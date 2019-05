Sousedé mají nákladní kola k půjčení

Linec - Lze na nich převážet bedny nápojů, knihy, stěhovací krabice či pračku – zkrátka všechno, co lze naložit a co váží do jednoho metráku.

Uveze docela slušná kila. | Foto: Deník/repro

Tak popisují OÖN novinku, se kterou od pondělí 13. května přijde v Linci společný projekt městského managementu životního prostředí a městských knihoven. Resort životního prostředí zakoupil dva různé modely těchto kol za asi 4600 eur a zdarma je budou půjčovat lidem knihovny ve Věži vědy a v Nové radnici. Podmínkou je rezervace přes online-platformu, zájemci musejí být plnoletí a mít zákaznickou kartu městských knihoven. Bicykly si mohou půjčit na dobu až jeden týden. Ve Věži vědy bude k zapůjčení nákladní elektrokolo s transportním boxem o nosnosti do 100 kilogramů, které má také sklopnou sedačku s bezpečnostními pásy například pro převážení dětí. Přepravovat je na něm možné také psy. Druhý model v Nové radnici nemá e-pohon a do jeho závěsné tašky vpředu lze ukládat až 25 kilogramů nákladu. „Kdo by se rozhodl pro zakoupení vlastního nákladního e-kola, může dostat podporu až 1000 eur, u normálního do 800 eur. Město dotuje také pořízení bicyklových přívěsů,“ pokračují OÖN. Více na www.linz.at. Policejní drony Od začátku roku má hornorakouská policie k dispozici k monitoringu nebezpečných situací a k dokumentaci míst činů dva drony. K jejich obsluze bylo speciálně vyškoleno šest mužů. Přístroje dosahující rychlosti až 70 km/h „vypustili“ zatím 80krát, především k dopravním nehodám, ale také k nedávnému velkopožáru starých pneumatik ve Volkersdorfu. Mohou být využity i při hledání zmizelých nebo k dokumentaci živelných katastrof. Pořízená data slouží jako důkaz soudům nebo státním zastupitelstvím, píší OÖN. Prodej aut stagnuje V Rakousku bylo v dubnu připuštěno k provozu 31 951 nových aut, o 0,4 % víc než v březnu. Dieselů z toho bylo 12 373 (-2,6 %), benziňáků 17 347 (-1,5 %), elektroaut 724 (na trhu podíl 2,3 %, loni 1,7 %), na zemní plyn 29. Tahačů šlo do provozu o 28,8 % víc, traktorů o 11,4 %, obytných automobilů meziročně přibylo 19,1 %, karavanů 17,6 %. Vedoucí značka trhu, VW, ztratila 10,7 %, ale její koncernová dcera Škoda oproti březnu přidala 11,4 % a společně s ní a španělským Seatem má VW v Rakousku 30,2 % podílu na trhu. „Vítězem statistik“ je Škoda Octavia se 940 novými přihlášeními k provozu (+35,4 %) před VW Golf (+14,6 %) - ten díky trochu vyššímu "Golf-SUV" T-Roc. Jak statistiku ovlivňuje změna modelu, ukazuje příklad Mitsubishi s dubnovým přírůstkem 61,3 % a Volvo s 56,6 %. Celkově bylo do provozu v dubnu dáno 45 976 motorových vozidel. Přilby nosí 38 procent cyklistů Podle zjištění automotoklubu ÖAMTC nosí 38 procent cyklistů v Rakousku přilbu, píší OÖN. Podíl mužů je o něco vyšší než žen (40:36 procentům). Při šetření bylo sledováno 14 500 cyklistů. Nošení přileb přitom není v Rakousku povinné, dodává list. V St. Pöltenu je mělo jen 12 % cyklistů a v Klagenfurtu 16 %, ale ve Štýrském Hradci 51 a v Innsbrucku 72 %. V Linci to bylo 42 %, ve Vídni 33 % atd. Loni mělo na rakouských cestách nehodu 8214 cyklistů včetně provozovatelů e-biků a e-skútrů. Počet havárií od roku 2013 trvale stoupá. Předloni utrpělo smrtelný úraz 32 cyklistů, loni 41. V ordinacích je víc mužů Jen 44,1 procenta ordinací praktických lékařů v Bavorsku je obsazeno ženami. Nejmenší podíl mají v Sársku (41,5 %), největší v Sasku-Anhaltsku (57,3 %). V jednotlivých odbornostech jsou ještě větší rozdíly – u obličejové chirurgie je lékařek jen 7,8 %, u ortopedů 8,3 %, naopak ženské lékařky mají většinu 61,6 %. Psychoterapeutek je 65,5 %, psycholožek 76 procent.

Autor: Vladimír Majer