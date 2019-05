Na horní bráně cesty ve výšce 2504 metrů se vyklízecí týmy ze salcburské a korutanské strany setkaly a od pátku je spojení otevřeno.

Jak řekl ředitel provozu Peter Embacher, uklízet začali 8. dubna. Na rozdíl od severních Alp u nich prý v této zimě nenapadalo příliš sněhu a zprvu si docela vystačili s velkým rotačním pluhem z padesátých let. Pak se ale na již očistěnou trasu sneslo 80 centimetrů nového sněhu a mohli začít znovu. Minulý týden se do práce pustili potřetí… Sněhové stěny kolem trasy jsou letos místy vysoké osm až deset metrů, uvádí list.

Trasou dlouhou 47,8 kilometru loni projelo milion návštěvníků a přes 300 000 motorových vozidel. OÖN dodávají, že začátkem července bude výbor UNESCO jednat v Baku o návrhu přijmout Glossglocknerskou silnici do seznamu kulturního světového dědictví.

Otazník nad další dálnicí

Dolnorakouská vláda poslala ministerstvu dopravy ke „strategickému posouzení“ projekt dálnice, která má vést z Freistadtu příhraniční oblastí Waldviertel k Vídni, napsaly OÖN. Stavba by podle nich mohla negativně ovlivnit dopravní proudy Mühlviertlu. Opůrci návrhu mluví o dopravně-politické „jízdě v protisměru“, ale v dotčených Horních Rakousích je prý projekt dosud pod hranicí vnímání.

Bojovat s tím chce poslanec zemského sněmu za Zelené Severin Mayr. Ve čtvrtek projednával možný odpor s dolnobavorskou špičkou této strany. „Dálnice by se samozřejmě nezastavila na zemské hranici,“ upozorňuje a mluví o „spotřebování“ 500 hektarů půdy při výstavbě – dotčeny by byly severovýchodní obce okresu Sandl, Liebenau, Weitersfelden, Grünbach, Windhaag. Čtvrtina trasy nazývané Eurospojka má vést Horními Rakousy.

Hornorakouský zemský rada pro infrastrukturu Günther Steinkellner chce nejprve vyčkat na konkrétní plány. Důležitější je teď dokončení S10 až k hranici ve Wullowitzu a projektu lineckého východního obchvatu. Plánování “eurospojky“ je prý uvažováno v horizontu 25 až 30 let, uvádějí OÖN.

Jak hubnou ledovce

Tlouštka ledovců v Rakousku se ročně snižuje průměrně o jeden metr, napsal Volksblatt z výsledků měření podle nové metody akademie věd v Innsbrucku. Podle studie vědeckého časopisu Frontiers přišly rakouské ledovce v letech 2006-16 o pětinu své hmoty. V roce 2006 měly objem 15,9 milionu krychlových kubíků ledu, což by stačilo k zaplavení celého státu do výšky 16 centimetrů.

Dvě hodiny k pomoci

Vídeňský kontrolní dvůr zjišťoval, kolik času uplyne, než těžce nemocnou nebo těžce zraněnou osobu předá záchranka k ošetření v nemocnici. Ukázalo se, že u čtvrtiny pacientů to trvá déle než dvě hodiny, napsal Volksblatt. Příčinou prodlení má být hledání možnosti umístění nemocného. „Záchranná služba a nemocnice mají sice už léta společný program zpracování dat ke koordinaci speciálních volných lůžek, ale centrály záchranných složek přesto musejí před výjezdy vést intenzivní telefonické hovory s nejrůznějšími osobami vídeňského svazu zdravotnických zařízení,“ cituje list ze zprávy. Systém zpracování dat prý totiž nepodává skutečně aktuální stav volných lůžek, z nichž některé si nemocnice rezervují pro své vlastní pacienty.

Kontrolní dvůr zkoumal 40 případů od května 2016 do června 2018, které byly záchrankou vyhodnoceny jako problémové. Lékařský ředitel sdružení nemocnic Michael Binder řekl, že dlouhé čekací doby akutních pacientů jsou absolutně neakceptovatelné a že zprávu kontrolního dvora berou velmi vážně. Mimo jiné zaktualizují kritizovaný počítačový program centrál. Pak prý ke zjištění přesného stavu postačí dva telefonáty do jedné nemocnice. Vedoucí záchranky Rainer Gottwald prohlásil, že společným cílem je předat 80 procent pacientů do nemocnic během 15 minut, zvlášť náročné případy do 25 minut.

Češi v tísni

Padesátiletého Čecha zachraňovala horská služba ve středu z lezecké cesty Mahdlgupf u Weissenbachu na Attersee. Vyčerpaný se ve výšce 1100 metrů otočil kolem devatenácté hodiny k návratu, ale k sestupu už neměl sílu. Jeho 21letá dcera mezitím výstup dokončila a sešla po značené cestě dolů. Měli se setkat v hotelu, ale když tam otec nedorazil do 22. hodiny, zavolala záchranáře, popisují OÖN. Ti vyrazili na lezeckou cestu, zapojila se i alpská policie z Gmundenu, vyrozuměn byl policejní vrtulník ze Salcburku. Krátce po zahájení výstupu navázali záchranáři telefonický kontakt s hledaným. Potkali ho nezraněného ve výšce 780 metrů. „Neměl čelovku a v mobilu mu už nesloužil akumulátor. Vyčerpaného sportovce doprovodila do údolí horská služba,“ uzavírá list.

Poslanci si polepší

Diety 709 poslanců Spolkového sněmu stoupnou k 1. červenci poprvé na více než 10 000 eur, napsala PNP. Zvednou se o 303,18 eura na 10 083,45 eura měsíčně. Poslanci o tom nehlasovali, platy se jim navyšují automaticky podle růstu nominálních mezd v republice v předchozím roce. K náhradám jim přibývá nezdanitelný paušál 4418,09 eura měsíčně.

Ulice basketbalistovi?

Basketbalová legenda Dirk Nowitzki má být ve svém domovském Würzburgu uctěn coby vynikající sportovec a velvyslanec města, napsala PNP. Schválila to rada, ale návrh na pojmenování ulice, mostu nebo náměstí po něm zatím přijat nebyl – ještě musejí být zváženy jiné alternativy pocty jako čestné občanství nebo udělení titulu Sportovec roku.

Ve Würzburgu dosud není pojmenována žádná ulice po ještě žijící osobě, ale příslušné stanovy to principiálně nevylučují. Nowicki se v roce 1978 v tomto městě narodil, chodil tu do školy a začal tu hrát basketbal. Víc než 20 let žije v USA, kde v dubnu ukončil kariéru. V roce 2011 byl zapsán do Zlaté knihy Würzburgu, informuje pasovský list.