Linec - Čechy ve věku 27 a 39 let odsoudil ve středu zemský soud v Linci na čtyři a půl a na tři roky do vězení za krádeže aut. „Šlo zřejmě o podřízené členy zlodějské bandy," píší OÖN.

Češi před lineckým soudem. | Foto: Deník/repro

„Její šéf je ještě v Čechách. Měl organizovat výpravy do Rakouska, při nichž bylo vždy po půlnoci odcizováno nezjištěným způsobem s překonáním zajištění pomocí elektroniky pokaždé více vyhlédnutých aut a motocyklů německého výrobce. Poté je řidiči přepravili k prodeji do Čech. Před konvojem jezdilo auto pronajaté v Německu. Členové bandy z něj prostřednictvím mobilů s anonymními kartami varovali před policejními kontrolami."

Dva členové skupiny byli dopadeni v říjnu v Mühlviertlu. Obžaloba je viní z toho, že v Linci a okolí odcizili celkem 27 motorových vozidel v hodnotě kolem 690 000 eur. Přiznali jen část z toho a hlavní vinu přičítali šéfovi. Na četné otázky odpovídali vyhýbavě, přímo u krádeží prý nikdy nebyli, byli nasazováni jen jako šoféři nebo nájemci doprovodného vozidla. Ostatní členy skupiny blíže neznají, do akcí nebyli zasvěcováni…, píše deník.

Hlavnímu líčení byla přítomna řada poškozených – soukromé osoby, zástupci firem, pojišťoven atd. Někteří obžalované poznávali – „á, ten byl přece tehdy u nich"… Jednoho z obviněných poznal syn okradeného jako muže, kterého tu noc potkal na ulici v blízkosti jejich domu. Spontánní výpověď svědka vedla k odsouzení obžalovaného z tohoto útoku.

Podle OÖN obžalovaní tresty přijali, státní zástupkyně se nevyjádřila.

Škola mobovala učitelku

Rakouská republika musí učitelce ze Solné komory zaplatit 16 000 eur bolestného, protože byla od roku 2007 plánovitě mobována představeným, jak soud shledal. Kromě jiného šlo také o reakci ředitele na incident kantorky s žákem, který jí nadával a sexuálně ji urážel, uvedly OÖN. Po události bylo přislíbeno přeložení provinilce na jinou školu, ale to se nestalo. Ředitel dokonce zakázal dále o případu hovořit. Mluvil o učitelce mimořádně drsně a peskoval ji neúměrně za maličkosti. Podsouval jí také údajné intimnosti s kolegou ve třídě. Žena kvůli tomuto postupu dlouho marodila. Zemský pracovní a sociální soud ve Welsu uzavřel, že chování ředitele mělo zjevně sloužit k tomu, aby jí život na škole udělal neúnosným a vytlačil ji odtud. Rozsudek je pravomocný.

Pašíci padali z auta

Ve středu po poledni vezl 51letý zemědělec z Baumgartenbergu v okrese Urfahr – venkov na přívěsu za traktorem asi sto prasat z Eidenbergu do Lince. Podle policie muž před odjezdem zřejmě zapomněl zavřít pravou bočnici na valníku. Ta se v pravotočivých zatáčkách vyklopila a zvířata padala na úseku asi osmi kilometrů na silnici. Některá nepřežila, píší OÖN.

Botičky podle Čechů?

Pokud bude mít policie důvod očekávat, že pokuta za špatné parkování nebude provinilcem uhrazena, měla by mít možnost zamezit odjezdu vozidla technickými prostředky. Pro novelu zemského zákona o parkovacích poplatcích, která by to umožnila, je zástupce hornorakouského hejtmana Reinhold Entholzer. Návrh chce sněmu předložit 21. ledna.

„Novinka míří především na chybně parkující cizince," dodávají OÖN. „Pokud není příslušná dohoda s mateřskou zemí řidiče, je prakticky nemožné pokutu vydobýt. Statistika ukazuje, že polovina potrestaných cizinců pokuty nezaplatí." Změna by ovšem dopadla i na řidiče rakouské. „Kdo botičku dostane, to záleží na úvaze policisty," říká Entholzer. Podle deníku je přesvědčen o finančním efektu novinky – jen Linci by prý přinesla 100 000 eur ročně navíc.

Na nesprávně parkující zejména v zónách krátkodobého stání se v Linci zaměřuje i městská pořádková služba. Za první čtyři měsíce letos pokutovala 5886 provinilců, což městu přineslo 110 000 eur, uvádějí OÖN. Celkově muži a ženy služby zasahovali 9241krát. Z toho nedisciplinovaní majitelé psů je zaměstnali 934krát. Nejvíc práce měli v březnu – jen chybně parkujících přistihli 1791. V dubnu jich bylo „jen" 1422, protože o Velikonocích byl menší provoz.

Narůstá počet zásahů služby proti žebrání – v dubnu jich bylo 189, o 59 víc než ve stejném období 2014. Podle městského rady pro bezpečnost Detlefa Wimmera těchto deliktů výrazně přibývá s teplem. „Prezence služby je enormně důležitá, proto bude jejich nasazení vzhledem k delším večerům prodlouženo do půlnoci," říká v listě.

Bobři se vrátili

V Bavorsku je nyní kolem 17 000 bobrů. Vyskytují se dokonce na území města Mnichova. Přitom po uplynulých téměř sto let bylo v této zemi vyhubeni, píše pasovský deník PNP.

Peter Martin, poradce pro bobry v okrese Mnichov, označuje tato zvířata za motor druhové různosti. Jimi tvořené nádrže zadržují mnoho živin a stávají se rájem ryb. Voda vytlačená hrázemi vytváří v okolí mokřady, v nichž se uchycují vzácné druhy zvířat a rostlin. Navíc se bobři starají o udržování důležitých volných břehů vod.

Míň ozbrojených sousedů?

„Kolik lidí v Bavorsku vlastní střelnou zbraň, není jasné," píše PNP. „Podle oficiálních čísel ale během posledních pěti let jejich počet poklesl o čtyřicet procent, jak řekl ministr vnitra Joachim Herrmann ve středu v Mnichově." Koncem roku 2014 mělo asi 220 000 lidí v zemi oprávněně držet více než 1,1 milionu střelných zbraní. Pokles je podle ministerstva také důsledkem stupňujícího se místního dohledu. V letech 2013 a 2014 provedly okresní úřady téměř 34 000 ohlášených a neohlášených namátkových kontrol, o polovinu víc než za předcházející dvouletku. Ve 14 procentech komise zjistily uložení zbraní neodpovídající předpisům, především u dědictví a starých držeb.

Folklor na známce

Ke 125. výročí folklorního svazu I se sídlem v Traunsteinu, sdružujícího 117 krojovaných spolků se 40 000 členy, vydala Německá pošta poprvé zvláštní známku s motivem hornobavorských krojů, zaznamenala PNP. Je na ní kroj folklorního spolku „1. kmen", založeného v roce 1889 jako první v Bavorsku. V pondělí byla oficiálně představena v Rosenheimu. Navrhl ji berlínský grafik Michael Kunter, který je i autorem jiných jubilejních známek – ke 125 letům Karla Valentina v roce 2007 či ke 200 letům Oktoberfestu 2010.

Jubileum bude „svaz I" slavit 18. a 19. července a jeho předseda Peter Feldschmidt nasadil všechny páky pro to, aby pošta k této události vydala konečně folklorní známku. V podpisové kampani to podpořilo 11 600 lidí – podpisy přišly i z Austrálie, Kanady, Brazílie, Jihoafrické republiky, Chile a Uruguaye, informuje pasovský list. Za vydání známky se zasadila rosenheimská poslankyně Bundestagu Daniela Ludwigová a petici v červnu 2013 předala státnímu sekretáři pošt Hartmutu Koschykovi.

Běženci do stanů

Nový silný proud azylantů si vynutil nouzová opatření. Ke stanovému městečku v Salcburku, kam první přicházejí v těchto dnech, přibývají nová v Linci a v Thalhamu, píší OÖN. V Linci bude na pozemku zemského ředitelství policie, v Thalhamu v areálu přijímacího střediska. V každém místě má být postaveno po dvanácti stanech, každý maximálně pro 96 lidí. Podle ministerstva vnitra jde o nouzové přístřeší na několik dnů, cílem je umístění běženců do objektů ministerstva obrany, církví apod., či postavení alespoň kontejnerů, což ale naráží na stavební byrokratické překážky. Kapacity ministerstva vnitra jsou prý vyčerpány, uprchlíci bydlí i v policejních tělocvičnách.

Nouzová opatření si vynutila aktuální čísla. V prvních dvou dnech tohoto týdne přišlo do Rakouska téměř 600 žadatelů o azyl, nejvíc od roku 2006.

Otevřená muzea

Volným vstupem a řadou akcí láká 300 bavorských muzeí na Mezinárodní den muzeí nadcházející neděli. Také bavorská správa zámků otevře brány mnoha hradů, rezidencí a dalších historických sídel, často s hudbou, kostýmovými akcemi apod.

Kolem 1350 muzeí v Bavorsku navštěvuje ročně víc než na 20 milionů lidí. Přehled pro neděli je na www.museumstag.de.