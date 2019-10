Vedli ji bývalý hornorakouský hejtman Josef Pühringer a linecký biskup Manfred Scheuer. Páter Justin, opat vyšebrodského kláštera, hostům při setkání řekl, že s vyhnáním „Šumaváků“ po druhé světové válce byla z regionu vyhnána i víra. Budějovický biskup Vlastimil Kročil doplnil, že v budějovické diecézi, do které patří i Vyšší Brod, je asi třetina ze 760 000 obyvatel katolická, ale v celých Čechách navštěvuje mše jen asi 20 000 lidí.

Linecké OÖN uvádějí, že Kročil začal před dvěma roky se strukturální reformou diecéze, ve které poklesne do konce roku počet far o třetinu na 234. „Církevní život se bude odehrávat v deseti poutních místech jako centrech,“ cituje list biskupa.

Po mši v chrámu sv. Víta v Praze, kterou celebrovali linecký biskup s bývalým opatem kláštera Schlägl Martinem Felhoferem a biskupským vikářem Adim Trawögerem, přešla delegace do arcibiskupského paláce. „Visí tam portréty Habsburků a pražských kardinálů zvučných jmen, mezi nimi Schwarzenberka, Lamberga a předků vídeňského kardinála Christopha Schönborna,“ pokračuje list. „V této kulise došlo k prvnímu setkání lineckého biskupa a pražského kardinála Dominika Duky, který v osmdesátých letech seděl pro svou víru ve vězení.“ OÖN 76letého Duku citují: „Po třiceti letech svobody prožíváme generační výměnu ve společnosti a v církvi,“ a dodávají, že reorganizaci arcidiecéze v Praze chce Duka přenechat svému nástupci.

Biskup Scheuer pak v deníku návštěvu uzavírá: „Církev byla a je vystavena silným proměnám. Z doby pronásledování se sice stala svobodnější, ale také chudší a menší…“

„Škodná“ na silnicích

Na rakouských silnicích se zhruba každých sedm minut stane dopravní nehoda se zvěří, uvedl linecký Volksblatt. Loni bylo při takových střetech zraněno 418 lidí, dva Hornorakušané a dva Dolnorakušané přišli o život. Počet nehod se zvěří se zraněnými lidmi se meziročně zvýšil o 37 procent. V sezoně 2017/18 nepřežilo kolize s motorovými vozidly asi 74 000 zvířat, z toho přes 12 000 mláďat.

Ředitel Kuratoria pro dopravní bezpečnost (KFV) Othmar Thann popisuje, že síla nárazu jelena v rychlosti 60 km/h na přední sklo odpovídá energii dospělého slona, tedy asi hmotě pěti tun. Detailní rozbory ukazují, že asi 93 procent nehod se zvěří, které si vyžádaly zranění osob, se stalo ve volné přírodě. V průměru uplynulých let bylo 68 procent zraněných muži, 42 procent všech poškozených bylo v době nehody ve věku 15-24 let, tedy málo zkušených – a hodně spěchajících… Šetření KFV ukazuje, že osm z deseti řidičů čeká podvědomě zvěř přicházející zprava, ta ve skutečnosti ale křižuje vozovku v obou směrech.

Kráva na střeše

Selka Christine Pröbstlová z Peitingu v okrese Weilheim poslala listu PNP fotografii její krávy Irene na střeše domu. „Irene, vlastně milá kráva, utekla s devíti dalšími z nedobře uzavřené stáje. Vyběhla na kopeček a odtud na střechu nataženou do svahu, která normálně bývá zabezpečena stavebním plotem. Ten den ale kvůli stavebním pracím na vedlejším silu oplocení nebylo obnoveno. I když se řada tašek pod ní prolomila, šla Irene dál, až najednou zaraženě koukala přes hřeben střechy do dvora,“ píše list a cituje vyjádření statkářky pro Bavorský rozhlas: „Rozkřičela jsem se a myslela si, že mě trefí šlak, když jsem to viděla…“

Duchapřítomně vyfotografovala kuriózní scénu, než její syn Markus vylezl za Irene na střechu. „Přemlouváním po dobrém a jemným postrkováním dovedl krávu zase na bezpečnou půdu a zpátky k soukmenovkyním ve stáji. Při tom se zlomila řada dalších tašek, celkově snad sto, což ale zemědělská rodina bere odevzdaně,“ končí PNP. „Převažuje ulehčení, že Irene přečkala neplánovaný výlet ve zdraví a taky nikdo další ke škodě nepřišel, to je to nejdůležitější, jak řekl hospodář Ludwig Pröbstl.“

Václav Klaus u AfD

K slavnostnímu aktu ke Dnu německé jednoty ve čtvrtek 3. října pozvala AfD (Alternativa pro Německo) do zemského sněmu v Mnichově bývalého českého prezidenta Václava Klause, píše PNP. „Jeho projev má titulek Očekávání v momentu pádu komunismu a německého znovusjednocení, a realita dneška.“ Organizátoři očekávají ke shromáždění, které začne v 19 hodin, kolem 300 hostů. Řeč má držet i bývalý zemský šéf AfD a současný zahraničněpolitický mluvčí této strany v Bundestagu Petr Bystroň.

„Předsedkyně frakce Katrin Ebner-Steinerová odůvodnila pozvání Klause tím, že je pro AfD a liberálně-patriotický tábor v Německu příkladem. „Povzbuzuje a posiluje nás v našich cílech, když máme na své straně osobnost jako tohoto bývalého prezidenta státu,“ cituje ji PNP. V centru jeho politického díla stojí nezdolné nasazení pro svobodu. „Jako ten, který musel ve své vlasti čelit komunistické diktatuře, ví, jak drahocenná svoboda je, a že nám ji nikdo nedá,“ uvedla Steinerová.

PNP pak končí, že svazek s Klausem není nový. „Byl kromě jiného v roce 2017 při volební akci AfD v Norimberku,“ píše. Z tohoto mítinku je také snímek v našem archivu.