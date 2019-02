NEZEBE JE! Na jezeře Chiemsee u Seebrucku v Bavorsku ve čtvrtek „přistálo" pět plameňáků. Nezdálo se, že by jim mráz nějak vadil. Kde se tu ale vzali a kam míří, zůstalo otázkou, konstatuje deník PNP.

Zatoulali se do Bavorska. | Foto: Deník/repro PNP

Opomněli formality

Linec - Hornorakouský Zemský správní soud potvrdil zákaz užívání původně skladového prostoru jako modlitebnu muslimů ve Vöcklabrucku. Místní obyvatelé nyní požadují sankce za nedodržování rozhodnutí, píše deník OÖN.

Bývalé obchodní centrum Wohlmuth zakoupil bosensko-rakouský kulturní spolek a v prvním patře zřídil modlitebnu. Protože se tak stalo bez stavebního povolení a v rozporu s územním plánem, starosta Herbert Brunsteiner (VP) užívání zakázal, obecní rada rozhodnutí potvrdila a spolek zažaloval. Soud podání odmítl jako nedůvodné, neboť neproběhlo řízení o změně užívání stavby. Shromáždění většího množství osob také podle znalce vyžaduje jiné vlastnosti stavby než skladování, hrozí mimo jiné ovlivnění pevnosti nosných konstrukcí a požární ochrany.

Mluvčí občanů Johann Hüthmair míní, že provoz kulturního spolku s modlitebnou je v obytné čtvrti neúnosný. Argumentuje třeba údajným posunutím doby podávání stravy v objektu na čtyři hodiny v noci. Připomíná, že sousedé opakovaně spolku nabídli odkoupení budovy.

Podle starosty teď spolek musí usilovat o změnu užívání nebo územního plánu. Pokud by měl být sklad za současného stavu dál užíván, chce informovat okresní úřad, který by pak mohl vyhlásit sankce.

Chodí brzy do důchodu

„Prohlašovaným cílem vlády je zvýšení průměrného věku odchodu do důchodu. Jako zaměstnavatel jsou ale ministerstva všechno jiné než průkopníci této myšlenky," napsal deník OÖN s poukazem na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu ze tří resortů.

V ministerstvu spravedlnosti dokonce průměrný penzijní věk státních zaměstnanců v období 2008-12 klesl z 59,6 na 59,2 roku, na ministerstvu sociálních věcí stagnuje na 60 letech. Na ministerstvu vnitra se průměrný věk výkonných a správních zaměstnanců lehce zvýšil, ale resort jako celek chodí do důchodu průměrně v 58,4 roku. Ve složkách policie a justice odchází do penze třetina lidí z důvodu neschopnosti služby už ve věku 50,5 až 55 let. „Hornorakouské policejní ředitelství se v té souvislosti chlubí tím, že v zemi je těchto předčasně penzionovaných ,jen´ 19,3 procenta," uvádí list.

Kontrolní úřad dodává, že předčasné penzionování úředníků zmíněných tří ministerstev zatížilo státní rozpočet v roce 2012 o 142,87 milionu eur.

Ve veřejné službě v Rakousku odešlo v roce 2011 do důchodu v zákonem stanovených 65 letech jen jedno procento žen a tři procenta mužů. V privátním sektoru, kde platí pro ženy ještě 60 let, byly tyto kvóty u mužů 16 procent, u žen 42.

Podle kontrolního úřadu ve Švédsku, ve Švýcarsku a v Nizozemsku, kde je rovněž zákonná doba odchodu do důchodu 65 let, zůstávají úředníci ve službě průměrně až o šest let déle než jejich rakouští kolegové.

Pivo šlo na odbyt

Díky fotbalovému mistrovství světa a mírné zimě zaznamenaly bavorské pivovary loni největší výstav od roku 1997, celkem 23 milionů hektolitrů, meziročně o 3,6 procenta víc, píše PNP. Lehce se zvýšil i export, ale výrazně stoupl odbyt doma. Podle prezidenta svazu pivovarníků Friedricha Dülla ale ještě nejde o změnu trendu, přírůstek prý šel na konto „zvláštních vlivů". Výstav stoupl čtvrtým rokem za sebou, ale „odráží se" od krizového roku 2010, ovlivněného finanční krizí. Tehdy Bavoři uvařili „jen" 22 milionů hektolitrů, zatím co v roce 1993 ještě 26 milionů. Celospolkově byl loni výstav v plusu poprvé po osmi letech, ale zvýšil se jen o jedno procento.

Výběh na Empire

38. ročník tradičního závodu po schodech na Empire State Building v New Yorku vyhrál Christian Riedl (34) z Erlangenu ve Francku. Na zdolání 1576 schodů přes 86 pater potřeboval 10:16 minuty, zaznamenala PNP. Při několikátém startu v tomto závodě vyhrál poprvé, ale v uplynulých deseti letech tady Němci zvítězili osmkrát – z toho sedmkrát Thomas Dold z Bádenska – Württemberska. Rekord drží Australan - Paul Crake, který vyhrál pětkrát, potřeboval na vrcholovou plošinu v roce 2003 jen 9:33 minuty. Z žen má rekord Rakušanka Andrea Mayrová časem 11:23 v roce 2006.

Na Empire se po schodech jinak chodit nesmí. Výtahem stojí „zájezd" do 86. patra 29 dolarů, rychlovýtahem 50. S návštěvou vyhlídky ve 102. patře přijde návštěva na 67 dolarů.

Zpokutovali záchranáře

Loni v dubnu byl lékař záchranné služby z Ingolstadtu vyslán do Karlshudu vzdáleného 10 kilometrů, kde dvouletá holčička spolkla rychlolepidlo a hrozilo, že se udusí. Jízdou s modrým majákem a houkačkou lékař předjížděl řadu aut. Tři týdny poté ho policie obvinila z ohrožení bezpečnosti v dopravě. Jeden z řidičů ho oznámil s tím, že ho sanitka při předjíždění odbočujícího vozidla donutila ostře brzdit a uhýbat. „51letý lékař dostal od soudu v Neuburgu trestní příkaz k zaplacení 4500 eur a kromě toho mu hrozí odebrání řidičského průkazu na půl roku," píše deník PNP. Protože podal odpor, půjde případ před soud.

PNP dodávají, že stíhaný doktor jezdí u záchranky 23 let a má za sebou na 5500 nasazení. Ještě nikdy neměl ani jediný trestný bod v kartě řidiče.