Za den jich přibylo 62, tedy 0,41 procenta. Do čtvrtečního večera zemřelo 522 osob. V Horních Rakousích měli 174 nemocných a 48 mrtvých, v Dolních 554 (88).

Asi 700 000 žáků obecné školy a nižších ročníků základek v Rakousku se do lavic vrátí 18. května, ostatní (asi 300 000) 3. června, asi 100 000 maturantů od 4. května, řekl ministr školství Heinz Faßmann v pátek 24. dubna.

Třídy budou rozděleny do směn s polovičním počtem žáků – půlka se bude učit od pondělí do středy, druhá ve čtvrtek a v pátek, další týden naopak. Odpadají tělocvik a hudební výchova, nebudou se psát písemky, děti z obecných ročníků a další školáci s jednou pětkou nemohou propadat. Rozhodnutí ovlivní i dosavadní prospěch. Mimo třídy bude na školách povinné nosit roušky a dodržovat nejméně jednometrový odstup. Prostory se budou větrat každou hodinu minimálně pět minut. Pro dny volna mají mít žáci domácí úkoly, které podle ministra mohou dělat i ve škole.

Ve Freistadtu ruší koronakrize jednu akci za druhou – odřeknuto bylo slavnostní otevření veletržní haly II i na pátek ohlášený jarní svátek šlágrů Andyho Borga. Město ale ještě nevzdalo tradiční Veletrh Mühlviertlu, který měl být letos 12.-16. srpna. Prezident akce Franz Kastler si myslí, že aktuální pozitivní vývoj boje s nákazou by mohl otevřít dveře ke konání této největší akce regionu.

Město Wels podpoří místní obchod v týdnu prodeje „bez DPH“, vyhlášeném na příští týden. Každý nákup tedy zákazník pořídí o 20 procent levněji. Akce proběhne pod heslem „Už můžeš zase nakupovat“ v prodejnách do 400 metrů čtverečních, je kterých je aktivně činný vlastník, s výjimkou prodeje potravin, drogerie a lékáren. Každý zúčastněný obchod město podpoří 1000 eury „na náklady reklamy! a 100 parkovacími mincemi, rozdá jim také plakáty a odznaky. Zákazníkům čekajícími na vpuštění do provozovny (jen jeden na 20 metrů plochy) město připraví židle. Na oplátku se prodejci zavazují dodržet základní prodejní dobu 10-17 hodin, v sobotu 10-13, a snížit ceny o pětinu. Starosta Andreas Rabl počítá, že se zapojí hodně přes sto obchodů.

A Bavorsko?

V Německu bylo v pátek dopoledne 148 046 nakažených a 5094 mrtvých, v Bavorsku 39 820 (1502), v Dolním Bavorsku 3955 (za den +77) a 192 obětí. Freyung hlásil 161 nemocných a devět zemřelých, Pasov město 118 (16), Regen 146 (2).

V Bavorsku budou muset od nadcházejícího pondělí lidé starší sedmi let nosit roušky nebo šátky přes ústa v obchodech a ve vozech hromadné dopravy. Porušení povinnosti bude trestáno pokutou 150 eur. Provozovatelé obchodů, kteří roušky nezajistí pro personál, mají platit až 5000 eur, napsala PNP.

„Fridays“ na dálku

Ani korona „nezabila“ myšlenku burcování k ochraně planety před klimatickou zákazou demonstracemi Fridays for Future (FFF). Ty jsou nyní sice zakázány, ale mladí sáhli po dobře propojených sociálních sítích, aby v boji mohli pokračovat, píše PNP. Také v Reichenhallu v minulých dnech malovali „mobilizační“ plakáty a posílali je do Berlína. Přesně v termínu globální klimatické stávky, tento pátek, se tak i oni budou podílet na velké plakátové akci v Berlíně. „Tam bude na veřejném místě vystaveno 10 000 plakátů z celého Německa,“ říká v listě Christina Knöcklová, jedna ze dvou delegátek místní skupiny z Reichenhallu. Foto Deník/PNP/privat

Dáreček nižším klubům

Hornorakouský fotbalový svaz ocení celkovými 50 000 eury zvláštní angažování se klubů nižších soutěží za koronakrize, která soutěže zastavila, informují OÖN. Připomínají různé aktivity fotbalistů ve prospěch klubových kas nebo pro sociální oblast v tomto „volném čase“ – rozdávání roušek před supermarkety, dovážení potravin seniorům, ale třeba také výrobu speciálních triček pro věrné fanoušky. Jak řekl ředitel svazu Raphael Oberndorfinger, amatérské kluby se mohou o prémie ucházet akcemi pořádanými od poloviny března. Uzávěrka e-mailů na hauk@ooefv.at bude 2. června. Porota pak vybere třináct projektů. Tři nejlepší ocení částkami po 5000 eur, dalších deset dostane poukázky na výstroj vždy v hodnotě 3500 eur.

Minimájková akce

Tradičním slavnostem stavění májky v Rakousku letos zabránila koronakrize, zakazující do konce srpna větší shromažďování lidí. Jak ministerstvo upřesnilo prezidentovi hornorakouského svazu obcí Hansi Hingsamerovi, „stavění májky ve veřejném prostoru je přípustné jen tehdy, když při něm nebude víc než pět lidí“. Navíc musejí strom zdvíhat jeřábem. Za těchto okolností organizace s největší tradicí májek, hasiči a svaz venkovské mládeže, na pořádání akce letos většinou rezignovaly. Hasiči například upozornili, že problémy by začaly už při přepravě stromů ke vztyčení – jejich transport po veřejné komunikaci by byl v rozporu s omezeními pohybu osob, o vlastním společném zdvíhání ozdobeného kmene, zvycích jako šplhání po májce, večerní oslavě a nočním hlídání před „zloději“ nemluvě.

Venkovská mládež Horních Rakous ale našla vlastní řešení, „minimájkovou akci“. V rámci interních rodinných oslaviček má být vztyčována „bonsaj-varianta“ májky vysoké alespoň jeden metr, řekla ředitelka svazu Stefanie Schauerová a s úsměvem dodala, že by to koneckonců mohla být i větev nebo březové koště. Jen v Putzleinsdorfu a asi ve Vorchdorf mají ve dvou početnějších rodinách vztyčovat „velkou“ májku. Nezapomněla ale připomenout, že další lidé při oslavičce být nemají. Jak i náš web informoval, stavění máje „odpískali“ i v Linci. Místní svaz lidových zvyků chce ale trošku atmosféry vnést na radnici a předat starostovi symbolicky malý stromeček v květináči, jak řekl předseda klubu Günther Kreutler. „Ale jen když starosta bude chtít,“ dodal. Ilustrační foto: Deník/OÖN/Volker Weihbold

„Dlažební festival“ nebude

Poprvé za 33 let se v lineckém vnitřním městě neuskuteční oblíbený festival pouličního umění, píší OÖN. Měl být v červenci. Podle radní pro kulturu Doris Lang-Mayerhoferové zvažovali jeho posunutí na podzim, ale usoudili, že by to bylo příliš riskantní. „Jak by mohla být v září akce pro čtvrt milionu návštěvníků, když je něco takového do konce srpna zakázáno?!“ řekla. Spektákl proto přesunuli až na 22.-24. červenec 2021. „Celý tým už na tom pracuje, chceme příští léto odstartovat zcela nový program,“ ujišťuje.

Linec se dvěma kluby?

Spory o to, kdo bude v Linci hrát v nové sezóně nejvyšší hokejovou soutěž, zaznamenává náš web průběžně už týdny. Dosavadní aktér EHC Black Wings prezidenta Petera Freunschlaga dostal avízo „neprodloužení“ nájmu městské haly s kapacitou 4865 diváků ke konci dubna „pro ztrátu důvěry ve vedení klubu“ a na scéně se objevil nový subjekt, Eishockey-Verein Linz. Deník OÖN aktuálně zaznamenal další posun vývoje.

Freunschlag zaargumentoval investicemi do haly a jejího okolí, kterými se podle jeho právníků změnily podmínky užívání. Ty mají platit od 1. května do té doby, dokud Black Wings budou hrát v nejvyšší soutěži. Při výpovědi by si nárokovaly náhradu škody ve statisících eur. Provozovatel haly Linz AG nato vyslovil připravenost k dalším rozhovorům a zmínil, že „aktuálním rozšířením šaten je možné využití haly dvěma kluby hrajícími nejvyšší soutěž“.

Otevřen zůstává postoj vedení hokejové ligy. Black Wings mají licenci pro sezonu 2020/21, Eishockey-Verein se o její získání snaží. Ve finálové fázi je jednání o přijetí Bratislava Capitals a OÖN se ptají, zda nejvyšší rakouskou soutěž nebude hrát třináct místo dosavadních jedenácti klubů. Ředitel společnosti Christian Feichtinger uhýbá: „Hlásíme se samozřejmě k přítomnosti v Linci, ale řešení tohoto sporu musí být nalezeno v linecké hokejové rodině,“ říká. A OÖN si dál myslí, že dva zdejší kluby soutěž hrát nebudou…

Jihočeskému hokejovému příznivci je to ovšem pravděpodobně jedno.