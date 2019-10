List k tomu dodává, že Babiš nechal otevřeno, zda vyjádření vztahuje na zkoumání vlivu na životní prostředí, na otázku státní podpory nebo na jiné předpisy Evropské unie. Česká vláda plánuje zvýšit podíl jaderné energie na výrobu proudu do roku 2040 na polovinu.

Linecký deník pokračuje, že podobný tón nasadil i ministr průmyslu Karel Havlíček a označil atomovou energii za příspěvek k ochraně klimatu. „Jako ,zcela nerealistické´ vidí nahradit uhlí obnovitelnou energií a plynem,“ píše list.

„Současná rakouská vláda nyní musí ,vehementně postupovat proti jaderné hrozbě,“ požaduje v OÖN hornorakouský rada pro životní prostředí Rudi Anschober (Zelení). Musejí prý být využity všechny politické a právní možnosti jednání. Čeští členové vlády si podle něho „vyrábějí zdánlivý svět, který není“, řekl k českým výrokům k ochraně klimatu.

Mluvčí FPÖ pro životní prostředí Walter Rauch požaduje zásah Evropské unie proti českým „jaderným fantaziím“. Gerda Weichsler-Hauerová (SP), třetí prezidentka zemského sněmu, odvrhla výroky o budování Temelína i proti právu Evropské unie jako „nedůstojné“, končí OÖN.

Mistři Montmartru v Linci

„Koncem 19. století se v Paříži rozvinula ,affichomanie´, tedy plakátové bláznění,“ napsaly OÖN. Umělci vytvářeli reklamní plakáty, které se staly sběratelskými objekty. Jedním z nejvýznamnějších byl Henri Toulouse-Lautrec (1864–1901). „Pod jeho jménem prezentuje Zemská galerie výstavu 110 děl od něho a jeho předchůdců a současníků na Montmartru, ve známé pařížské umělecké čtvrti. Mezi nimi díla Julese Chéreta, Alfonse Muchy nebo Théophile-Alexandre Steinlena. Na rozdíl od Lautrecovy výstavy z roku 2009, která uvedla pod titulem ,Intimní pohled´ motivy neurčené veřejnosti, spočívá ohnisko tentokrát na plakáty, které jsou známé jako ,ikony´ moderny,“ uvedl list.

Výstava je kooperací s bruselským Musée d’Ixelles, který obrazy zapůjčil, a Institutem kulturní výměny Tübingen. Ze sbírky Zemského muzea budou vystaveny objekty a fotografie. „Motivy sahají od zobrazování etablissementu jako Moulin Rouge a v něm vystupujících pověstných tanečnic kankánu až po reklamy produktů jako šampaňského nebo jízdních kol,“ napsal list. Každý sál se bude věnovat jednomu tématu. Obzvlášť zajímavý prý je prostor s hlavičkou „Svůdnice a průkopnice“ s postavami žen, mezi nimi hereček jako Sarah Bernhardtová. „Nebyly jen nosičkami reklamního poselství plakátů, ale také hlavní cílovou skupinou, ve vzácných případech také samotnými producentkami plakátů. Pro první feministický časopis Paříže, La Fronde, nakreslila Clémentine-Hélène Dufau plakát, který bude rovněž vidět na výstavě. Další sály nesou názvy Chanson & Cancan, Theater & Oper, Cirkus & Cabaret a další.“

Kontrapunktem obrazů pestrého světa zábavného umění je Kubinův kabinet, uzavírá deník. „Vytvářel také scény z varieté, ale u něho jsou ženy hrůzu budícími bytostmi. Pod titulem jako ,Stará běhna´ ukazuje groteskně přehnané ženské figury…“

Výstava bude otevřena od 7. listopadu do 19. ledna od úterka do neděle 10-18, ve čtvrtek 10-21 hodin. K rámcovému programu patří koncertní řada "Salon de Paris". Informace landesmuseum.at.

Rákosník se vrací

Na různých místech byl v Linci opět pozorován rákosník velký, píší OÖN. „Rozhodující pro návrat tohoto ptáka především z rákosových regionů je dobrá kvalita vody a linecký zelený pás,“ říká v listě Friedrich Schwarz, vedoucí přírodovědecké stanice v Linci. OÖN dodávají, že se čtrnácti kusy je populace rákosníků aktuálně největší kolem Pichlingerského jezera, ale je tam prý ohrožena plánovaným rozšířením parku na jihu.

Držel v izolaci pět dětí

V Nizozemsku byl zatčen 58letý Rakušan, který na selské usedlosti v Holandsku držel v izolaci svou rodinu. Je obviněn z omezování osobní svobody, informují OÖN. Pronajal si statek v Ruinerwoldu, ve kterém bydlel zřejmě devět let s pěti už odrostlými dětmi zcela izolovaně na malém prostoru. Případ se otevřel poté, kdy nejstarší syn přišel v pondělí do hospody a požádal o pomoc. Policie pak na statku našla šest lidí v uzamykatelné malé místnosti.

Jak se ukázalo, žil muž do roku 2010 asi deset let v obci v okrese Perg. Její starosta ho označil za nenápadného a držícího se zpátky. Potkal ho prý jednou nebo dvakrát. Jednou se byl představit obci, aby sdělil, že provozuje truhlařinu. „Protože ale v místě je dost řemeslníků, nebyly jeho služby nikdy žádány,“ uvedl starosta. Další kontakty podle holandských vyšetřovatelů muž v rakouské obci během oněch deseti let nenavázal. Mluvčí ministerstva zahraničí ve Vídni Peter Guschelbauer řekl, že muž nechce žádné kontakty s rakouskými úřady a nepřeje si ani pomoc konzula.

Není prý otcem dětí, jak se ale k rodině dostal, nebylo včera známo. Holandská policie uvedla, že v budově izoloval nejméně šest lidí – pět sourozenců ve věku od 18 do 25 let a jejich ležícího otce. Bydleli v provizorně vybavených místnostech a živili se zeleninou ze zahrady a chovanými zvířaty. Matka dětí před devíti lety zemřela dřív, než se ostatní nastěhovali na statek. Osoby v něm nalezené jsou holandskými občany, ale nejsou v Ruinerwoldu hlášeny. Zadržený 58letý muž tam údajně nežil, ale pravidelně tam jezdil. Věc dále zkoumá 25členný tým policie.

Podmínka za zubní zlato

Jak náš web informoval, vedení krematoria v Kemptenu stanulo před soudem v Augsburgu za to, že zubní zlato a další cenné kovy z popela nebožtíků prodávali zpracovatelské firmě a řádně příjem nedanili. 54letý provozovatel zařízení dostal rok a deset měsíců podmíněně, provozář devět měsíců podmíněně. Šéf musí dále zaplatit 15 000 eur dobročinné organizaci, jeho zaměstnanec 6000 eur. Činnost doznali a finančnímu úřadu způsobili škodu za 340 000 eur. Tento dluh už ale uhradili.

Dostal živého škorpiona

Místo zalitého mrtvého škorpiona si chlapec objednal přes internet živý a vysoce jedovatý exemplář, píše PNP. Zvíře, jehož držení je v Bavorsku na rozdíl od jiných spolkových zemí zakázáno, má být jedním z nejjedovatějších druhů, uvedla záchytná stanice v Mnichově. Škorpion Androctonus australis, který je doma hlavně v severní Africe a jižní Asii, je ve stanici od minulého týdne, kdy chlapec chtěl s matkou zásilku rozbalit. V pravý čas ale přestali. „Kdyby karton otevřeli, byla rozhodně možnost, že budou bodnuti, a to by mohlo bez ošetření vést eventuálně až ke smrti,“ uvádí stanice. Tento druh je podle ní agresivní a „všechno jiné než zdrženlivý“, končí PNP.

Další zločin nožem

V obytném domě v Haslachu v Mühlkreisu byl 50letý muž ve středu večer ve společném bytě napaden 45letou přítelkyní nožem a s probodnutým břichem je v ohrožení života, píší OÖN. Dovlekl se ještě na schodiště, kde ho našla sousedka a zavolala záchranku. „Protože se útočníce ještě nacházela v domě, museli záchranáři čekat na policii, než těžce zraněného mohli ošetřit,“ píše list. Byl převezen na kliniku v Rohrbachu a okamžitě operován. Z Ukrajiny pocházející žena byla odpoledne vyslechnuta s pomocí tlumočnice. Nechala se zatknout bez odporu, ale skutek popírá.

Dvakrát fotbalově

Rakouská fotbalová liga bude od března 2021 používat videoasistenta, píší OÖN. Svaz dává k dispozici pro začátek milion eur, náklady na běžný provoz jsou asi půldruhého milionu. List připomíná, že v sezoně 2017/18 zavedly ze špičkových lig jako první tyto kontroly Německo a Itálie, přidaly se postupně Španělsko, Francie a k začátku nového ročníku Anglie. Letos v létě se kamery spustily ve Švýcarsku.

Přátelské utkání ženských národních týmů Anglie a Německa je od středy s 90 000 diváky téměř vyprodáno, uvedly OÖN. Hrát se bude 9. listopadu ve Wembley, vstupenky stojí sedm až dvacet liber, tedy osm až 23 eur. „Nebude to ale rekordní návštěva,“ rekapituluje list. „Nejvíc diváků – 90 185 - bylo na stadionu v Pasadeně při finále mistrovství světa 1999 mezi USA a Čínou.“ Rekord to však bude pro anglický ženský fotbal. Dosud na něj přišlo nejvíc rovněž s Německem, v roce 2014 jich ve Wembley bylo 45 691. Olympijské finále 2012 na stejném stadionu USA-Japonsko 2:1 vidělo 80 203 diváků.