UCTÍ HRDINY? – Sochař Peter Syr vytvořil skulpturu skupiny lidí pracujících s lopatami, hrably a podobnými nástroji, která by měla být památníkem obětavosti lidí pomáhajících v Pasově při povodňové katastrofě v roce 2013 – žen, studentů, vojáků atd. Model představil v srpnu. Celkové náklady by měly činit 80 000 eur.

Kde postaví památník pomocníků? | Foto: Deník/repro PNP

„Pasovská radnice je k projektu skeptická," píše PNP. Negativní vyjádření odboru kultury autor pochopil jako odmítnutí, ale mluvčí starosty na dotaz PNP vysvětloval, že šlo dosud o jediný telefonát se Syrem a že zmíněné vyjádření pouze odmítalo umístění památníku na Radničním náměstí. To bylo nedávno přebudováno a pro umístění sochy se nehodí. Jinak prý chtějí s autorem o jeho dílu dál hovořit. Syrova skulptura má mít rozměry pět krát čtyři metry.

Za našimi humny je 8021 uprchlíků

Linec - V nouzových ubytovnách v Rakousku přespalo na pátek asi 10 000 uprchlíků, další dva až tři tisíce trávily noc na nádražích nebo venku na hranici. Další přicházeli – ráno bylo jen v Nickelsdorfu v Burgenlandsku více než 4500 běženců, večer už 8900.

Z migrantů, kteří požádali o azyl v Rakousku, bylo do soboty 8021 ubytováno v Horních Rakousích. V samotné této spolkové zemi žádá o azyl denně 70 až 80 lidí. „V žádném případě ale nejsou rozděleni rovnoměrně. Přístřeší dostali ve 178 obcích, ve zbývajících 253 ale není ani jeden," napsal deník OÖN. 194 lůžek v zemi nebylo v sobotu obsazeno. Kromě těchto lidí, kteří chtějí u sousedů zůstat, ovšem i Horní Rakousy opatrují tisíce běženců mířících do Německa. Červený kříž a svaz samaritánů pro ně připravily osm ubytoven s celkem 2870 polními lůžky. V průměru na nich denně po několik hodin odpočívá před odchodem dál na západ asi 2000 lidí.

Klamou o spotřebě

Linecký Volksblatt informuje o studii amerického výzkumného institutu ICCT, že nově prodávaná auta v Evropě mají skoro o 40 procent vyšší spotřebu pohonných hmot, než uvádějí výrobci. Tato odchylka mezi tvrzenou laboratorně změřenou a skutečnou spotřebou v uplynulých letech silně stoupla. V roce 2001 byla jen osm procent. „Zečtyřnásobila se poté, kdy Evropská unie v roce 2009 zpřísnila limity emisí," píše deník. ICCT prý vyhodnocovala data ze šesti zemí za čtrnáct let, podchycující téměř 600 000 aut. Rozdíl spotřeby údajně zvyšuje výdaje provozovatelů za pohonné hmoty průměrně o 450 eur za rok.

Jak přežíváme rakovinu

Volksblatt publikoval údaje ze studie Eurocare-5, podle níž se doba přežívání pacientů s rakovinou v Evropě od osmdesátých let trvale zvyšuje. Studie srovnává data 7,5 milionu nemocných z 29 států v letech 1999-2007, kteří žili s rakovinou pět a více let.

V Evropě je tomu tak u 52,5 procenta pacientů (na Islandu 57,6, v Rakousku 56,7, v Belgii 56,3, nejméně v Bulharsku 39,2 %). Rakovinou plic, podle studie nejčastější příčinou nádorových úmrtí u mužů v 91 státech světa, v roce 2012 onemocnělo 1,82 milionu lidí a zemřelo na ni 1,6 milionu osob. Mezi srovnávanými evropskými státy žije s karcinomem plic pět a více let 16,1 procenta pacientů, v Německu 15,3, v Irsku a Británii jen 8,8, v Bulharsku 5,8. Průměr Evropy je 12,9 %, ve východní Evropě 10,4 %.

Včasná diagnóza a enormně zlepšené možnosti léčby výrazně zvýšily dobu přežití žen s rakovinou prsu, a to i při pozdním rozpoznání. V Evropě žije pět a více let 81,8 procenta pacientek (Island 87,2, severní Evropa 84,7, Švýcarsko 84,6, Rakousko 82,1, východní Evropa 73,7 %).

S rakovinou tlustého střeva přežívá v Evropě déle než pět let 57 procent nemocných (Německo 62,2, Rakousko 61,2, Británie 51,8, východní Evropa 49,4). Během pěti, šesti let se tento počet zvýšil o čtyři procenta, což odráží jasný pokrok medicíny, uvádí studie.

Olejové atentáty

Neznámý pachatel zjevně úmyslně rozlil na silnici u Pettingu v bavorském okrese Traunstein olej, a to na začátku lesa, kde je ve stínu skvrna těžko rozpoznatelná. Naštěstí na ní nikdo nehavaroval. „Případ připomněl zločin, k němuž došlo v dubnu 2011 u Markt Rettenbachu v Allgäu, kdy na obdobnou plochu v zatáčce najel 37letý motorkář, otec rodiny, narazil do protijedoucího auta a zahynul," píše PNP. Vyšetřování ukázalo, že „olejových" útoků byla v Bavorsku a v Bádensku – Württembersku celá série. Podle policie šlo o jednoho pachatele. Zda má na svědomí i novou skvrnu z Pettingu, ukáží další šetření.

Vyhazov za štvaní

Spor o platby vedlejších nákladů měly pronajímatelka bytu a její nájemnice v Mnichově. Nájemnice o majitelce začala roztrušovat, že je „nenažraná" a chce nájemníky „vysávat", čímž chtěla sousedy proti pronajímatelce poštvat. „Takové chování ospravedlňuje okamžitou výpověď z nájmu," uzavřel soud v Mnichově. „Podle jeho názoru bylo obviňování pronajímatelky tak masivní, že už není možné po ní požadovat, aby dál naplňovala nájemní smlouvu," řekl soud. Ostatní nájemníci jako svědkové potvrdili, že sousedka urážky šířila na veřejnosti. „Majitelka bytu naopak svou nájemnici nikterak neprovokovala, ani se jinak chybně nechovala," konstatoval soud a podle PNP dal žalované pět týdnů na vystěhování.