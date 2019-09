Deník PNP při té příležitosti pohovořil s Andreasem Wolfem (35) z Plattlingu, jehož tmavý plnovous překrývá od rtů osmnáct centimetrů přes hrudník, od brady čtrnáct… A jde o ozdobu pečlivě pěstěnou, do které ráda boří ručičky i jeho jednoroční dcerka – pan Wolf okrasu udržuje olejem a důkladně ji očistuje zejména po döneru nebo kebabu, jak říká. Cestář z Pankofenu už nosí plnovous aktuálně 16 měsíců – je prý třeba jen přečkat období, kdy to škrábe a kouše… Denně jej myje, fénuje, každých pár hodin jej češe dřevěným hřebenem. Ráno na úpravu potřebuje dobře dvacet minut. Náklady na kosmetické produkty, jejichž nabídka prý v poslední době roste jako houby po dešti, a návštěva holiče jednou za měsíc se pohybují kolem 80 eur.

S dalšími 35 vousáči se schází u štamtyše – teď bude koncem září ve Schwandorfu. Diskutují ovšem i péči. Doporučují například nemíchat si olej „růčo“, mohl by prý chlup poškodit, ale jeden domácí prostředek pan Wolf novinám prozrazuje – kdo by měl vous řídký, respektive neplný, měl by si vtírat do obličeje česnek…

Zase pěkný sumeček

Kamarádi Christian Auer (28) z Viehweidu a Alexander Fürst z Voglödu vytáhli z Rottu sumce dlouhého dva metry a vážícího 45 kilogramů. Auer prý „musel něco cítit ve vzduchu“, protože šel chytat rovnou z odpolední směny v továrně na motory Hatz. Udělal si pohodlí u ohýnku, ale jen do záběru, popisuje PNP. Ten přišel mezi druhou a půl třetí. Ve dvou lidech potřebovali k vytažení ryby půl hodiny. Skvěle si pak na ní pochutnal rybářský klub Pfaffing…

Pohlednice od Maye

Lístek od Karla Maye s originálním podpisem spisovatele je nyní k mání na online-tržnici Ebay – za skoro tisíc eur, píše PNP. Autor Vinnetoua a Old Shatterhanda poslal pohled z Ameriky do Pasova Otto Schneiderovi. Na razítku je datum 1908. Jak městský archivář Richard Schaffner potvrdil, adresát narozený 14. září 1862 bydlel v Haibacher Straße 108. Byl zástupcem hodinářství Rehaber a pocházel z regionu Plauen v Sasku. Další Sas Karl May (* 25. února 1842 v Ernstthalu, † 30. března 1912 v Radebeulu) absolvoval v Plauenu část studia učitelství, to naznačuje možné spojení, uvedl list. Foto: Screenshot Kain