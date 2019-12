Vyhrála soutěž ve Wiesbadenu, pro kterou si připravila aktuální téma „Světové moře v tísni“. Mořská želva se na jejím díle motá do plastového odpadu, na dně leží sudy s jedem a šrot, změna klimatu potápí ve vlnách Sochu svobody, hodiny na Severním pólu ukazují za pět minut dvanáct, popisuje list. Na snímku PNP je s ní vzdělavatel Ferdinand Geiß.

Děti smějí hlučet

Nejvyšší německý soud jako poslední instance rozhodl, že centrum dětí a rodičů s názvem Elki jako místo setkávání rodin v Mnichově-Schwabingu může zůstat, píše PNP.

Nad nimi bydlící stěžovatelé-důchodci musejí zařízení strpět. „Elki zachránil předpis, který hlučení dětí privileguje – jako jasný signál společnosti přátelské k dětem, řekla předsedkyně senátu Christina Stresemannová. Odkázala na § 22 spolkového zákona o ochraně před imisemi, podle nějž zvuky způsobené školkami, hřišti a podobnými zařízeními nemají zpravidla žádný škodlivý vliv na životní prostředí. V dané věci bylo jen sporným, zda zákonná ochrana se vztahuje i na centrum setkávání rodin v bytovém domě. Soud uzavřel, že Elki je zařízení podobné školce, takže spadá pod ochranu § 22. Přípustné není jen v objektech, kde je školka apod. vyloučena v zápisu do evidence nemovitostí, třeba je-li dům koncipován jako lékařský. Na školku nemůže být přeměněna ani původně bytová jednotka.

Do katastru byl v tomto případě zapsán obchod se skladem. Místo něj tu před devíti lety zřídili obecně prospěšný spolek Elki, který má podle stanov „působit proti přibývající izolaci rodičů v situaci ve velkoměstě“. Využilo jej už asi 240 rodin ze 40 národů jako miniškolky, otevřených dětských heren a místo jazykových a hudebních kurzů.

Sousedovi bydlícímu nad Elki vadil například víkendový provoz zařízení a chtěl i lepší hlukovou izolaci. Okresní a zemský soud mu daly zapravdu, „nejvyšák“ jim ale případ vrátil – musejí například přezkoumat, nakolik vadí kočárky a bicykly odstavené u vchodu. Šéfová Elki Lara Mosdalová září štěstím, ale chce se žalujícím párem dál jednat, třeba o lepší hlukové izolaci stropu.

„Odstřelili“ vlek

Sjezdovky v Sandlu se teď musejí obejít bez své startovací věže, píší OÖN. Malou dřevěnou chatku v úterý večer vyhodila do vzduchu „kulová bomba“, v Rakousku zakázaná, kterou si opatřilo šest kluků od 16 do 18 let v Čechách. „Zdolala“ i trámy o průměru deset centimetrů. U pachatelů našla policie ještě další pyrotechniku.

Cyklostezky už nestačí

Počet dopravních nehod zaviněných cyklisty v Německu v posledních letech silně stoupá, píše PNP. V letech 2011-18 se zvýšil o deset procent, z 19 100 na 21 100. Přibývá zejména havárií kolařů navzájem – za uvedené období ze 3837 na 5648, tedy plus 47 procent. „Jednou z příčin by mohlo být, že současná síť cyklostezek už neodpovídá objemu dopravy,“ míní Jörg Kubitzki z Allianz Centra pro techniku. Loni mělo nehodu přes 96 000 cyklistů. Podle policie způsobilo skoro 60 000 případů chybné řízení kola. Nejčastější příčinou havárie byla jízda po nesprávné straně vozovky.

Přilepil se na výlohu

Kvůli tomu, že vyrábí železniční signalizační zařízení pro uhelný důl v Austrálii, padla firma Siemens do hledáčku ekologických aktivistů Extinction Rebellion, Rebelie proti vyhynutí, píše PNP. Jeden z nich, 37letý Thomas Nier, si ve čtvrtek kolem 16 hodin přilepil dlaň vteřinovým lepidlem na okno ve foyer centrály koncernu v Mnichově. Snímky a vysvětlení motivů dal na facebook. Mluvčí firmy řekl, že vzhledem k pokojnému průběhu protestu blokádu neoznamovali policii. Krátce po 19. hodině se lepidlo podle Niera samo uvolnilo, upřesnil SdZ.

Usvědčí ho z vraždy?

Policie se nikdy nevzdala pátrání po vraždě Marie Baumerové (26) z Řezna v roce 2012. Celá léta získávala indicie, které posléze vedly k zatčení jejího tehdejšího milence. Ten už kvůli tomu v roce 2013 ve vazbě seděl, píše PNP. Nebylo ale tehdy zjištěno, zda je žena vůbec mrtvá, a chyběl i motiv – pár prý žil v harmonickém vztahu a chystal svatbu, Baumerová u přítele bydlela. Ve čtvrtek oznámila policie, že klíčový důkaz proti němu přinesl rozbor oděvu a vlasů oběti. V obou zdrojích našli specialisté stopy silného utišujícího prostředku a jsou přesvědčeni, že dívce pachatel podal lék Lorazepam. Podezřelý jako ošetřovatel měl k němu přístup. Další stopy se našly v Googlu. V den zmizení mladé ženy se podezřelý „rozhlížel“ v tomto vyhledávači po pojmech „perfektní vražda“, „smrtelná dávka“ a po jménu léku.V roce 2016 se ukázalo, že Lorazepam podal do čaje i jedné své známé, a rýč, který vyšetřovatelé našli u kostry oběti, že je druhově shodný s tím, který muž tři dny před zmizením dívky koupil v Baumarktu. Při domovní prohlídce u něho zajistili nosič dat. Vyšetřování má být skončeno koncem února, státní zastupitelství už píše obžalobu, končí PNP.