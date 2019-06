„Byla to zkrátka obrovská smůla,“ říká k útoku šelmy ve výšce 2400 metrů, k němuž došlo hned druhý den pobytu. Odnesl jej dvojitou zlomeninou lýtkové kosti a zraněním ramen.

Student fyziky z Berlína byl s přítelkyní Larou Boothovou (23) na horské túře u rumunské Breazy, v terénu, kde sotva potkáte člověka. Rozbili stan ve výšce 2000 metrů, odkud chtěli podnikat další výpravy. Druhý den narazili na medvědici, která se jimi cítila být ohrožena. Když se Bauer obrátil na zavolání partnerky, měl zvíře za sebou. Povalila ho a popadla za nohu. Jen prý doufal, že to přežije. Křičel a mlátil kolem sebe rukama, až ho pustila a zase zmizela – pravděpodobně k mladým, které zřejmě bránila, pomyslel si. Neměla prý čas ho roztrhat… Lýtko mu silně krvácelo a nebyl schopen sestoupit ke stanu. Přítelkyně horečnatě hledala výše položené místo, kde by měl její mobil signál. „Trvalo to skoro dvě hodiny, než přiletěla helikoptéra,“ líčí PNP. Bauer v šoku se mezitím snažil zastavit krvácení pomocí ponožky. Bolest prý ani necítil, ale bylo mu úzko, jestli vrtulník v obtížném terénu bude moci přistát…

Dopravili ho k nejbližší větší nemocnici, kde mu krvácení zastavili a přiložili dlahy. Na klinice v Mnichově pak podstoupil čtyři reoperace a teď má končetinu ve sterilním vakuovém obvazu. Když o události přemýšlí, připouští, že o podobném nebezpečí měli vědět – v rumunských Karpatech žije největší evropská populace medvědů a úřady léta hlásí rostoucí útoky například na ovčáky. „Oba studenti se vybavili plastikovými obaly a šňůrami, aby proviant mohli bezpachově uzavřít a pověsit na stromy, ale nepočítali s tím, že by se v takové výšce ocitli tváří v tvář agilní medvědici,“ uzavírá pasovský list.

Tančí všechno

Linecká skupina TopMoves, která se minulý měsíc prezentovala na mezinárodní "Dance Star" v Poreči, na jedné z největších tanečních přehlídek v Evropě, oslaví nadcházející sobotu 15. června patnáct let trvání programem "The Greatest Show" v lineckém Ursulinenhofu. Představení začne v 18.30. „Je to cirkus zvláštního druhu, v manéži se otevře pestrá směs mnoha stylů od hip-hopu přes breaking a balet k muzikálu,“ napsaly OÖN. Informace www.topmoves.at.

Před 100 lety „spustili“ demokracii

V Linci vzpomněli ve středu společným zasedáním sto let ustanovení prvního demokraticky zvoleného městského parlamentu. Poprvé volily 18. května do zastupitelstva i ženy, poprvé byl zrušen volební systém, který vážil hlasy podle daňového odvodu oprávněných. Poprvé tak dostali volební právo i lidé bez prostředků v péči sociálních zařízení, napsaly OÖN. Absolutní většinu získali sociální demokraté. Na ustavujícím zasedání 11. června 1919 byl starostou jednomyslně zvolen člen této strany sazeč Josef Dametz. Post obhájil i v letech 1923 a 1927.

Supertrucky do Welsu

Výstaviště ve Welsu bude 29. června poprvé dějištěm čtvrtého Truck Event Austria, píší OÖN. Chystá se k němu na 500 supervozidel z celé Evropy a na 15 000 příznivců těchto hlučných osmiválců. Mezi vystavovateli bude také jihlavská firma www.eurotrucksimulator2.com. Hudební program obstará kapela „ZWIRN“, atd. Podrobnosti www.truck-event.at.



Agama v zahradě…

Známá ochránkyně zvířat Daniela Simmelbauerová z Pockingu výborně zná dobrmany i jejich „menší vydání“, pinče, kočky, kozy – nic pro ni není problém, píše PNP. Velké plazy si ale musí nejprve „vygůglovat“…

„Jednoho takového má teď v zahradě, než si australskou agamu vyzvedne majitelka, Sandra Saxingerová z Pasova, aby ji vrátila ke dvěma ostatním do terária,“ uvádí PNP. „Nalezenec“ o délce asi 40 centimetrů vyděsil v neděli dva cyklisty, když se vyhříval na asfaltu silnice. „Zůstali stát, vyrozuměli lidi v nejbližší usedlosti a odtud zavolali policii. Hlídka dorazila se speciálními rukavicemi a vědrem a k ,malému drakovi´ povolala na stanici Danielu Simmelbauerovou, které nalezená zvířata z tradice příslušejí. Ani ta si ale hned nevěděla rady – ještě prý tak kdyby šlo o nakrmení koní,“ píše list.

Když agamu přinesla na zahradu, ta se ihned začala slunit, ale po chvíli se zase někam ztratila. Nálezkyni majitelka zvířete ulidňovala, že zase vrátí. A skutečně, druhý den byl uprchlík znovu na sluníčku… Když si pro něho přijela „panička“ z Pasova, vyprávěla, jak k plazovi přišla – když před deseti lety pomáhala známým stěhovat, věnovali jí terárium se dvěma „chovanci“. Osm měsíců v roce musí být intenzivně vyhříváno speciálními lampami, pak mají agamy čtyřměsíční zimní spánek. A chovatelka ušetří…

Rychlé občerstvení je „in“

Trh s „fast-foody“ v Rakousku loni opět vzrostl, napsaly OÖN. Tradiční stánky z toho ale neprofitovaly. Vítězem byly velké řetězce jako McDonald's, Burger King a Subway. Počet kiosků s párky, kebabem a pizzou ale klesá. Branže loni měla celkový obrat 1,25 miliardy eur, meziročně plus 7,5 procenta. Velcí „systémoví“ poskytovatelé dosáhli o devět procent víc, celkem 979 milionů, když jim přibylo deset nových stanovišť na současných 436. Klasických „klobáskáren“ ubylo z 902 na 712 a jejich obrat stoupl v průměru jen o 2,5 procenta na 151 milionů, bud s kebabem, pizzou a asijskými specialitami bylo 764 - v roce 2012 ještě 800. „Otočily“ 121 milionů, jen o 1,1 procenta víc.

„Šrotování“ kohoutků je přiměřené

Spolkový správní soud v Lipsku potvrdil 13. června masové zabíjení kohoutků v líhních jako zatím nikoliv protiprávní, napsala PNP. Až do zavedení alternativního zjišťování pohlaví v drůbežárnách mohou provozy nadále usmrcovat malé kohoutky. Hospodářské zájmy líhní nejsou k tomu sice žádným rozumným důvodem ve smyslu zákona na ochranu zvířat, ale než budou k dispozici alternativy, je pokračování v této praxi zákonné.

K pozadí rozhodnutí list uvádí, že země Severní Porýní-Vestfálsko chtěla v roce 2013 usmrcování zastavit zemským výnosem, ale dvě drůbežárny proti tomu zažalovaly. „Každým rokem je v Německu podle spolkového ministerstva zemědělství usmrcováno po vyklubání kolem 45 milionů kohoutků. Pro chov nosnic jsou přebyteční a nehodí se ani k výkrmu,“ uzavřel list.