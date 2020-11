Potvrdila to starostka Andrea Holznerová. Osadní referendum zamítlo návrh změnu názvu v roce 2004, ale teď převážil jiný názor. Měla by tím uhasnout mediální „sláva“ místa. Vedle různých špásů hlavně na internetu se četní turisté fotografovali před místní tabulí (a někteří možná přijeli právě jen pro tento snímek). Pornostránka Pornhub nabídla všem obyvatelům místa zdarma přístup na její prémiové abo, atd., jak píší OÖN.

Vysvětlují, že s anglickou „nadávkou“ Fucking název nemá nic společného. Je doložen už v roce 1070 a může být odvozen pravděpodobně od Adalperta von Vuckingena, který v jedenáctém století v obci žil. Už v 6. století měl osadu založit bavorský šlechtic jménem Focko. Ve stabilním františkovském katastru z roku 1825 se ves nazývá Fuking. Jak česká Wikipedie vysvětluje, přípona „ing“ ve staré němčině znamená „lidé“, takže v tomto případě jde o „místo Fockových lidí“. „Kdy k němu bylo přidáno ,c´, které jej přiřazuje k četně užívanému anglickému ,paslovu´ vyjadřujícímu pohlavní styk, není známo,“ pokračuje list.

Změna názvu ve Fuckingu měla ohlas v celém světě, píší OÖN. „V Thajsku vzdáleném přes 8500 kilometrů uvedl anglicky píšící Bangkok Post citát starostky a citoval komentáře ke zprávě OÖN, ve kterých se jeden čtenář ptá: ,Kvůli vtipům přejmenovávají obec?! Nemají lidé už vůbec žádné sebevědomí, páteř a humor?´ Guardian citoval online ohlas: ,Mají zdarma reklamu, a potom tohle?! Přejmenování je směšné. Mohli by být přece rádi, že mají vtipný název!“

OÖN dodávají, že 30 kilometrů od Fuckingu je za německou hranicí hornobavorská obec Petting, v angličtině „erotické mazlení“. Vedoucí obecního úřadu Reinhard Melz ujistil OÖN, že u nich debata k případné změně názvu nikdy nebyla vedena.

Upřesňují karanténu

V pátek vstoupila v účinnost novela upřesňující omezení kontaktů v Rakousku v době pandémie.

Bez dalších podmínek se mohou setkávat jen „jednotliví nejbližší členové rodin“ (rodiče, děti, sourozenci) a „důležité osoby vztahů“, tedy takové, které udržují dosud fyzické kontakty s rodinou vícekrát týdně. K nim patří i prarodiče. Aktuálně je výslovně povolena i návštěva Mikuláše, uvádějí OÖN. Přípustné je dál i setkávání s životním partnerem nežijícím ve společné domácnosti. Prarodiče může navštívit i rodič, jemuž je svěřena výchova, i s nezletilými dětmi, ale jen bude-li tento kontakt „nezbytně potřebný“. Nad nezletilými může dohlížet i denní dozor, „denní matky“, případně sousedé. S více osobami jiné rodiny se může setkat současně jen jeden člověk z druhé. Uznávanými důvody opuštění vlastní domácnosti jsou dále cesty do zaměstnání, k nákupu, k poskytnutí pomoci jiným, k cestě na úřady, do zdravotnických služeb, k trávení odpočinku. Výslovně zakázány jsou naopak všechny srazy, „které odpovídají rodinným oslavám“, a také služby vykonávané v domácnosti klienta (kadeřníci apod.) s výjimkou lékařských a pečovatelských služeb.

Za týden od 9. do 15. listopadu zemřelo v Rakousku 2286 lidí, což byla třetí nejvyšší úmrtnost od roku 2000. Větší byla jen v prvních dvou kalendářních týdnech roku 2017 – 2293 a 2340. Způsobila to tehdejší velká vlna chřipek. V letošním týdnu do 15. listopadu bylo 417 zemřelých infikováno covidem, v následujícím týdnu 469. V Rakousku nyní umírá na covid průměrně za týden devět lidí na milion obyvatel, v Německu tři, ve Švédsku ještě o něco méně. Víc úmrtí vykazují sousední země – Maďarsko a Itálie 11, Slovinsko 13.

Zamořený Pasov

Město Pasov je jedním z hnízd covidu v Bavorsku, uvádí PNP. V pátek ráno zaznamenalo sedmidenní incidenci šíření nákazy 439,4. Je tak druhým nejpostiženějším regionem celého Německa – jen Hildburghausen v Durynsku je na tom ještě hůř s incidencí 629,8. V Bavorsku je za městem v pořadí druhý pasovský okres s incidencí 313,5. Do čtvrteční půlnoci bylo v Německu nahlášeno 22 806 nových nákaz během 24 hodin (před týdnem rekord 23 648). Celkový počet nemocných s covidem tak překročil milion – 1 006 394. Počet zemřelých se ten den zvedl o 426 na celkových 15 596. Dosavadním denním rekordem bylo středečních 410. Od 15. října do 15 listopadu se počet pacientů na intenzivkách německých nemocnic zvýšil o 655 na 3395, ve čtvrtek dosáhl 3826. Z nich 60 procent bylo na dýchacích přístrojích.

500 krocanů pro USA

Hollywoodská hvězda, štýrský rodák a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger (73), „Terminátor“, věnoval také letos v rámci slavnosti Díkůvzdání tradičních 500 krocanů potřebným, napsaly OÖN. „Letos nemohu být osobně přítomen, ale krocany jsem poslal,“ řekl ve svém videoposelství na facebooku. „Podle vlastních slov navštěvuje asi dvacet let Hollenbeck Center v Los Angeles a rozděluje tam krocany potřebným,“ uvedl list a připomněl, že se v USA dosud prokazatelně nakazilo covidem více než třináct milionů lidí. Skoro 270 000 zemřelo.

Mladá obec Perg

Zdroj: Deník/OÖN

Hornorakouský hejtman Thomas Stelzer vyznamenal město Perg predikátem kvality „Mladá obec 2021/22“, napsaly OÖN. Tímto titulem oceňuje země každé dva roky obce, které praktikují aktivity ve prospěch mládeže v oblastech struktury, akcí, participaci, práci s veřejností atd. Se symbolem trofeje na snímku pózují starosta Anton Froschauer a referent pro mládež Fabio König. Foto: Deník/OÖN/obec Perg

Češi proti karanténě

„Čeští majitelé nemovitostí v příhraniční obci Bavorská Železná Ruda požadují výjimku z koronových karantén,“ píše PNP. Více než 90 lidí poslalo otevřený dopis úřadům obou států, aby mohli své domy a byty užívat bez omezení, cituje list agenturu ČTK. Iniciátor petice Jiří Hofreitr uvedl, že mnozí vlastníci už hrozí zbavením se nemovitostí. „Když odejdou, přijde malá obec o peníze,“ míní. Také v dalších místech jako Bodenmais, Zwiesel a Frauenau investovalo hodně Čechů, protože ceny nemovitostí jsou tam výhodnější než ve vlastní zemi.