Město tak prý chce vzbudit příjemnější atmosféru a snížit v centru teplotu. Skeptikové ale pochybují, zda to stromy vysoké jen asi sedm metrů s třímetrovými korunami v průměru dokáží.

Günter Haderer z odboru městské zeleně a údržby vozovek říká, že ještě rostou – během dvou, tří let budou vyšší o půldruhého metru a také jejich koruny se výrazně rozšíří. Ve svých schránách mohou dorůst i do patnácti metrů. „Tak vysoko je ale město nechce ,pustit´, podle Haderera je plánováno nechat je růst asi pět let a pak je řezat – koruny budou dál dávat stín a kmeny nebudou zabírat místo,“ vysvětluje list. Celkově by mohly zůstat na náměstí deset až patnáct let, pak jim bedny budou malé. „Potom je jednoduše odvezeme a zcela normálně vysadíme,“ říká v OÖN Markus Lindinger-Hofmann, z jehož pěstební školky stromy pro náměstí pocházejí.

Druh výsadby byl vybrán proto, že tyto lípy dobře snášejí vysoké i nízké teploty. Mohou tak na svých místech zůstat celoročně. Možnost sázet je do země město vyloučilo kvůli podzemním garážím a krytu.

Návrat k rouškám

Jak už jsme uvedli, rakouská vláda se vrátila k přísnějším protikoronavirovým preventivním opatřením. Od pátku bude povinné nošení roušek v obchodech s potravinami, v supermarketech, v zákaznických prostorách bank, pojišťoven, na poštách, atd. Ochranné prostředky musejí návštěvníkům zajistit provozovatelé.

Protože Horní Rakousy zaznamenávají nejvíc infekcí, platí tu povinnost roušek ve všech prostorách přístupných veřejnosti, na rozdíl od ostatních spolkových zemí třeba také ve všech restauracích včetně předzahrádek, na plochách nádraží pro cestující, ve veřejných dopravních prostředcích, v taxi, lékárnách, v muzeích, na výstavách, v knihovnách, archivech, v kinech, fitcentrech, na plovárnách, ve všech úředních budovách zemské a obecní správy, atd. Byla zavedena před čtrnácti dny.

Aktuální čísla ze středečních devíti hodin říkají, že v Rakousku se Covid-19 nakazilo celkově 19 929 lidí, uzdravilo se 17 849 (za poslední den +133), zemřelo 711. Aktuálně na tuto nemoc stůně 1369 osob, o 17 méně než v úterý. Ve Vídni je nemocných 465, v Horních Rakousích 458, v Dolních Rakousích 204.

O účinnosti znovuzavedení roušek pochybuje Franz Allerberger, který vede spolkovou zdravotnickou agenturu Ages. Podle něho zavedení ani upuštění od této povinnosti neznamenalo žádnou změnu v křivce průběhu pandemie. „A v Rakousku není jediné doložené nakažení Covidem-19 v nějakém supermarketu,“ citují experta linecké OÖN.

Málo testují?!

OÖN dále připomínají, že spolková vláda a Hospodářská komora v květnu oznámily záměr od července kontrolovat celoplošně podniky turistického ruchu na koronavir. Kontrol mělo být 65 000 za týden. Ministerstvo ale nyní sdělilo, že k testům bylo přihlášeno asi 24 000 zaměstnanců těchto zařízení, ale odebráno bylo zatím jen 10 200 stěrů, uvádí list.

Mluvčí ministerstva relativizuje, že v záměru šlo o „umožnění dobrovolného koronatestu pro asi 65 000 zaměstnanců s kontaktem s hosty podniků“, a ujišťuje, že dosud není znám žádný srovnatelný program v tomto objemu v Evropě. Po pilotní fázi v pěti regionech se akce nyní rozbíhá v celém státě. Náklady nese vláda (85 eur za jeden rozbor) a účtuje přímo s laboratořemi.

Už při vyhlášení programu hoteliér a mluvčí strany Neos Sepp Schellhorn kritizoval oznámení jako „vůbec největší PR-show kancléře“. Než by se testy skutečně celoplošně provedly, bude letní sezona pryč, mínil. K získání jistoty by každý pracovník musel být testován asi třikrát za týden. Navíc podle něho není jasné, jak a kdo odběry zařídí, a co se stane, když některý zaměstnanec hotelu bude mít pozitivní test.

Ústavní soud rušil

Právě v den oznámení zpřísňujících opatření informoval rakouský Ústavní soud o svých rozhodnutích k zákonu o koroně. Ten je podle nejvyšší instance konformní s ústavou, také v nepřiznání plného odškodnění úředně uzavřených obchodů, hotelů a výrobních prostor. Ani tento paragraf neporušuje nedotknutelnost vlastnictví. Zákaz vstupu sice do něj výrazně zasahuje, ale není nepřiměřený, protože je včleněn do širokého balíčku pomoci k „odpružení“ hospodářských následků pandemie, řekl soud.

Nařízení ministra zdravotnictví Rudolfa Anschobera o zákazu vycházení bylo ale částečně nezákonné. Od konce dubna už neplatí, ale soud zdůraznil, že nesmí být uplatňováno ani v probíhajících správních řízeních za jeho porušování.

Zákonu odporovalo konkrétně povolení vstupu do veřejných prostor a užívání veřejných dopravních prostředků jen při cestách do práce, pro pomoc, nutné zásobování a k procházkám o samotě nebo s rodinou. Nad hranice už šla také povinnost vysvětlovat důvody pohybu ve veřejném prostoru při kontrole policii.

Zpětně soud zrušil nařízení, kterým byly po Velikonocích otevřeny určité obchody – bylo podle něho věcně neodůvodněným nerovným zacházením, když prodejny do 400 metrů čtverečních plochy a stavební a zahradní trhy otevřít mohly a větší musely mít zavřeno až do konce dubna. Kromě jiného ministr zdravotnictví nedoložil, na základě jakých informací tuto úpravu vyhlásil.

Vlekl psa za autem…

Zprvu neznámý řidič jel s osobním autem s eferdingskou poznávací značkou v úterý kolem 19.30 po obslužné cestě od Hinzenbachu směrem na Stroheim. K závěsnému zařízení vozu přivázal psa. Ve Großstroheimu jel tak rychle, že mu zvíře nestačilo a vozidlo je dál vleklo po zemi. Svědkové se marně pokoušeli šoféra upozornit. Krevní stopa se táhla přes půldruhého kilometru, píší OÖN.

Ve středečním online vydání list doplnil, že hledaný řidič se přihlásil. 65letý si prý nevšiml, že k jeho závěsnému zařízení je připevněn pes, a na jeho mrtvé tělo přišel, až když dojel ke svému bratrovi do Strohheimu. Pak případ oznámil policii. Celá rodina je v šoku a řidiče museli ošetřit lékaři. Podle policejní zprávy manželka řidiče nechtěla psa během sekání trávníku nechat uzavřeného v domě a přivázala ho k závěsu. Toho si ale muž nevšiml, sedl do auta a odjel… Policie sdělila, že vysvětlení má za věrohodné a vyloučila úmyslný trestný čin.