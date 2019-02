Pasov - V Bad Füssingu začnou 11. února prodávat bankovku s označením „0 euro“, napsala PNP.

Ředitel Rudolf Weinberger vpravo. | Foto: Deník/repro PNP

Bude to suvenýr k jubileu 50 let lázní a prodávat se má za 3,50 „pravých“ eur. Je velikosti dvacetieura, „tváří se“ jako pravé platidlo, ale hodnotu má pouze sběratelskou, uvedl list. Bylo jí vydáno 5000 kusů a město, které opakovaně vyhrává anketu o nejkrásnější lázně v Německu, to nestojí nic, náklady a rizika nese firma v Hannoveru, která akci vymyslela.

Hitlerův dům – 1,5 milionu

Vyvlastněná majitelka rodného domu Adolfa Hitlera v Braunau by mohla dostat od státu větší odškodnění, informovaly OÖN. Původní odhad hodnoty objektu, 310 000 eur, korigoval odvolací zemský soud v Riedu na 1,508 milionu eur. Zohlednil při tom obzvlášť to, že se v hlavní budově jedná o rodný dům Hilera, cituje list z rozhodnutí soudu. Není pravomocné, protože finanční prokuratura se dosud nerozhodla, zda se odvolá. Ústavní soud už předtím rozhodl, že vyvlastnění po letech sporů vlastnice a ministerstva vnitra bylo poprávu. Běží ale ještě žaloba k Evropskému soudu pro lidská práva, dodal list.

Zpoplatní volné byty?

Neví se, kolik prázdných bytů je v Linci, ale město to zjišťuje se zavedením nového odvodu, takzvaného paušálu za prázdninové bydlení, píší OÖN. Podle odhadu k věci příslušného místostarosty Detlefa Wimmera (FP) by jich mohlo být kolem 6000.

„V novém hornorakouském zákoně o turistice je přesně definováno, co je ,prázdninové obydlí´, za které se má odvádět podle velikosti 60 až 216 eur. Výjimkou jsou například volné byty obecně prospěšných společenství nebo vlastníků, kteří je museli vyklidit při získání místa v domově seniorů,“ vysvětluje list. Městu to má vynést statisíce eur, ale také efekt, že by touto dávkou donutilo vlastníky byty pronajímat. Linec se netají tím, že je to hlavním cílem jeho akce. Efektem by pro něj mohl být i růst počtu občanů s hlavním sídlem ve městě, protože za každou adresu dostává ze státního rozpočtu ročně kolem 1200 eur.

Musí zlikvidovat slepice

Protože je držení hospodářských užitkových zvířat v obytné čtvrti v Rakousku zakázáno, má Klaus Bergmann (na snímku) z Kematenu problém – musí „odstranit“ svých šest slepic a kohouta, napsaly OÖN. Dosud si hejno tři roky žilo na pozemku o asi 400 metrech čtverečních s protékajícím potůčkem a snášelo vajce nejen pro rodinu majitelů, ale i pro faráře a sousedy, uvádí list.

Majitel v něm tvrdí, že nikdy neměl se sousedy kvůli drůbeži problémy, až nedávno si jedna paní stěžovala, že slípky přitahují hmyz. Stavební úřad tím byl donucen věcí se zabývat a je vázán platnou normou. Začátkem března bude o její novele jednat speciálně zřízený výbor zemského sněmu, ale pro Bergmanna je to pozdě, do měsíce musí drůbež přestěhovat. „Už jsem oslovil dva statky, ale místo pro ni jsem nenašel,“ říká. Chtěl by prý najít někoho, kdo by se o slepice dobře staral, jsou velmi přátelské, zejména děti k nim mají silný vztah…

Seniory nechce zkoušet

Německý ministr dopravy Andreas Scheuer (CSU) odmítá zavést povinné testování starších řidičů z jídy, napsala PNP. „Ze statistiky nehod nevyplývají žádné nápadnosti. Stejné nehody se mohou stát 21letému i 81leté,“ míní. Sází prý na sebeodpovědnost, což podle něho znamená, že každý si může kdykoliv sám přezkoušet svůj fitness a schopnosti v silničním provozu. Stanovit povinnost udělat to v určitém věku nepřichází v úvahu, tvrdí ministr.

Počítá prý s tím, že s rozvojem autonomního a automatizovaného ježdění nebudou starší lidé v dohledné budoucnosti muset bezpodmínečně sami řídit. Zejména na venkově tak budou moci zůstávat mobilní. „Zavolají si autonomně jezdící auto, budou moci s přáteli či sousedy nastoupit a nechat se dovézt do lékárny nebo supermarketu. To bude brzy realitou a je to největší šance na vytvoření stejně hodnotného života pro všechny,“ říká Scheuer.

Záznamy SPZ neústavní?

Německý ústavní soud označil automatické zaznamenávání poznávacích značek motorových vozidel a jejich srovnávání s pátracími daty policie zčásti za neústavní, napsala PNP. Rozhodl tak ke stížnosti více řidičů z Bavorska, Hessenska a Bádenska-Württemberska.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann (CSU) mluví o opatření jako o důležitém nástroji policie v boji za větší bezpečnost. „Naše automatizované zaznamenávání poznávacích značek policejními kontrolními místy v rámci plošného pátrání je s ústavou zcela slučitelné,“ řekl. Rozsudek z Karlsruhe se prý týká jen jednotlivých aspektů bavorského zákona, například hranice možného použití, který teď tato spolková země podle požadavků ústavního soudu upraví. PNP k tomu dodává, že už v roce 2008 ústavní soud prohlásil obdobnou normu v Hessensku a Šlesvicku-Holštýnsku za nicotnou pro nepřiměřenost a nejasnost.

Bavorsko od roku 2006 provozuje už 22 stacionárních a šest mobilních kontrolních bodů, kterými projede za měsíc průměrně 8,5 milionu vozidel. To vede každoročně k asi 10 000 kriminálně relevantních zjištění. List popisuje, že v místech na silnicích jsou speciálními přístroji skenovány poznávací značky všech projíždějících vozidel, místo, datum, čas a směr jízdy. Osádka o zaznamenávání neví. Pokud automatizované srovnání s daty pátrání není pozitivní, jsou záznamy průjezdu okamžitě smazány. Pokud se údaje „potkají“, přezkoumá případ policie a spustí pronásledování. Sstém jí slouží k vyhledání odcizených vozidel či k odhalení už známých provokatérů na cestě k velkým akcím či demonstracím. Nasazován je i k vystopování lidí bez povolení pobytu v zemi a k potírání přeshraniční kriminality. Podle Herrmanna úspěchy v pátrání potvrzují, jak důležité a nenahraditelné je pro zvyšování bezpečnosti toto automatizované zaznamenávání a srovnávání.

Žádná křesla napůl

Sociální demokraté a Zelení v Bavorsku chtějí, aby polovina poslaneckých míst v zemském sněmu byla obsazena ženami. CSU, Freie Wähler, AfD a FDP návrh stanovování jakékoliv kvóty v úterý v tomto zákonodárném sboru zamítli, uvedla PNP a dodala, že Brandenbursko přijalo jako první spolková země zákon, podle kterého všechny strany musejí na kandidátky pro volby do zemského sněmu zařadit stejný počet mužů a žen.

Našli filmaře hazardu

„Dva týdny po krkolomném předjížděcím manévru 53letého českého řidiče nákladního auta na B12 v okrese Freyung byl zjištěn i řidič, který toto harakiri natočil pevnou kamerou ve svém vozidle,“ napsala PNP 6. února. Pasovský vrchní státní zástupce Walter Feiler řekl na dotaz listu, že se jedná o rovněž českého šoféra. Bude ještě tento týden vyslechnut na policii ve Freyungu a příslíbil předat vyšetřovatelům originál záznamu, aby jej mohli posoudit znalci.

Odkázáni na darované jídlo

Více než 200 000 lidí je v Bavorsku odkázáno na darované jídlo, napsala PNP. Mezi nimi je mnoho důchodců – podle zemského svazu dobročinných stolů je v zemi mezi pravidelnými návštěvníky těchto zařízení už téměř čtvrtina v penzi a stále jich přibývá. Jak řekl místopředseda zemského svazu těchto humanitárních organizací Rainer Hauptka, za služby, které poskytují, patří dík hlavně velkému angažmá dobrovolníků v zemi. Politickou podporu postrádají. „Nelze ji sice požadovat, ale když takto musíme přebírat práci politiků, pak by měla být samozřejmostí,“ uvedl.

Z právního hlediska jsou k sociálním stolům příslušné obce, ale to by se mohlo změnit, uzavírá list. 6. února bude plány na podporu probírat sociální výbor bavorského sněmu.

Chytí drony do sítí?

Dva měsíce po blokádě londýnského letiště Gatwick, kde před Vánocemi vypadlo tisíc letů se 140 000 pasažéry kvůli dronům nad areálem představily německý úřad letecké bezpečnosti s armádou ve spolupráci s firmou Aaronia nové opatření proti tomuto nebezpečí, informuje PNP. Po otestování na letištích v běžném provozu předvedli experti branže principy takových zásahů na letišti Manching u Ingolstadtu.

List zmiňuje, že také v Německu hlásí piloti přibývající incidenty s těmito „hračičkami“ - jen loni jich bylo 158. Na kolínském letišti přístroje v dubnu vynutily přestávku v provozu, ve Švýcarsku se dron srazil v blízkosti letiště Locarno s vrtulníkem. Dnes poletuje nad Německem téměř milion dronů. Podle zákona se musejí vyhýbat okolím letišť, sídlištím a shromážděním, ale „nemyslící amatéři, nebo také svévolní útočníci“ se stále starají o konflikty.

Pro radarové systémy jsou drony dosud neviditelné. Experti proto hledají cestu k jejich zjišťování v registraci a elektronické vyhledatelnosti. Mohly by být třeba vybaveny SIM kartou a přes mobilní síť vysílat signál, aby byly poznatelné úřady leteckého provozu a dalšími orgány. Německý Telekom už vypracoval s úřadem letecké bezpečnosti takové řešení pro drony energetiků nebo Německých drah konfrolující trakce a koleje – mohou být lehce rozeznatelné jako bezpečné, píší PNP.

„Se zbrojním koncernem Rheinmetall teď byl nalezen způsob, jak infračervenými, laserovými a elektrooptickými sensory odhalit skrytě létající dron, případně i jeho náklad, a v naléhavém případě jej z oblohy stáhnout,“ říká expert firmy Matthias Diehm. K „zastavení letu“ mohou rušičky eliminovat dálkové řízení dronu tím, že „zfalšují“ jeho satelitní polohu, nebo mu „vnutí“ míru, že už je na zemi, takže zastaví rotory a zřítí se, popisuje Diehm.

Další obranné pokusy experimentují se sítěmi, které shodí na vetřelce „úřední“ dron, dále s lasery, brokovými zbraněmi nebo orly, kteří mají dron napadat jako dravci kořist.