 eur, ale protože u tohoto řidiče nelze mluvit o nedbalosti, ale daleko spíš o úmyslu, byla zdvojnásobena. Bavorská policie tvrdí, že šofér je na snímku z radaru velmi dobře rozpoznatelný, ale přesto dál hledá svědky. Ještě ve středu 23. října se jí žádný nepřihlásil, napsala PNP.

„Šofér každopádně u nás dopadne ještě dobře,“ pokračuje deník. „V Rakousku by musel při překročení povolené rychlosti o více než 50 km/h podle katalogu platit až 2180 eur, ve Francii 1500, v Nizozemsku by mu hrozila výše trestu podle příjmu. Podobně ve Švýcarsku by dostal pokutu ve výši přinejmenším měsíčního platu, ve Skotsku až 2900 eur. V Itálii stojí překročení maximálky o 50 km/h 545 eur, ve Španělsku 600, v Německu jen 240.“

Do důchodu v sedmdesáti?

Ekonomové německé Bundesbanky podpořili ve své říjnové zprávě debatu o dalším zvýšení důchodového věku, a to až téměř na 70 let, zaznamenala PNP. Demografický vývoj dostane současný systém „pod tlak“ už od poloviny dvacátých let. Od roku 2012 je v Německu zvyšována hranice pro zákonný důchod až na 67 let od roku 2031, to ale podle expertů nebude stačit s nadcházejícím „zestárnutím“ početně silných ročníků v příštím desetiletí. Spolková banka by chtěla nárok na zákonný důchod do roku 2070 zvýšit na 69 let a čtyři měsíce, kdy na něj začne mít nárok ročník narození 2001.

Aktuální zákon zajišťuje do roku 2025 důchodcům 48 procent průměrné mzdy. Do stejného roku se nemá platba sociálního (důchodového) pojištění zvednout nad 20 procent příjmu.

Moc pokusů na zvířatech?

V Bavorsku je téměř každý pokus na zvířatech povolen, vyplývá z odpovědi vlády na interpelaci sociálních demokratů, jak napsala PNP. Podle ministra životního prostředí Thorstena Glaubera (Svobodní voliči) nebyly v letech 2015-19 povoleny jen tři ze 1721 podaných návrhů. O dalších 114 ještě nebylo definitivně rozhodnuto. O kolik zvířat jde, vláda nemohla zodpovědět, protože tato statistika se nevede. Každým rokem má být kontrolována asi třetina pokusů, na primátech minimálně ročně, ale počet kontrol rovněž není dokládán.