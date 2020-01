Linec – U dolní stanice lyžařského areálu Riesneralm v hornoštýrském Donnersbachwaldu pracují od poloviny prosince na stavbě sněhuláka, který by měl dorůst do světového rekordu.

Neuplave jim? | Foto: Deník/repro webcam

Jako píší linecké OÖN, dvě sněhová děla mu zatím pomohla k výšce 30 metrů. Teď mají dobrovolníci čas bílou hromadu zpracovat do sněhulákovských tvarů a přidat další metry, aby do cílového data 1. února giganta doladili na kýžených 40 metrů. Celkově má být stvořen ze zhruba 800 tun sněhu. Na hlavě má nést šest metrů vysoký klobouk s konstrukcí vyplněnou sněhem… Dosavadní sněhulácký rekord drží dáma – postavili ji v roce 2008 v americkém státě Maine a měřila 37,21 metru, doplňuje list. Cílem štýrského projektu Gerharda Peera a jeho týmu je tento výkon zlomit. Akce má přijít na 60 000 sponzorských eur. Živé obrazy ze stavby by měly být na www.derbergdastal.at.