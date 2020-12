Pasov - Alexander Smoljanovic (21) z Magdeburgu sbírá popelnice, napsala PNP. Hledal je i v Deggendorfu.

Se svými poklady. | Foto: Deník/PNP/privat

„Sbírám už patnáct let miniatury i pravé nádoby,“ řekl listu. „Mám dokonce dvě kovové z padesátých let a první umělohmotnou z roku 1967. Ve sbírce mám 85 opravdových popelnic a asi 300 miniatur, dokonce z Austrálie.“ Svou vášeň srovnává se sbíráním známek. Jeho nejmilejší barvou je celý život oranžová, jeho nejcennější kus je ale světlezelený, „fungl“ nový a pochází z roku 1980. „V osmdesátých letech byla vyráběna sériově dokonce okrouhlá padesátilitrová popelnice v bílé barvě ve tvaru lampy,“ dodává. V roce 2018 navštívil veletrh odpadového hospodářství v Las Vegas a uhranula mu tam popelnice ve zlaté metalýze. Tu by prý chtěl taky…